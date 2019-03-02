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Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş

İngiliz doğa bilimci Charles Darwin evrim fikrinin babası olarak biliniyor. Ancak Darwin'den çok uzun zaman önce yaşamış Müslüman bir filozof olan El Cahiz'in de bu konuda fikirleri olmuş.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş
Konu evrim teorisi olunca akla gelen ilk isim, İngiliz doğa bilimci Charles Darwin oluyor. 1859 tarihli Türlerin Kökeni adlı eserinde tanımladığı teorisi ve ortak bir türden nasıl farklı türlerin ortaya çıktığının izini sürdüğü söz konusu eser, onu haklı olarak bu teorinin babası haline getiriyor.

Peki yıllarını doğal hayatı gözlemleyerek ve teorisini ispatlamak adına seyahat ederek geçiren İngiliz doğa bilimciden çok farklı bir tarihte ve kültürde yaşamış başka bir insanın da evrim fikrine katkı sağladığını söylesek şaşırır mıydınız?

Darwin’den 1000 yıl önce

Charles Darwin'den yaklaşık 1000 yıl önce bugünkü Irak'ın Basra bölgesinde yaşayan; El Cahiz adıyla bilinen ve asıl adı Ebu Osman Amr El Kenani el Basri olan Müslüman bir filozof, doğal seleksiyon hakkındaki fikirleriyle bu konuda tarihteki yerini almış.

776 yılında dünyaya gelen ve "patlak göz" anlamına gelen lakabı ile anılan El Cahiz, kaleme aldığı yedi ciltlik Kitab-ül Hayvan (Hayvanlar Kitabı) eserinde yaklaşık 350 farklı hayvanı incelemiş.

Rasyonalist bir bakış açısıyla akla ve mantığa yönelen Mutezile akımının güçlendiği, takipçilerinin; mantık kurallarıyla çeliştiğini düşündükleri ayet ve hadisleri akla uygun gelecek şekilde yorumladığı bir ortamda yoğurulan filozofun, bahse konu eserini de böyle bir çevrede kaleme aldığı görülüyor.

Müslüman filozof doğal seleksiyon ile ilgili tezini, "Çevresel etkenler, canlıların hayatta kalmak için yeni özellikler geliştirmesine ve bu sayede yeni türlerin ortaya çıkmasına vesile olur. Bulunduğu ortamda hayatta kalabilen ve üremeyi başarabilen hayvanlar, söz konusu özelliklerini bir sonraki nesle aktarırlar" sözleriyle savunmuş.

Darwin, El Cahiz’den etkilenmiş olabilir mi?

Yukarıdaki sözlerden de anlaşılabileceği gibi El Cahiz’in ifadeleri, Darwin'in evrim teorisi ile benzerlikler içeriyor. Darwin’in El Cahiz’den etkilendiğine dair somut bir kanıt ise maalesef bulanmamakta. Yine de ünlü doğa bilimciden yaklaşık 1000 yıl önce benzer fikirlerin, Müslüman bir filozof tarafından ortaya atıldığını bilmek heyecan verici.

Yaşamı boyunca 200 civarında kitap yazdığı tahmin edilen El Cahiz’in eserlerinden ise çok azı günümüze ulaşabilmiş. Filozofun yapıtları ve düşünceleri kendinden sonra gelen El Farabi, El Arabi, El Biruni ve İbn-i Haldun gibi büyük düşünürleri de etkilemiş.

Bir bilim gazetecisi olan Ehsan Masood, o dönemin İslam medeniyeti açısından önem arz eden eğitim merkezlerinde Yaradılışçılık (insanlığın, yaşamın ve evrenin, varlığı önceden kabul edilmiş doğaüstü bir güç tarafından yoktan meydana getirildiği inancı) akımının baskın olmadığını ifade ediyor.

Ölümü de bilgiye olan açlığı sebebiyle oldu

Masood, alimlerin; dini metinlerin gözleme dayalı bilgilere uyup uymadığı araştırmak yerine dışarı çıktıklarını, bilgiye kendi gözlemleri vasıtasıyla ulaşmaya çalıştıklarını ve kendilerini bu şekilde ifade ettiklerini de sözlerine ekliyor.

Bilgiye olan açlığını sürekli dindirmeye çalışan EL Cahiz’in de trajik bir biçimde, araştırma yaparken incelemek istediği ve üst raflarda bulunan bir kitabın kitaplığı filozofun üzerine devirmesi sonucu 92 yaşındayken öldüğü belirtiliyor.


https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47414410?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz
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Fuat.Kamis 2 ay en beğenilen
Yine bir evrim konusu yine din ile ilgili yorumlar.. Bi bitmediniz. Evrim ile ilgili "bilimsel" bir açıklama yapacak birisi yok mu? Bu teoriyi çürütecek "bilimsel bir antitez" sahibi olan var mı? Deney, gözlem yapıp evrimsel süreçlerin yanlışlığını kanıtlayan var mı? Rica ediyorum geçin şu "müslümanlığa karşı evrim" ayaklarını.. Bilimin din ile ilgili bir kaygısı yok, cahil insanların var sadece!
Yine bir evrim konusu yine din ile ilgili yorumlar.. Bi bitmediniz. Evrim ile ilgili "bilimsel" bir açıklama yapacak birisi yok mu? Bu teoriyi çürütecek "bilims...
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bluedevil866 2 ay Nevfel
neyin kafasi bu !
DNA kodlarina gore sekilleniyor canli metabolizmalari.
demek ki dna kodlarina etki eden bir sistem var. bu ikisi belli bir oranda etikilesimde sistemsel bir isleme giriyor.
lakin bu modifikasyon ile bir ekolojik sistem yururken ...
bu dna yi kim kodladi ? dna oyle rast gele olabilecek birsey mi? bana gore degil... bugun yer yuzundeki tum canli organizmalarda dna var.
dna olarak bir muzla bile %50 benzersin insanoglu.
ama iste ... dna olarak fark olsa da isletim sistemi olarak insan farkli yaratilma. yani ona yuklenen sistem diger canlilardna farkli. bunun dna ile iliskisi de var mutlaka.
evrim var ama evrim oyle rast gele olan birsey degil. bir tasarim ile gelen canlilarin , uyum saglama ozelligi. yillardir tekrar eden bir otomasyon.
neyin kafasi bu !DNA kodlarina gore sekilleniyor canli metabolizmalari.demek ki dna kodlarina etki eden bir sistem var. bu ikisi belli bir oranda eti...
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KaleyDeskop 2 ay
darwinden önce bir çok kişi bu konuyu dile getirmişti. Bir tek darwin öne çıkıyor, kul hakkı yiyor bu bilim çevreleri..
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selahattın ısık 2 ay
Darwin gizli muslumandir gercek adida darinun dur..
Aslen lubnanlidir..
Evrimle batiyi 2 ye bolerek islama en buyuk hizmeti yapmistir..
Nur icinde yatsin insallah..
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dımmışali 2 ay
Ah şu evrim teorileri
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Mete Can Karahasan 2 ay
Charles Darwin’in evrim kuramını ortaya atmadan 8 yıl önce yazdığı bu yazıda dünyanın ilk zamanları hakkında şunları yazmıştı; “Bitkiler ve hayvanlar çoğaldı, yaşam çeşitlendi; ilk canlıların bir kısmı yenilere ve daha kusursuz olanlara yer açılması için yok oldular.” Bir başka yerde de; “Ateşi yanmaya ve atmosferi hareket etmeye devam ettiği sürece yaratılışın tarihi de sona ermeyecektir.” şeklinde anlatıyordu.
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selahattın ısık 2 ay
yine bi
bizde zaten-yazıyordu
konusu..




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DH Misafiri 2 ay
şu yukardaki yobazlara bakın ya. Ben de inançlı biriyim arkadaşım. Ama sizler gibi bilimi reddedecek kadar da ahmak değilim
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Mete Can Karahasan 2 ay
Arkadaşlar, Darwin bir deneme yazmış, tutmuş. Buna ticari başarı deyip takdir etmek düşer. Sıfırdan evren nasıl yaratılmış diye daha fazla saçmalamayın lütfen. Ne gariptir, bilimselliğe toz kondurmayın diyenlerin sağlam bir batıl hassasiyeti mevcut.
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selahattın ısık 2 ay Mete Can Karahasan
sana kaç kez dahili bileşenlere takil burası seni aşar dedim..
darwin kaba etinden uydurmadı.
kendinden evvel ki şüphe-gözlem temelli idiia sahiplerinin kitaplarını az çok kurcalamış bir öğrenciyken
tesadüfi bir teklifle deniz seyahatine çıkar ve farklı habitatlardaki bitki hayvan popülasyonlarındaki değişiklik-benzerlik arasındaki ilişkiye kafa yorup evrimi kafasında temellendirmiştir.
yine aynı okyanusun bağımsız 2 kıyısında benzer fosillerin varlığını okuyup kendi bulduğu fosillerle dünyanın semavi kitaplardaki iddiaların çok aksi bir tarihe sahip olduğuna kanaat getirmiştir..
yine evren nasıl yaratılmıştır sorusu sakat bir sorudur ve gizli görünümlü açık bir şartlanmayı ifşa eder
evren nasıl var oldu demek bilimseldir.nasıl yaratıldı dinseldir..
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koçari 2 ay
Hangi kitabın , kaçıncı sayfasında geçmiş ve konunun geçtiği paragrafı alabilirsek güzel olur.
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black37 2 ay
Evrim cok daha once Anaksimandors ve Herakleitos tarafindan ortaya atilmistir yani Charles Darwin den 2000 yil once.Dunyanin farkli yerlerinde farkli zamanlarda farkli kisiler evrime dair ufak da olsa bazi atiflarda bulunmuslardir ama bunlarin hicbiri Darwin in yaptigi kdr sistematik,bilimsel ve duzenli degildir zaten bilimin her alaninda bulunan teoriler bir anda ortaya cikmamis , yillarin getirdigi birikimlerin uzerinde yukselen kisi veya kisiler tarafindan anlasilabilir bir teori formuna evrilmistir.
Bilimin nasil isledigini bilmeyen bazi cahiller bu forumun bir zamanlar guzel bir yer olan bilim ve teknoloji forumunu ne yazikki isgal etmisler, son zamanlarda her foruma girdigimde zevk alarak okudugum konularin yorum kisminda cahillerin ve bagnazlarin olmasi ciddi anlamda canimi sıkmaya basladi, ulkenin gidisati belliyken bu foruma da bu tarz cahillerin sicramamasi surpriz olurdu,
Hicbir alanda uzmanliklari olmayan,bilimsel egitimden ve bilim kulturunden uzak kisiler tarafindan ortaya atilan sacma argumanlar , daha teori nedir? Hipotez nedir? Kanun nedir? gibi temel konulardaki eksiklerini aci bir sekilde gozler onune seriyor....
Bu forumun eski gunlerine donmesi dilegiyle...
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serafon 2 ay black37
Doğru dedin. İnsanlık ve medeniyet ve buluşlar aşama aşama gelişmiştir. Hep birilerinin üstüne birileri birşeyler koymuş, en son birisi toparlayıp tamamlayıp kullanılabilir ve anlaşılabilir hale getirmiştir.
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pcfk 2 ay
Olabilir, daha Cahız benzeri bir kaç Müslüman ve Müslüman olmayan filozof var. İslam Felsefesi dersinde bu konular var.
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Sirkadyen 2 ay
Biyoloji ve paleontoloji doktoralı Donanımhaber bilimadamları evrim teorisini çürütmek için konuya bekleniyor.
Oktarcı Ferdos ile teoriye hayal ürünü diyen bir şahıs gelmiş hemen zaten
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scorpion20 2 ay Sirkadyen
Foruma anons geçelim;

Doktor ... bey, danışmadan bekleniyorsunuz.
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