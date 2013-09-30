Bilim adamları, akıllı cep telefonlarını birer deprem sensörü haline getirmek istiyor

Bilim adamları uzun yıllardır sismik faaliyetlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi ve bilgi toplanması için çalışmalar yürütüyorlar. Amerika Sismoloji Derneği Bülteni'nde yayınlanan bir makaleye göre ise bilim insanları bu konuda oldukça etkili, ucuz ve geniş çaplı bir çözüm bulmuş durumda.

Artık herkesin devamlı olarak yanında taşıdığı akıllı cep telefonları, gövdeleri içerisinde çeşitli hareketleri algılayabilen ya da daha bilimsel tabirle bir kütleye uygulanan ivmeyi ölçen "ivmeölçer / akselerometre" adı verilen özel bir sistem taşıyorlar. Günümüzde satılan akıllı cep telefonlarının merkez üssüne yakın beş ya da daha yüksek güçlerde oluşan depremleri algılayabildiğini belirten bilim adamları, önemli devlet kuruluşlarına ya da diğer kurumlara anlık olarak bilgi sağlayabilmek adına şehirlere özel olarak sismik ağların kurulabileceğini düşünüyorlar.

Konu hakkında Stanford Üniversitesi Deprem-Yakalama Ağı’nı örnek gösteren ve bu sistemin kullandığı pahalı sismograf ekipmanları yerine uygun fiyatlı cep telefonlarını çok daha iyi bir çözüm olarak gösteren araştırmacılar, sensörlerin hassaslık düzeylerinin artmasıyla bilgi toplanma sürecinin da hızlıca gelişeceğine inanıyorlar.

http://www.theverge.com/2013/9/29/4783690/scientists-turn-smartphone-accelerometers-into-earthquake-sensors