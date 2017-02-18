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Bill Gates, robot işçi kullananların vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, bir röportajında çalışanların yerini alan robotların vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gates, ödenecek vergilerin yararlı işlerde kullanılmasını destekliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bill Gates, robot işçi kullananların vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor
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Robotlar, gelecek senelerde birçok meslek grubunda çalışanların işlerini elinden alabilecek kadar çok gelişecekler ve büyük çaplı bir işsizlik sorununa neden olacaklar. Bu durumun farkında olan Bill Gates, verdiği bir röportajda robotların insanları işinden etmesi sorununa ilginç bir çözüm önerisi sundu.

Quartz’a röportaj veren Gates, insan çalışanlar yerine işe alınan robotların zorunlu olarak vergilendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. İşçi olarak kullanılan robotun sahibinden alınacak bu vergi, Gates’in söylediğine göre robot işçilerin hızlı artışını durdurabilir.

"Vergiler eğitimde kullanılabilir"

Gates, toplanacak olan vergilerle de yararlı işler yapılabileceğini düşünüyor. Söylediğine göre toplanan vergiler, yaşlılarla ilgilenilmesi ve çocuklara eğitim verilmesi gibi insanlara ihtiyaç duyulan alanlarda maaşların ödenmesi için kullanılabilir.

Microsoft’un kurucusunun bu fikri yalnızca birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu’nun da gündemine gelmişti. Avrupa Parlamentosu, robotların iş hayatına girişini sınırlayacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını ancak vergi ödenmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Gates, robot kullanımının sınırlandırılmadığı takdirde birçok kişinin aynı anda işinden olabileceğini dile getirdi. 


https://hardware.slashdot.org/story/17/02/17/218228/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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FightForBeer 2 yıl en beğenilen
RTE bunu beğendi.
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eulogy 2 yıl

Yakın gelecekte büyük değişimler bizi bekliyor. Şu an için söylediği oldukça mantıklı geldi.
Zenginlerin işçi sınıfına ihtiyacı olduğu zamanlar böyleyse, ihtiyacı olmadığı zamanlar dünya ne kadar acımasızlaşır insan düşünmek bile istemiyor.
Yakın gelecekte büyük değişimler bizi bekliyor. Şu an için söylediği oldukça mantıklı geldi.Zenginlerin işçi sınıfına ihtiyacı olduğu zamanlar böyleyse, ...
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xmen121 2 yıl
Bence de
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eumeriusfarukus 2 yıl
İşçiye duyulan ihtiyaç azaldıkça hizmet sektöründe daha çok kişi çalışmaya başlayacak. Bunun için de eğitim lazım.
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sniper23 2 yıl eumeriusfarukus
eumeriusfarukus

İşçiye duyulan ihtiyaç azaldıkça hizmet sektöründe daha çok kişi çalışmaya başlayacak. Bunun için de eğitim lazım.

Neyse ki hizmet sektörünü de yapay zeka yavaş yavaş ele geçiriyor.
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kadirirdem 2 yıl
haksız da değil...
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-Altay- 2 yıl
Nükleer santral, demir-çelik ve benzeri tehlikeli işler hariç diğer yerlerde ben olsam yasaklardım.
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eric13 2 yıl
Valla katlanarak artan insan nufusuyla robotlara gecilmesi yakin gelecekte ic savas benzeri durumlari dogurur. Toplumlarin bunu dusunerek onlem almasi gerekir
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snotty0106 2 yıl
aslında çok mantıklı Bill Gates haklı toplanan paralar egitimde kullanılsa çok iyi olur
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pspoor 2 yıl
Bu insanlar neden her gelismenin önüne tas koymaktan vazgecmiyor, hala utanmadan baskalari engellemeye calisiyorlar? Ayiptir artik.
Bu herkese para dagitalim kafasiyla hicbir yere varamazsiniz, simdiden propagandasini yapmaya basladilar. Bill amca kendisi zengin oldugu icin tahti birakma niyetinde degil heralde, digerlerinin de önünü tikamaya calisyor.
Rotobun elektrigine, bakim masraflarina, hammaddesine vs. zaten vergi veriyorsun, simdi bir de robot sahibi oldugun icin ekstra vergi istiyorlar.
Tabi halkin cogunu da arkalarina alacaklar, ayni burada oldugu gibi, kim havadan gelen parayi istemez ki?
Hattatlardan ders alin, gelisimleri tikamaya calismayin.
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abrenax 2 yıl
Saçma. Robotların da kontrolü, bakımı var ve robotlarla yapılamayan işleri zaten insanlar yapıyor. Yani ikisi de lazım zaten.
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Ters Adam 2 yıl
Aslında bende buna benzer birşey düşünüyorum bütün üretim robotlara geçsin işçi diye birşey kalmasın robotlardan alınan vergiler işsizlere maaş olarak dağıtılsın.Meslek erbabı olan kişiler yada olmak isteyenler daha fazla para kazansın,hiç çalışmak istemeyenlerde maaşa bağlansın.
Ne fakirlik kalır ne bişey.
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nokta_28 2 yıl
İş veren gözüyle bakmak gerekirse... Vergi de çıksa paraya acımazlar... Neden mi ?. Kaynanam hastalandı izin. Evi su başmış izin. vs vs.... Gibi dertlerden kurtulurlar..
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