Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilgisayarların uzaktan kontrol edilmesine imkan tanıyan Screens adlı uygulamanın 3. sürümü yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
287
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilgisayarların uzaktan kontrol edilmesine imkan tanıyan Screens adlı uygulamanın 3. sürümü yayınladı
Edovia isimli geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri için hazırlanan Screens, 3. sürümü ile artık çok daha etkili özellikler sunuyor.
Evde ya da ofiste açık konumda bırakılan Mac, Windows ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlara bağlanılması, iOS cihazların dokunmatik ekranları üzerinden bilgisayarların kontrol edilmesi ve güvenli şekilde gezilmesi noktasında başarılı özellikler sunan Screens, 3. sürümüyle iOS 7'ye uygun tasarım anlayışına, hızlı bağlantı desteğine, kişiselleştirilebilir araç çubuğuna, yeni kısa yollara ve ekran seçme özelliğine kavuşmuş durumda.
35,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen uzaktan kontrol uygulaması Screens, buradan elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id655890150?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Monster'ın Oyun Canavarları Testte 17" Ekran GeForce GTX 780M Ekran Kartı 6 yıl Donanım Haber, Hawaii'de: AMD'den yeni nesil ekran kartları geliyor 6 yıl ASUS PL-X52P HomePlug AV video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Path of Exile [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim