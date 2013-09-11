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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim adamlarından köpeklerin kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan sağlayan sistem

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilim adamlarından köpeklerin kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan sağlayan sistem
İnsanların en yakın dostları olmaları yanında birçok arama-kurtarma faaliyeti, bomba belirleme ya da uyuşturucu tespiti için aktif olarak kullanılan köpekler, ne kadar iyi eğitilirlerse eğitilsinler bazı durumlarda istenilen görevleri yerine getiremiyorlar. Bu sorunu en aza indirmek için Alabama Auburn Üniversitesi araştırmacıları Jeff Miller ve David Bevly tarafından hazırlanan sistem, köpeklerin kablosuz olarak kontrol edilmesine dayanıyor.
İçerisinde mikroişlemci, GPS vericisi, kablosuz radyo ve yükseklik ile yön referans sistemi düzeneği bulunan sistem, direkt olarak köpeğin üzerine bağlanıyor. Aynı zamanda farklı ses tonu ve titreşim mekanizmaları da barındıran ve bu cihazlardan verilen komutlar ile köpeklerin önceden belirlenmiş rota üzerinde en az sapmayla gitmesini sağlayabilen sistem, otomatik ya da gerçek zamanlı olarak kullanılabiliyor. İnsanların girmesinin zor olduğu noktalara köpeklerin gönderilmesi ya da görme engelli kişilere yardım edilmesi amacıyla hazırlanan kablosuz kontrol mekanizması, söylediğine göre ciddi anlamda etkili bir çözüm ortaya koyabiliyor.
Yapılan denemelerde %87 oranında başarıya ulaşıldığı belirtilen kablosuz köpek kontrol sistemi, yeni denemeler ile farklı alanlarda da kullanılmak üzere geliştirilmeye devam ediyor.

http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/steerable-dogs-follow-remote-control-commands-130906.htm Yorum Yaz
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itachi237 6 yıl en beğenilen
Call Of duty Ghosts'tan çarpmışlar lan bunu
ordada adam tabletle köpeği kontrol ediyordu drone kontrol eder gibi. Dalga geçmiştik gerçek oldu iyi mi?
Call Of duty Ghosts'tan çarpmışlar lan bunuordada adam tabletle köpeği kontrol ediyordu drone kontrol eder gibi. Dalga geçmiştik gerçek oldu iyi mi?...
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Yanıtla +24
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matmuhendisi 6 yıl
Lanet olsun böyle teknolojiye ... Robotunuz mu lan bu hayvanlar ...
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insipe12 6 yıl Oroborus
Johan Hegg
İnsanoğlu yok olsa da şu hayvancıklar bir rahata erse artık.

Aynen.

Sen kafana sık biz de arkandan geliyoruz.
Johan Heggİnsanoğlu yok olsa da şu hayvancıklar bir rahata erse artık.Aynen.Sen kafana sık biz de arkandan geliyo...
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TearsForFears 6 yıl
Oooo mükemmel olur.Benim köpeği saldırtırım kazıkçı bakkalın üstüne.
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balomer 6 yıl
Sıra bize geliyor. Tehlikenin farkında mısınız ?
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Brky 6 yıl
Rahat bırakın şu hayvanları manyak mısınız ya ? Yazık gerçekten.. Bu teknolojiyi bulan şopara takıp yönlediriceksin bakalım hoşuna gidicek mi.
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Umutcan 6 yıl
Canlı hayvana ne gerek var ki %100 kontrol edilebilecek bir robotunu yapabiliyorken ?
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matmuhendisi 6 yıl
darkaura
Johan Hegg İnsanoğlu yok olsa da şu hayvancıklar bir rahata erse artık.
dogadaki acimasizlik ve vahset karsisinda bizim yaptiklarimiz inanin zemzem suyu ile yikanmistir. en basitinden hayvancik dediginiz kopeklerin vahsi haline bakalim. vahsi afrika kopegi, kurbanin asil tendonlarini isirip parcaliyarak hareketsiz birakir, ondan sonra avlari hala canliyken suru halinde yemeye baslarlar. hayvani canli canli yerler.

belgesel terk ...
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mesincır 6 yıl
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İngilizlerin fare bombası
Burada daha çok var cracked.com/...
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Zordion 6 yıl
Beyin kontrol degil bu, kopegin anlayabildigi bir iletisim amaci gibi. Kullanilacak kopegin yine egitimli olmasi lazim, bunu takinca beynini ele gecirmiyoruz.
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kamil12345 6 yıl
muhamnet
bir panter emellerimiz eksikti zaten... marulla mı yaşıyorsunuz arkadaş? hoş bu marulların ki can değil mi? neden bitkileri öldürüp yiyor bu insanoğlu? armudun dallarından meyvalarını koparırken içiniz acımıyor mu? bir armudu sulu sulu yemek için neler yapıyorsunuz? gübre bile kullanıyor insanoğlu... lanet olasıcalar.!!! ve köpekler... bırakın uyuz olsunlar, açlıktan birbirlerini öldürüp leşlerini yesinler. ve salgınlarla ölsünler özgürce. ne alemi var aramızda yaşatmanın falan? serbest bırakın insanların faydalandığı tüm canlıları can çekişe çekişe ölsünler... adamın bir tanesi arama kurtarma amaçlı olarak bir teknoloji geliştirmiş, sanki canlıyken etini yiyormuşuz gibi yorum yapıyorlar. sanki göçüğün altında boğmaya çalışıyrouz. hayvanları bu kadar dertlenenlerin aklına geliyor mu çok merak ediyorum her dakika bizim topraklarımızdan alınan intikamlarda ölen bebeklerin, çocukların ölürken yaşadıkları??? güzel teknoloji işte. göçüğün altında topu topu 2 saat kaldım aklımı oynatıyordum... burada bu teknolojiye burun kıvıran mongolları öyle zor bir durumda görmek istemem... o köpeğin b.kunu yemek isterler bir an evvel kurtulmak için... forum, bilgisayar başında geçen hayat yüzünden aklıyla düşünme yetisini kaybetmiş armutla doldu yeminle... yoksa ben mi ihtiyarladım???

ne diyon lan değişik
1 Yanıt Yanıtla +1
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muhamnet 6 yıl kamil12345
kamil12345
muhamnet
bir panter emellerimiz eksikti zaten... marulla mı yaşıyorsunuz arkadaş? hoş bu marulların ki can değil mi? neden bitkileri öldürüp yiyor bu insanoğlu? armudun dallarından meyvalarını koparırken içiniz acımıyor mu? bir armudu sulu sulu yemek için neler yapıyorsunuz? gübre bile kullanıyor insanoğlu... lanet olasıcalar.!!! ve köpekler... bırakın uyuz olsunlar, açlıktan birbirlerini öldürüp leşlerini yesinler. ve salgınlarla ölsünler özgürce. ne alemi var aramızda yaşatmanın falan? serbest bırakın insanların faydalandığı tüm canlıları can çekişe çekişe ölsünler... adamın bir tanesi arama kurtarma amaçlı olarak bir teknoloji geliştirmiş, sanki canlıyken etini yiyormuşuz gibi yorum yapıyorlar. sanki göçüğün altında boğmaya çalışıyrouz. hayvanları bu kadar dertlenenlerin aklına geliyor mu çok merak ediyorum her dakika bizim topraklarımızdan alınan intikamlarda ölen bebeklerin, çocukların ölürken yaşadıkları??? güzel teknoloji işte. göçüğün altında topu topu 2 saat kaldım aklımı oynatıyordum... burada bu teknolojiye burun kıvıran mongolları öyle zor bir durumda görmek istemem... o köpeğin b.kunu yemek isterler bir an evvel kurtulmak için... forum, bilgisayar başında geçen hayat yüzünden aklıyla düşünme yetisini kaybetmiş armutla doldu yeminle... yoksa ben mi ihtiyarladım???

ne diyon lan değişik

Yazmışım iste Allah'ın Kâmil'i.
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stalker(1979) 6 yıl
Aslında bunu köpekler yerine laftan anlamayan mal insanların sırtına takıcan o zaman bakın nasıl güzel bir dünyaya uyanıyoruz:)
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furkann20 6 yıl
Bu teknoloji çıktı mertlik bozuldu anasını satıyım.......
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muhamnet 6 yıl
bir panter emellerimiz eksikti zaten...

marulla mı yaşıyorsunuz arkadaş? hoş bu marulların ki can değil mi? neden bitkileri öldürüp yiyor bu insanoğlu?

armudun dallarından meyvalarını koparırken içiniz acımıyor mu? bir armudu sulu sulu yemek için neler yapıyorsunuz? gübre bile kullanıyor insanoğlu... lanet olasıcalar.!!!

ve köpekler... bırakın uyuz olsunlar, açlıktan birbirlerini öldürüp leşlerini yesinler. ve salgınlarla ölsünler özgürce. ne alemi var aramızda yaşatmanın falan?

serbest bırakın insanların faydalandığı tüm canlıları can çekişe çekişe ölsünler...

adamın bir tanesi arama kurtarma amaçlı olarak bir teknoloji geliştirmiş, sanki canlıyken etini yiyormuşuz gibi yorum yapıyorlar. sanki göçüğün altında boğmaya çalışıyrouz.

hayvanları bu kadar dertlenenlerin aklına geliyor mu çok merak ediyorum her dakika bizim topraklarımızdan alınan intikamlarda ölen bebeklerin, çocukların ölürken yaşadıkları???

güzel teknoloji işte. göçüğün altında topu topu 2 saat kaldım aklımı oynatıyordum... burada bu teknolojiye burun kıvıran mongolları öyle zor bir durumda görmek istemem... o köpeğin b.kunu yemek isterler bir an evvel kurtulmak için...

forum, bilgisayar başında geçen hayat yüzünden aklıyla düşünme yetisini kaybetmiş armutla doldu yeminle... yoksa ben mi ihtiyarladım???
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kamil12345 6 yıl
köpeğin cinsi ne beyler
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
Johan Hegg
İnsanoğlu yok olsa da şu hayvancıklar bir rahata erse artık.

Hahahaha sen insan değilmisin seninde ölmen lazım o zaman ne manasımvar bu işin açıklarmısın
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víkingr 6 yıl john ronald reuel tolkien
ka ka ka ka
Johan Hegg
İnsanoğlu yok olsa da şu hayvancıklar bir rahata erse artık.

Hahahaha sen insan değilmisin seninde ölmen lazım o zaman ne manasımvar bu işin açıklarmısın

Arkadaş anlaşılan insanoğlunun doğaya müdahil olmasından dolayı verdiği zararın bitmesinin insanoğlunun yok olmasıyla olacağını kastediyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ogulcansnmz 6 yıl
insipe12
Çöp

bıkmadınız mı bu saçma yorumu yapmaktan her şeyin altına çöp yazıyorsunuz
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insipe12 6 yıl ogulcansnmz
ogulcansnmz
insipe12
Çöp

bıkmadınız mı bu saçma yorumu yapmaktan her şeyin altına çöp yazıyorsunuz

+1
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