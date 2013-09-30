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Bilim adamları, akıllı cep telefonlarını birer deprem sensörü haline getirmek istiyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilim adamları, akıllı cep telefonlarını birer deprem sensörü haline getirmek istiyor
Bilim adamları uzun yıllardır sismik faaliyetlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi ve bilgi toplanması için çalışmalar yürütüyorlar. Amerika Sismoloji Derneği Bülteni'nde yayınlanan bir makaleye göre ise bilim insanları bu konuda oldukça etkili, ucuz ve geniş çaplı bir çözüm bulmuş durumda.
Artık herkesin devamlı olarak yanında taşıdığı akıllı cep telefonları, gövdeleri içerisinde çeşitli hareketleri algılayabilen ya da daha bilimsel tabirle bir kütleye uygulanan ivmeyi ölçen "ivmeölçer / akselerometre" adı verilen özel bir sistem taşıyorlar. Günümüzde satılan akıllı cep telefonlarının merkez üssüne yakın beş ya da daha yüksek güçlerde oluşan depremleri algılayabildiğini belirten bilim adamları, önemli devlet kuruluşlarına ya da diğer kurumlara anlık olarak bilgi sağlayabilmek adına şehirlere özel olarak sismik ağların kurulabileceğini düşünüyorlar.
Konu hakkında Stanford Üniversitesi Deprem-Yakalama Ağı’nı örnek gösteren ve bu sistemin kullandığı pahalı sismograf ekipmanları yerine uygun fiyatlı cep telefonlarını çok daha iyi bir çözüm olarak gösteren araştırmacılar, sensörlerin hassaslık düzeylerinin artmasıyla bilgi toplanma sürecinin da hızlıca gelişeceğine inanıyorlar.

http://www.theverge.com/2013/9/29/4783690/scientists-turn-smartphone-accelerometers-into-earthquake-sensors Yorum Yaz
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WB 5 yıl en beğenilen
Bu tip haberlerde kullanilan cihaz goruntusu neden hep iphone a benziyor ki


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DH Misafiri 5 yıl
deprem sensörü hakkında bilgi sahibi olan var mı yardımcı olabilir misiniz?
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spacesyng 5 yıl
Türkler telefonu sallayacaktır bu kesin :D
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ahmetcanack 5 yıl
bu vesileyle anlık bır sekılde telfonumuzdan bılgı alıcaklar akselometre harıcınde herseyı kullanırlar bence !
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xpugur 5 yıl
iyide deprem olduktan sonra ne işe yarayacak?? depremin derecesinin bi önemi yokki olduktan sonra? ayrıca depremin kaç şiddetinde olduğu zaten anında belirleniyor nerdeyse, yani ne amaçla nasıl kullanılacak ne işe yarayacak? ............aaaaaaa deprem oluyo telefondan bakayım kaç şiddetinde diye düşünüp saklanıp saklanmayacağımızı mı anlıycaz nedir??
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yusuforhan 5 yıl
Okur okumaz aklıma batman filmin deki şu sahne geldi
criticalcommons.org/...
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createemir 5 yıl
Batarya yetmez
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SEO-Uzmanı 5 yıl
muhamnet
muhtemelen aynı lokasyondaki çoklu sinyalleri değerlendirmeye alacaklardır. mesela aynı lokasyonda ve aynı anda 250 ve daha fazla akıllı telefon 5 aletsel deprem büyüklüğünde ve aynı frekansta sallanınca bunu deprem olarak algılayacaktır. güzel fikir...

adamlar şiddeti ölçmek için değil kuvvet yönü ve tepkisinin nerede ne şekilde olduğunu öğrenmek için
çünkü bir bölgede düz olan diğer bölgede s veya t şekline dönüşe biliyor !
bu açıdan olay şiddet ölçümü için değil asıl zararı deprem dalgasının türü veriyor !
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SEO-Uzmanı 5 yıl
el-alem 1000 € ya telefon alıyor bana yararı yok bare bu işe yararsın
en azında toplumun yararı için zorunlu bir uygulama olsun :)
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WB 5 yıl en beğenilen
Bu tip haberlerde kullanilan cihaz goruntusu neden hep iphone a benziyor ki


1 Yanıt Yanıtla +16
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positroN 5 yıl WB
WB

Bu tip haberlerde kullanilan cihaz goruntusu neden hep iphone a benziyor ki




subliminal reklam.
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muhamnet 5 yıl

muhtemelen aynı lokasyondaki çoklu sinyalleri değerlendirmeye alacaklardır. mesela aynı lokasyonda ve aynı anda 250 ve daha fazla akıllı telefon 5 aletsel deprem büyüklüğünde ve aynı frekansta sallanınca bunu deprem olarak algılayacaktır.

güzel fikir...
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seven44 5 yıl
böyle bilim adamların eli öpülür
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