Darwin'den 1000 yıl önce evrim benzeri ilk söylemler Iraklı bir bilim insanından gelmiş

Peki yıllarını doğal hayatı gözlemleyerek ve teorisini ispatlamak adına seyahat ederek geçiren İngiliz doğa bilimciden çok farklı bir tarihte ve kültürde yaşamış başka bir insanın da evrim fikrine katkı sağladığını söylesek şaşırır mıydınız?
Darwin’den 1000 yıl önce
Charles Darwin'den yaklaşık 1000 yıl önce bugünkü Irak'ın Basra bölgesinde yaşayan; El Cahiz adıyla bilinen ve asıl adı Ebu Osman Amr El Kenani el Basri olan Müslüman bir filozof, doğal seleksiyon hakkındaki fikirleriyle bu konuda tarihteki yerini almış.
776 yılında dünyaya gelen ve "patlak göz" anlamına gelen lakabı ile anılan El Cahiz, kaleme aldığı yedi ciltlik Kitab-ül Hayvan (Hayvanlar Kitabı) eserinde yaklaşık 350 farklı hayvanı incelemiş.
Rasyonalist bir bakış açısıyla akla ve mantığa yönelen Mutezile akımının güçlendiği, takipçilerinin; mantık kurallarıyla çeliştiğini düşündükleri ayet ve hadisleri akla uygun gelecek şekilde yorumladığı bir ortamda yoğurulan filozofun, bahse konu eserini de böyle bir çevrede kaleme aldığı görülüyor.
Müslüman filozof doğal seleksiyon ile ilgili tezini, "Çevresel etkenler, canlıların hayatta kalmak için yeni özellikler geliştirmesine ve bu sayede yeni türlerin ortaya çıkmasına vesile olur. Bulunduğu ortamda hayatta kalabilen ve üremeyi başarabilen hayvanlar, söz konusu özelliklerini bir sonraki nesle aktarırlar" sözleriyle savunmuş.
Darwin, El Cahiz’den etkilenmiş olabilir mi?
Yukarıdaki sözlerden de anlaşılabileceği gibi El Cahiz’in ifadeleri, Darwin'in evrim teorisi ile benzerlikler içeriyor. Darwin’in El Cahiz’den etkilendiğine dair somut bir kanıt ise maalesef bulanmamakta. Yine de ünlü doğa bilimciden yaklaşık 1000 yıl önce benzer fikirlerin, Müslüman bir filozof tarafından ortaya atıldığını bilmek heyecan verici.
Yaşamı boyunca 200 civarında kitap yazdığı tahmin edilen El Cahiz’in eserlerinden ise çok azı günümüze ulaşabilmiş. Filozofun yapıtları ve düşünceleri kendinden sonra gelen El Farabi, El Arabi, El Biruni ve İbn-i Haldun gibi büyük düşünürleri de etkilemiş.
Bir bilim gazetecisi olan Ehsan Masood, o dönemin İslam medeniyeti açısından önem arz eden eğitim merkezlerinde Yaradılışçılık (insanlığın, yaşamın ve evrenin, varlığı önceden kabul edilmiş doğaüstü bir güç tarafından yoktan meydana getirildiği inancı) akımının baskın olmadığını ifade ediyor.
Ölümü de bilgiye olan açlığı sebebiyle oldu
Masood, alimlerin; dini metinlerin gözleme dayalı bilgilere uyup uymadığı araştırmak yerine dışarı çıktıklarını, bilgiye kendi gözlemleri vasıtasıyla ulaşmaya çalıştıklarını ve kendilerini bu şekilde ifade ettiklerini de sözlerine ekliyor.
Bilgiye olan açlığını sürekli dindirmeye çalışan EL Cahiz’in de trajik bir biçimde, araştırma yaparken incelemek istediği ve üst raflarda bulunan bir kitabın kitaplığı filozofun üzerine devirmesi sonucu 92 yaşındayken öldüğü belirtiliyor.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47414410?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DNA kodlarina gore sekilleniyor canli metabolizmalari.
demek ki dna kodlarina etki eden bir sistem var. bu ikisi belli bir oranda etikilesimde sistemsel bir isleme giriyor.
lakin bu modifikasyon ile bir ekolojik sistem yururken ...
bu dna yi kim kodladi ? dna oyle rast gele olabilecek birsey mi? bana gore degil... bugun yer yuzundeki tum canli organizmalarda dna var.
dna olarak bir muzla bile %50 benzersin insanoglu.
ama iste ... dna olarak fark olsa da isletim sistemi olarak insan farkli yaratilma. yani ona yuklenen sistem diger canlilardna farkli. bunun dna ile iliskisi de var mutlaka.
evrim var ama evrim oyle rast gele olan birsey degil. bir tasarim ile gelen canlilarin , uyum saglama ozelligi. yillardir tekrar eden bir otomasyon.