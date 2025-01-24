Bill Gates'in nükleer enerji şirketinden veri merkezi anlaşması

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Tam Boyutta Gör Veri merkezlerinin ölçeği yapay zekanın da etkisiyle giderek daha da büyüyor. Büyüyen bu yapılarla birlikte enerji ihtiyacı da giderek artıyor. Öyle ki, artık veri merkezi sağlayıcıları enerji için nükleere yöneliyor. Bu bağlamda Bill Gates'in nükleer enerji girişimi TerraPower, yeni bir veri merkezi anlaşması yaptı.

TerraPower'dan veri merkezi anlaşması

Bill Gates tarafından kurulan nükleer enerji girişimi TerraPower, bu hafta ABD’nin en büyük veri merkezi geliştiricilerinden Sabey Data Centers (SDC) ile önemli bir iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşma, mevcut ve gelecekteki veri merkezlerini küçük ölçekli nükleer reaktörlerden elde edilecek enerjiyle çalıştırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli veri merkezlerinin artan enerji talebi, enerji şebekeleri üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Bu durum, teknoloji devlerini sürdürülebilir enerji kaynakları arayışına itiyor. Nükleer enerji, karbon salınımını azaltma ve istikrarlı enerji üretimi sağlama potansiyeliyle öne çıkan bir seçenek haline gelmiş durumda.

TerraPower ve SDC arasında imzalanan mutabakat anlaşması, Teksas ve Rocky Mountain bölgesinde SDC'nin veri merkezlerine güç sağlayacak yeni nükleer enerji santralleri potansiyelini araştıracak. Ancak bu teknolojinin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi için henüz yasal ve teknik zorlukların aşılması gerekiyor. Geleneksel büyük ölçekli nükleer santrallere kıyasla daha küçük ve kolay konumlandırılabilen bu yeni nesil reaktörler, fosil yakıtların yerine geçebilecek bir çözüm olarak görülüyor.

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TerraPower'ın bu iş birliği kapsamında kullanmayı planladığı Natrium reaktör tasarımı, türünün tek örneği olarak ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan ticari bir reaktör için inşaat izni başvurusu bekliyor. Firma bu tesisinin nükleer olmayan taraflarını geçen yıldan bu yana inşa ediyor. Bu tesis, gösterim amaçlı olacak ve şebekeye bağlanarak elektrik üretmeyecek. Tasarımın doğruluğu ve güvenliği onaylandıktan sonra TerraPower, tam ölçekli santraller geliştirecek. Öte yandan SDC'nin yanı sıra Microsoft, Google ve Amazon'un da veri merkezleri için nükleer enerji tedarik anlaşmaları yaptığını belirtelim.

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