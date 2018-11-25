Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen "deterjanın" peşinde

Kazıda çıkarılması planlanan buz kalıplarının havayla reaksiyona girmesi sonrası kirlenme ihtimali olduğundan, bütün faaliyetler kazı alanında yürütülecek. Bu da kazı alanına çok sayıda ekipman sevkiyatı yapılmasını gerektiriyor.

Tüm bu çalışmalar sonucunda bilim insanları başarabilirlerse, Hidroksil radikallerinin geçmiş ve şu anki seviyelerini tespit edebilecekler. Bu sayede, sanayi devriminden itibaren atmosferimizi etkileyen zararlı gazların Hidroksil radikallerince nasıl ortadan kaldırıldığı bulunmuş olacak.

Sonuç olarak ise bilim insanları gelecekte iklimle ilgili daha doğru tahminler yaparak, zararlı gazların küresel ısınmaya tesirlerinin tespitini yapabilecek.