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Bilinçsiz uçurulan dronelar havadan yangın söndürme çalışmalarını engelliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Bilinçsiz uçurulan dronelar havadan yangın söndürme çalışmalarını engelliyor
 
Son zamanların en popüler teknolojilerinden birisi şüphesiz dronelar. Bir çok farklı alanda kullanılmaya başlanılan bu araçlar geçtiğimiz günlerde bir arama kurtarma çalışmasına da aktif olarak katıldıkları için gündeme gelmişti. Bu kez ortaya çıkan haber ise yangın durumunda droneların kurtarmanın tam tersine kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı yönünde.
Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir trafik kazası sonucu ortaya çıkan yangın bu gerçeği gözler önüne serdi. Drone sahipleri kaza alanını yukarıdan görüntülemek istersen yangına müdahale edecek helikopterlerin hava sahasını işgal edince yangına müdahalenin geciktiği belirtiliyor. Droneların yaklaşık 20 dakika boyunca yangına havadan müdahaleyi geciktirirken bu süre insanların hayatını tehlikeye atmak için oldukça yeterli seviyede.

Olayın ardından ABD itfaiye departmanı konuyla ilgili bilgilendirici bir afiş yayınlarken afişte "Siz uçarsanız biz uçamayız" yazısıyla drone'ların yangın alanı üzerinde uçmasının tehlikeli olduğu belirtiliyor. Kurtarma çalışmaları için çok farklı dronelar geliştirilse bu uçan araçların daha önce hava limanları yakınında uçurulması da bazı tehlikeleri beraberinde getirilmişti.
Bunun yanında yangın söndürme çalışmalarında özel olarak geliştirilmiş bazı dronelar olduğunu da belirtmekte fayda var. Ancak bu dronelar yalnızca profesyonel kullanım ile birlikte itfaiye ekiplerine yardımcı oluyorlar.

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savasserter 4 yıl en beğenilen
Türkiyede olsaydı itfayeci o dronu su sıkarak düşürürdü herhalde :)
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savasserter 4 yıl en beğenilen
Türkiyede olsaydı itfayeci o dronu su sıkarak düşürürdü herhalde :)
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kadirirdem 4 yıl
valla özel üretilirse bu iş için bence gayet işe yarar...
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-Batarang- 4 yıl
"İçtiğiniz biraları yere atmayın çünkü içinde kalan bir kaç damlayı karıncalar içiyor ve sarhoş oluyor evine gittiğinde ailesine zarar veriyor lütfen duyarlı olalım"
Tadında bir haber olmuş
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