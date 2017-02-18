Bill Gates, robot işçi kullananların vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor

Tam Boyutta Gör

Robotlar, gelecek senelerde birçok meslek grubunda çalışanların işlerini elinden alabilecek kadar çok gelişecekler ve büyük çaplı bir işsizlik sorununa neden olacaklar. Bu durumun farkında olan Bill Gates, verdiği bir röportajda robotların insanları işinden etmesi sorununa ilginç bir çözüm önerisi sundu.

Quartz’a röportaj veren Gates, insan çalışanlar yerine işe alınan robotların zorunlu olarak vergilendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. İşçi olarak kullanılan robotun sahibinden alınacak bu vergi, Gates’in söylediğine göre robot işçilerin hızlı artışını durdurabilir.

"Vergiler eğitimde kullanılabilir"

Gates, toplanacak olan vergilerle de yararlı işler yapılabileceğini düşünüyor. Söylediğine göre toplanan vergiler, yaşlılarla ilgilenilmesi ve çocuklara eğitim verilmesi gibi insanlara ihtiyaç duyulan alanlarda maaşların ödenmesi için kullanılabilir.

Microsoft’un kurucusunun bu fikri yalnızca birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu’nun da gündemine gelmişti. Avrupa Parlamentosu, robotların iş hayatına girişini sınırlayacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını ancak vergi ödenmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Gates, robot kullanımının sınırlandırılmadığı takdirde birçok kişinin aynı anda işinden olabileceğini dile getirdi.

https://hardware.slashdot.org/story/17/02/17/218228/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed