Bilgisayarsız sanal gerçeklik: AuraVisor

2016 yılında sayıları aratacak olan sanal gerçeklik başlıkları, şimdilik gördüğümüz kadarıyla harici bilgisayarlara ya da oyun konsollarına ihtiyaç duyuyor. Bunu tersine çevirmeyi hedefleyen AuraVisor ise, bağımsız yapısıyla dikkatleri üzerine çekerek hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.

Bugün başlatılan bir proje olmasına rağmen şimdiden 106 bağış ile 16,012 pound toplamayı başaran AuraVisor, Samsung Gear VR gibi ekran olarak akıllı telefonları kullanan sanal gerçeklik başlıklarından farklı olarak bünyesinde 5-inç'lik bir Full HD ekran barındırıyor ve harici bir bilgisayara ihtiyaç duymuyor.

Gücünü dört çekirdekli işlemcisinden alan ve Android işletim sistemi üzerine kurulan AuraVisor, bu altyapısı ile kablo derdinden uzak etkileyici sanal gerçeklik deneyimini heryere taşıyabiliyor. WiFi üzerinden internete bağlanarak Google Play store içerisinde yer alan birçok oyu ya da programı aktif olarak kullanabilen cihaz, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle harici kontrolcülere de destek veriyor.

Teknik olarak 20ms gecikme, 16GB dahili hafıza, microUSB ile şarj edilebilen lityum iyon batarya (5 saat kullanım süresi), 360 derecelik içerikler için kafa hareketlerini algılayan sensörler, microSD yuvası, ayarlanabilir optikler ve 100 derece görüş açısı gibi detayları bulunan AuraVisor, 4K çözünürlükte video oynatma desteğiyle geliyor ve önemli bir detay olarak 2D görüntüleri yazılımsal olarak 3D hale getirebiliyor.

Hem oyun hem de multimedya deneyimi için bağımsız ya da diğer bir deyişle "hepsi bir arada" sanal gerçeklik çözümü oluşturan AuraVisor, yapılacak en az 135 pound bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1714346163/auravisor-virtual-reality-head-mounted-computer?ref=category_newest