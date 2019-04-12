Bilim insanları beyindeki duysal sinyallerin yeni rolünü keşfetti

İlk defa yaptığımız bir eylemi öğrenmek zaman zaman zor olabiliyor ve öğrenme sürecimiz ise oldukça karmaşık yollarla gerçekleşiyor. Örneğin ayakkabı bağcıklarını bağlamayı veya basketbol topunu potaya atmayı öğrenmek ilk başta kolay olmayabiliyor. Beynimiz ise duyusal sinyalleri bütünleştiriyor ve daha sonra bu sinyallerden yararlarlanarak hareketlerimizi koordine ediyor; bu sayede de biz gerçekleştirmeyi düşündüğümüz eylemi doğru bir şekilde yapabiliyoruz.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Rutgers kurumundan araştırmacılar serebral kortekste bulunan duyusal sinyallerin yeni özelliğini keşfetti. Duyusal sinyaller hareket ve bazı diğer fonksiyonların işleyişinde anahtar görevi görüyor. Ayrıca bu sinyaller sinir hücreleri arasındaki iletişimde ve davranışlar üzerindeki motor etkilerde farklı roller üstleniyorlar. Beyin korteksindeki motor alandan kas hücrelerini uyarmak için çeşitli sinyaller de yine bu iletiler sayesinde gönderiliyor.

Current Biyoloji dergisinde de yayımlanan ve nöronal iletiler üzerine yapılan araştırma Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı gibi çeşitli koordinasyonla ilgili hastalıkların ve obsesif kompülsif bozukluk gibi çeşitli psikiyatrik hastalıkların tedavilerine ışık tutacak gibi görüyor.

Rutgers University-New Brunswick kurumundan araştırmacılar farelerin beyinleri üzerinde 'striatum' adı verilen bir bölge üzerinde araştırma yaptı. Striatum ise kaudat nükleus ile putamen adı verilen iki kısımdan oluşuyor ve bu bölge; serebral korteksteki motor ve duysal alanlardan gelen sinyalleri birleştirmekle yükümlü ve bu bölgenin işleyişi Parkinson ve Huntington gibi hastalıklarda bozuluyor; bu sebeple hastalıkların belirtileri de kendini göstermeye başlıyor.

Araştırmanın yazarı David J. Margolis duyusal korteks sinyalleri uyarıldığı zaman farelerin davranışsal eylemlerini durdukduklarını ancak motor korteks sinyalleri uyarıldığı zaman farelerin bu eylemleri daha dürtüsel bir şekilde yaptığını gözlemlediklerini söyledi.

https://medicalxpress.com/news/2019-04-scientists-role-sensory-brain.html

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. Yapılan araştırmaların en önemli amacı iseiletilerininvebozuklukları nasıl etkilediğinin anlaşılması. Bu etki aydınlatıldığında birçok hastalık da daha iyi anlaşılacak.