Bilim adamlarından köpeklerin kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan sağlayan sistem

İnsanların en yakın dostları olmaları yanında birçok arama-kurtarma faaliyeti, bomba belirleme ya da uyuşturucu tespiti için aktif olarak kullanılan köpekler, ne kadar iyi eğitilirlerse eğitilsinler bazı durumlarda istenilen görevleri yerine getiremiyorlar. Bu sorunu en aza indirmek için Alabama Auburn Üniversitesi araştırmacıları Jeff Miller ve David Bevly tarafından hazırlanan sistem, köpeklerin kablosuz olarak kontrol edilmesine dayanıyor.

İçerisinde mikroişlemci, GPS vericisi, kablosuz radyo ve yükseklik ile yön referans sistemi düzeneği bulunan sistem, direkt olarak köpeğin üzerine bağlanıyor. Aynı zamanda farklı ses tonu ve titreşim mekanizmaları da barındıran ve bu cihazlardan verilen komutlar ile köpeklerin önceden belirlenmiş rota üzerinde en az sapmayla gitmesini sağlayabilen sistem, otomatik ya da gerçek zamanlı olarak kullanılabiliyor. İnsanların girmesinin zor olduğu noktalara köpeklerin gönderilmesi ya da görme engelli kişilere yardım edilmesi amacıyla hazırlanan kablosuz kontrol mekanizması, söylediğine göre ciddi anlamda etkili bir çözüm ortaya koyabiliyor.

Yapılan denemelerde %87 oranında başarıya ulaşıldığı belirtilen kablosuz köpek kontrol sistemi, yeni denemeler ile farklı alanlarda da kullanılmak üzere geliştirilmeye devam ediyor.

http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/steerable-dogs-follow-remote-control-commands-130906.htm