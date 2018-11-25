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Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen "deterjanın" peşinde

Bilim insanları, sera gazlarının zararlı etkileri ile ozon tabakamızı incelten gazları yok ettiği düşünülen Hidroksil radikali adlı kimyasalın izini Antartika’da arıyor. Detaylar haberimizde.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen

Bilim insanları, atmosferimizi kirleten gazları yok ettiği düşünülen Hidroksil radikali adlı kimyasalın izini Antartika’da sürüyor.

Hidroksil radikali adlı kimyasal, atmosfer kimyagerleri için halen “büyük muamma” olarak görülüyor. Söz konusu kimyasal atmosferde; ultraviyole ışınlar, ozon ve su buharı ile girdiği reaksiyon sonucu doğal olarak ortaya çıkıyor. Ancak, Hidroksil radikali ortaya çıktıktan sonra diğer gazlarla reaksiyona giriyor ve onların yapısını bozarak saniyeler içinde ortadan kayboluyor. Bilim insanları da bu yüzden ölçümlerini karbon monoksit gazında bulunan karbon-14 izotopuyla yapmayı umuyorlar.

Ayrıca Bkz. "Rüzgar türbinlerinin artması küresel ısınmayı tetikleyebilir"

Risk faktörü yüksek bir görev

Avustralya ve ABD’li bilim insanlarından oluşan ekip, önceleri atmosferik modelleme yöntemleriyle ölçülmeye çalışılan Hidroksil seviyelerinin ne derece doğru olduğunu da araştıracak. Ekip bu sebeple, Antartika’da Law kubbesinde yaklaşık iki buçuk ay süreyle kazı çalışmaları yapacak.

Kazıda çıkarılması planlanan buz kalıplarının havayla reaksiyona girmesi sonrası kirlenme ihtimali olduğundan, bütün faaliyetler kazı alanında yürütülecek. Bu da kazı alanına çok sayıda ekipman sevkiyatı yapılmasını gerektiriyor.

Tüm bu çalışmalar sonucunda bilim insanları başarabilirlerse, Hidroksil radikallerinin geçmiş ve şu anki seviyelerini tespit edebilecekler. Bu sayede, sanayi devriminden itibaren atmosferimizi etkileyen zararlı gazların Hidroksil radikallerince nasıl ortadan kaldırıldığı bulunmuş olacak.

Sonuç olarak ise bilim insanları gelecekte iklimle ilgili daha doğru tahminler yaparak, zararlı gazların küresel ısınmaya tesirlerinin tespitini yapabilecek.

 



https://www.scientificamerican.com/article/the-hunt-for-skys-detergent-begins-in-antarctica/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Samura ii 5 ay
olumlu sonuçlanırsa, çok ironik olucak.
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 5 ay
Şu karbon geri toplama yada böyle sera gazlarını yok eden sistemleri acil olarak bulup birde onu karlı hale getirip insanların kendiliğinden yapmasını sağlamalıyız
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terimer 5 ay gun
Bahsettiginiz teknolojiler ve cok daha fazla cok uzun zamandir zaten var. Tek problem bunarin gizli projerlinde icerisinde ve bazi elit kesimlerin menfaatine olacak sekilde gomulu kalmasi. Ama yakinda bu teknolojierle tanisacagiz. Hem de cok yakinda...
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