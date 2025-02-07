Bill Gates: “Intel yolunu kaybetti”

Son yıllarda Intel, rakipleri AMD, Nvidia, TSMC ve Qualcomm’un hızla ilerlediği bir dönemde onlara karşı cevap vermekte zorlandı. Çip üretiminde 14nm’den 10nm’ye, ardından 7nm sürecine geçişte yaşanan gecikmeler şirketin pazar payını kaybetmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Apple’ın Intel işlemcileri terk ederek kendi silikon çiplerini üretmeye başlaması, güvenlik açıklarıyla ilgili sorunlar ve Raptor Lake işlemcilerinde yaşananlar şirketin itibarını ciddi şekilde sarstı. Mali sıkıntılar da şirkete zarar verdi ve geçen yıl CEO Pat Gelsinger'in görevden alınmasıyla sonuçlandı.
"Intel yolunu kaybetti"
Gates, aynı zamanda görünüşe göre CEO Pat Gelsinger’ın görevden alınmasını da yanlış bir karar olarak görüyor: “Pat Gelsinger'in 'Hayır, tasarım tarafını düzelteceğim, fabrika tarafını düzelteceğim' diyerek çok cesur olduğunu düşündüm. Onun ve ülkenin iyiliği için başarılı olmasını umuyordum. Umarım Intel toparlanır, ancak şu aşamada onlar için oldukça zor görünüyor.”
Halihazırda Intel için belirlenmiş bir çıkış yolu bulunmuyor, hatta firma yeni bir CEO aramaya da devam ediyor. Görünüşe göre şirketin geleceğini belirleyecek en temel şey, 18A üretim süreci olacak. Eğer firma, bu üretim süreci ile TSMC ile rekabet edebileceğini gösterirse işlerin ilginç bir şekilde hızlıca toparlanması mümkün. Bu arada firma, ABD'deki üretim tesislerinin inşasına da devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.