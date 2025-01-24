Bill Gates'in nükleer enerji şirketinden veri merkezi anlaşması

TerraPower'dan veri merkezi anlaşması
Bill Gates tarafından kurulan nükleer enerji girişimi TerraPower, bu hafta ABD’nin en büyük veri merkezi geliştiricilerinden Sabey Data Centers (SDC) ile önemli bir iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşma, mevcut ve gelecekteki veri merkezlerini küçük ölçekli nükleer reaktörlerden elde edilecek enerjiyle çalıştırmayı hedefliyor.
TerraPower ve SDC arasında imzalanan mutabakat anlaşması, Teksas ve Rocky Mountain bölgesinde SDC'nin veri merkezlerine güç sağlayacak yeni nükleer enerji santralleri potansiyelini araştıracak. Ancak bu teknolojinin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi için henüz yasal ve teknik zorlukların aşılması gerekiyor. Geleneksel büyük ölçekli nükleer santrallere kıyasla daha küçük ve kolay konumlandırılabilen bu yeni nesil reaktörler, fosil yakıtların yerine geçebilecek bir çözüm olarak görülüyor.
TerraPower'ın bu iş birliği kapsamında kullanmayı planladığı Natrium reaktör tasarımı, türünün tek örneği olarak ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan ticari bir reaktör için inşaat izni başvurusu bekliyor. Firma bu tesisinin nükleer olmayan taraflarını geçen yıldan bu yana inşa ediyor. Bu tesis, gösterim amaçlı olacak ve şebekeye bağlanarak elektrik üretmeyecek. Tasarımın doğruluğu ve güvenliği onaylandıktan sonra TerraPower, tam ölçekli santraller geliştirecek. Öte yandan SDC'nin yanı sıra Microsoft, Google ve Amazon'un da veri merkezleri için nükleer enerji tedarik anlaşmaları yaptığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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