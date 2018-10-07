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Binance CEO'su: "Güvenlik, kripto para borsaları için en temel iş"

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada güvenliğin kripto para borsaları için en temel iş olduğunu söyledi.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Binance CEO'su:

Geçtiğimiz günlerde, ticaret hacmine göre en büyük kripto para borsası olan Binance’in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ), Delta Summit'teki bir röportajında, kripto para piyasasında başarılı bir şekilde borsa yürütmekten bahsetti. Ayrıca, kripto para borsalarının karşı karşıya kaldığı "düzenleyici sorunları" ve Malta'yı kendi çalışma üslerinden biri olarak seçmesinin nedenlerini de anlattı.
Zhao, bir kripto para birimi yönetiminin en önemli yönünün, her şeyin düzgün bir şekilde ayarlanmasını sağlamak olduğunu belirtti ve ekledi:"Güvenlik en temel şey. Sonra gerçekten iyi bir ürüne sahip olmak ve her şeyi düzgün bir şekilde çalıştırmak gerekiyor."
Changpeng Zhao,  kripto para sektöründeki bazı "hileli" faaliyetlerden de bahsetti ve bu hileleri yapan insanların, pazarları manipüle etmeye çalıştığını belirtti.
Zhao:“İnsanlar sahtekarlık yapmaya çalışırlar. Kötü performans gösteren projeler borsada listelemek istiyor. Çok farklı şeyler var… Kripto para borsası yönetmek muhtemelen gezegendeki en zorlu işlerden biridir.” dedi.
CZ, dijital para piyasasında yeni olanlara, kripto para borsasına girmeden önce borsada hakim olan zorlukları değerlendirmelerini önerdi ve şunları ekledi:“Burada en etik ve sağlam borsalardan birini yürütüyoruz ve borsamız insanlar tarafından değer görüyor. Bu yüzden işlerimizi aynı şekilde yürütmeye devam edeceğiz.”
Binance CEO'su ayrıca, Malta'yı kendi işletim üslerinden biri olarak seçmenin ardındaki sebep hakkında da konuştu. Bu seçimin nedenin; Malta'daki modern ve anlayışlı düzenleyiciler olduğunu belirtti. Zhao, düzenleyicilerin “ileriye dönük” olduğunu da ekledi.

https://ambcrypto.com/binance-ceo-says-security-is-the-most-basic-thing-for-cryptocurrency-exchanges/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bayraak 7 ay
başlık nöronlarıma vole atıyor
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Bay Robot 7 ay
Adamın tipini görünce binande’ki tüm paramı çektim. Bizim tosunun çekik versiyonuna benziyor...
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