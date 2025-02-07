Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bill Gates: “Intel yolunu kaybetti”

    Son birkaç yıl Intel için pek de iyi geçmiyor ve her taraftan rakiplerinin baskısıyla karşılaşıyor. Bu konu hakkında konuşan Bill Gates ise Intel'in “yolunu kaybettiğini” belirtti.
    Bill Gates: “Intel yolunu kaybetti” Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Intel’in son yıllardaki performansına dair açıklamalarda bulundu. Gates, Intel’in eskiden çip tasarımında ve üretiminde öncü bir firma olmasına rağmen, son dönemde ciddi kayıplar yaşadığını ve rakiplerinin gerisinde kaldığını belirtti. Gates, Intel'in “yolunu kaybettiğini” söyledi.

    Son yıllarda Intel, rakipleri AMD, Nvidia, TSMC ve Qualcomm’un hızla ilerlediği bir dönemde onlara karşı cevap vermekte zorlandı. Çip üretiminde 14nm’den 10nm’ye, ardından 7nm sürecine geçişte yaşanan gecikmeler şirketin pazar payını kaybetmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Apple’ın Intel işlemcileri terk ederek kendi silikon çiplerini üretmeye başlaması, güvenlik açıklarıyla ilgili sorunlar ve Raptor Lake işlemcilerinde yaşananlar şirketin itibarını ciddi şekilde sarstı. Mali sıkıntılar da şirkete zarar verdi ve geçen yıl CEO Pat Gelsinger'in görevden alınmasıyla sonuçlandı.

    "Intel yolunu kaybetti"

    Bill Gates: “Intel yolunu kaybetti” Tam Boyutta Gör
    Bill Gates, Intel’in tarihindeki bu düşüşe şaşırdığını belirterek, şirketin kurucu ortaklarından Gordon Moore’un Intel’i her zaman sektörün en ileri noktasında tuttuğunu, ancak bugün gelinen noktada Intel’in hem çip tasarımında hem de üretimde geride kaldığını söyledi. Gates, özellikle yapay zeka çipleri konusunda Intel’in büyük bir fırsatı kaçırdığını vurguladı. Gates, “Intel'in temelde yolunu kaybetmiş olması beni hayrete düşürdü” dedi.

    Gates, aynı zamanda görünüşe göre CEO Pat Gelsinger’ın görevden alınmasını da yanlış bir karar olarak görüyor: “Pat Gelsinger'in 'Hayır, tasarım tarafını düzelteceğim, fabrika tarafını düzelteceğim' diyerek çok cesur olduğunu düşündüm. Onun ve ülkenin iyiliği için başarılı olmasını umuyordum. Umarım Intel toparlanır, ancak şu aşamada onlar için oldukça zor görünüyor.”

    Halihazırda Intel için belirlenmiş bir çıkış yolu bulunmuyor, hatta firma yeni bir CEO aramaya da devam ediyor. Görünüşe göre şirketin geleceğini belirleyecek en temel şey, 18A üretim süreci olacak. Eğer firma, bu üretim süreci ile TSMC ile rekabet edebileceğini gösterirse işlerin ilginç bir şekilde hızlıca toparlanması mümkün. Bu arada firma, ABD'deki üretim tesislerinin inşasına da devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 12 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 19 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fayans boyayanların yorumları ilk buluşmada çiçek alınır mı silindir kapak contası değişimi sonrası performans mitsubishi fe 711 özellikleri digisms dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco F6 PRO
    Poco F6 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5
    Monster Tulpar T5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum