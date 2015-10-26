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Bilgisayarsız sanal gerçeklik: AuraVisor

Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinden seri üretime geçebilmek adına destek aramaya başlayan sanal gerçeklik başlığı AuraVisor, bağımsız kullanım yapısıyla dikkat çekiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilgisayarsız sanal gerçeklik: AuraVisor
2016 yılında sayıları aratacak olan sanal gerçeklik başlıkları, şimdilik gördüğümüz kadarıyla harici bilgisayarlara ya da oyun konsollarına ihtiyaç duyuyor. Bunu tersine çevirmeyi hedefleyen AuraVisor ise, bağımsız yapısıyla dikkatleri üzerine çekerek hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.
Bugün başlatılan bir proje olmasına rağmen şimdiden 106 bağış ile 16,012 pound toplamayı başaran AuraVisor, Samsung Gear VR gibi ekran olarak akıllı telefonları kullanan sanal gerçeklik başlıklarından farklı olarak bünyesinde 5-inç'lik bir Full HD ekran barındırıyor ve harici bir bilgisayara ihtiyaç duymuyor. 
Gücünü dört çekirdekli işlemcisinden alan ve Android işletim sistemi üzerine kurulan AuraVisor, bu altyapısı ile kablo derdinden uzak etkileyici sanal gerçeklik deneyimini heryere taşıyabiliyor. WiFi üzerinden internete bağlanarak Google Play store içerisinde yer alan birçok oyu ya da programı aktif olarak kullanabilen cihaz, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle harici kontrolcülere de destek veriyor.
Bilgisayarsız sanal gerçeklik: AuraVisor
 
Teknik olarak 20ms gecikme, 16GB dahili hafıza, microUSB ile şarj edilebilen lityum iyon batarya (5 saat kullanım süresi), 360 derecelik içerikler için kafa hareketlerini algılayan sensörler, microSD yuvası, ayarlanabilir optikler ve 100 derece görüş açısı gibi detayları bulunan AuraVisor, 4K çözünürlükte video oynatma desteğiyle geliyor ve önemli bir detay olarak 2D görüntüleri yazılımsal olarak 3D hale getirebiliyor.
Hem oyun hem de multimedya deneyimi için bağımsız ya da diğer bir deyişle "hepsi bir arada" sanal gerçeklik çözümü oluşturan AuraVisor, yapılacak en az 135 pound bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1714346163/auravisor-virtual-reality-head-mounted-computer?ref=category_newest Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kraix 4 yıl
ilerde bunlar yüzünden balkondan düşenler mi pencereden düşenlermi kafasını bi yerlere vuranlar mı vs vs hastane haberleri görmeye başlarız artık..
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alemburda34 4 yıl
Androidle geliyorsa VR reklamlarına hazır olun.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
5.5 inç lik telefonumu Vr gözlük içinde kullanıyorum o bile küçük geliyor yanlarda boşluklar oluyor ve gerçekçiliğini kaybediyor.Bunu 5 inçte başarmak imkansız.
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benv3kendim 4 yıl
Bilgisayara bağımlı kalmaktansa bu tarz ürün daha kullanışlı olur hem taşıması kolay, tabi içerik önemli yeterli içerik sağlanırsa muhteşem olur. Devir taşınabilirlik devri..
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Patren 4 yıl
fiyatı ucuz olsun iyi satar diğer sanal gerçeklik kaskların dalgasıyla
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