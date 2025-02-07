Bill Gates: “Intel yolunu kaybetti”

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Intel’in son yıllardaki performansına dair açıklamalarda bulundu. Gates, Intel’in eskiden çip tasarımında ve üretiminde öncü bir firma olmasına rağmen, son dönemde ciddi kayıplar yaşadığını ve rakiplerinin gerisinde kaldığını belirtti. Gates, Intel'in “yolunu kaybettiğini” söyledi.

Son yıllarda Intel, rakipleri AMD, Nvidia, TSMC ve Qualcomm’un hızla ilerlediği bir dönemde onlara karşı cevap vermekte zorlandı. Çip üretiminde 14nm’den 10nm’ye, ardından 7nm sürecine geçişte yaşanan gecikmeler şirketin pazar payını kaybetmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Apple’ın Intel işlemcileri terk ederek kendi silikon çiplerini üretmeye başlaması, güvenlik açıklarıyla ilgili sorunlar ve Raptor Lake işlemcilerinde yaşananlar şirketin itibarını ciddi şekilde sarstı. Mali sıkıntılar da şirkete zarar verdi ve geçen yıl CEO Pat Gelsinger'in görevden alınmasıyla sonuçlandı.

"Intel yolunu kaybetti"

Tam Boyutta Gör Bill Gates, Intel’in tarihindeki bu düşüşe şaşırdığını belirterek, şirketin kurucu ortaklarından Gordon Moore’un Intel’i her zaman sektörün en ileri noktasında tuttuğunu, ancak bugün gelinen noktada Intel’in hem çip tasarımında hem de üretimde geride kaldığını söyledi. Gates, özellikle yapay zeka çipleri konusunda Intel’in büyük bir fırsatı kaçırdığını vurguladı. Gates, “Intel'in temelde yolunu kaybetmiş olması beni hayrete düşürdü” dedi.

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Gates, aynı zamanda görünüşe göre CEO Pat Gelsinger’ın görevden alınmasını da yanlış bir karar olarak görüyor: “Pat Gelsinger'in 'Hayır, tasarım tarafını düzelteceğim, fabrika tarafını düzelteceğim' diyerek çok cesur olduğunu düşündüm. Onun ve ülkenin iyiliği için başarılı olmasını umuyordum. Umarım Intel toparlanır, ancak şu aşamada onlar için oldukça zor görünüyor.”

Halihazırda Intel için belirlenmiş bir çıkış yolu bulunmuyor, hatta firma yeni bir CEO aramaya da devam ediyor. Görünüşe göre şirketin geleceğini belirleyecek en temel şey, 18A üretim süreci olacak. Eğer firma, bu üretim süreci ile TSMC ile rekabet edebileceğini gösterirse işlerin ilginç bir şekilde hızlıca toparlanması mümkün. Bu arada firma, ABD'deki üretim tesislerinin inşasına da devam ediyor.

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