Bilgisayarların uzaktan kontrol edilmesine imkan tanıyan Screens adlı uygulamanın 3. sürümü yayınladı

Edovia isimli geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için hazırlanan Screens, 3. sürümü ile artık çok daha etkili özellikler sunuyor.

Evde ya da ofiste açık konumda bırakılan Mac, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlara bağlanılması, iOS cihazların dokunmatik ekranları üzerinden bilgisayarların kontrol edilmesi ve güvenli şekilde gezilmesi noktasında başarılı özellikler sunan Screens, 3. sürümüyle iOS 7'ye uygun tasarım anlayışına, hızlı bağlantı desteğine, kişiselleştirilebilir araç çubuğuna, yeni kısa yollara ve ekran seçme özelliğine kavuşmuş durumda.

35,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uzaktan kontrol uygulaması Screens, buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id655890150?mt=8