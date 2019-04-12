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Bilim insanları beyindeki duysal sinyallerin yeni rolünü keşfetti

Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar beyin korteksi ile striatum arasındaki iletileri inceledi. Araştırma fareler üzerinde yapıldı ve araştırmanın gelecek çalışmalara ışık tutması bekleniyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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İlk defa yaptığımız bir eylemi öğrenmek zaman zaman zor olabiliyor ve öğrenme sürecimiz ise oldukça karmaşık yollarla gerçekleşiyor. Örneğin ayakkabı bağcıklarını bağlamayı veya basketbol topunu potaya atmayı öğrenmek ilk başta kolay olmayabiliyor. Beynimiz ise duyusal sinyalleri bütünleştiriyor ve daha sonra bu sinyallerden yararlarlanarak hareketlerimizi koordine ediyor; bu sayede de biz gerçekleştirmeyi düşündüğümüz eylemi doğru bir şekilde yapabiliyoruz.
Yeni yapılan bir araştırmaya göre Rutgers kurumundan araştırmacılar serebral kortekste bulunan duyusal sinyallerin yeni özelliğini keşfetti. Duyusal sinyaller hareket ve bazı diğer fonksiyonların işleyişinde anahtar görevi görüyor. Ayrıca bu sinyaller sinir hücreleri arasındaki iletişimde ve davranışlar üzerindeki motor etkilerde farklı roller üstleniyorlar. Beyin korteksindeki motor alandan kas hücrelerini uyarmak için çeşitli sinyaller de yine bu iletiler sayesinde gönderiliyor.
Current Biyoloji dergisinde de yayımlanan ve nöronal iletiler üzerine yapılan araştırma Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı gibi çeşitli koordinasyonla ilgili hastalıkların ve obsesif kompülsif bozukluk gibi çeşitli psikiyatrik hastalıkların tedavilerine ışık tutacak gibi görüyor.

Bilim insanları beyin bölgeleri üzerinde çalıştı

Rutgers University-New Brunswick kurumundan araştırmacılar farelerin beyinleri üzerinde 'striatum' adı verilen bir bölge üzerinde araştırma yaptı. Striatum ise kaudat nükleus ile putamen adı verilen iki kısımdan oluşuyor ve bu bölge; serebral korteksteki motor ve duysal alanlardan gelen sinyalleri birleştirmekle yükümlü ve bu bölgenin işleyişi Parkinson ve Huntington gibi hastalıklarda bozuluyor; bu sebeple hastalıkların belirtileri de kendini göstermeye başlıyor.
Araştırmanın yazarı David J. Margolis duyusal korteks sinyalleri uyarıldığı zaman farelerin davranışsal eylemlerini durdukduklarını ancak motor korteks sinyalleri uyarıldığı zaman farelerin bu eylemleri daha dürtüsel bir şekilde yaptığını gözlemlediklerini söyledi.
Gelecekte yapılacak araştırmalar farelerde serebral korteks ile striatum arasındaki ileti yolaklarının ve sinir hücrelerinin bağlantı mekanizmalarının daha net bir şekilde anlaşılmasını ve incelenmesini sağlayacak gibi görünüyor. Yapılan araştırmaların en önemli amacı ise anormal korteks-striatum iletilerinin nörolojik ve psikiyatrik bozuklukları nasıl etkilediğinin anlaşılması. Bu etki aydınlatıldığında birçok hastalık da daha iyi anlaşılacak.
https://medicalxpress.com/news/2019-04-scientists-role-sensory-brain.html Yorum Yaz
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MHEC 1 ay
Şu beyin ne karmaşık yapılı bir organ be. Elektrik sinyalleriyle nasıl düşünebiliyoruz, düşüncemizi görebiliyoruz. Ne bileyim göz sinirinden gelen impulsları işleyip, görmemizi sağlıyor. Ne olup bitiyor içerde yav?
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homebird 1 ay
"İnsan, beyninin ancak yüzde şu kadarını kullanabiliyor" saçmalığını çürüten bir çalışma daha. Sırrını çözemediğimiz şeyler için ahkam kesmeye pek meraklıyız.
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FerdosParadise 1 ay
Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak (embriyo) olarak yarattık; ardından o alak’ı (hücre topluluğu) bir çiğnem et parçası olarak yarattık; daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık; böylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne Yücedir. (Müminun Suresi, 12-14)
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