Blockchain Sermaye Uzmanı:"Bitcoin ani bir düşüşe çok yakın"

Dijital para birimi ve Blockchain girişimcilik şirketi Blockchain Capital çalışanı Spencer Bogart; Bitcoin fiyatının neredeyse dip noktasında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir programda konuşan Bogart, “Zirvemizden yaklaşık %70 aşağıdayız, bu yüzden Bitcoin'in ve pazarın geri kalanının da dibe yakın olduğunu düşünüyorum.” dedi. Bogart, kripto para endüstrisi ile ilgili şunları da ekledi:“Geçen yılın sonuna doğru, kripto para piyasası, boğa piyasasının zirvesindeyken, kötü haberlerin piyasalar üzerinde hiçbir etkisi olmadı.”

Bogart’ın Bitcoin fiyat tabanına ilişkin tahmini, kripto yatırım şirketi Galaxy Capital Management’ın kurucusu gibi büyük piyasa oyuncularının tahminlerine oldukça yakın. Galaxy Capital Management'in kurucusu Novogratz, geçen ay yayınladığı bir tweette, dijital para fiyatlarının dibe vurduğunu söylemişti. Bunun yanı sıra Novogarts, Temmuz ayında Güney Kore'deki Beyond Blocks konferansında yaptığı bir konuşmada, kripto sektörüne önümüzdeki iki - üç yıl içinde, birçok kuruluşun katılacağını öngörmüştü.

%54'ü Bitcoin’in çoktan dibe vurduğunu, bu yılın en düşük değer noktasına geldiğini düşünüyor. Aynı zamanda bu kurumsal oyuncular, Bitcoin’in gelecekte büyüme potansiyelinin yüksek olduğu görüşündeler. Ankete katılanların %57'si, Bitcoin fiyatının, 2019'un sonuna kadar 15.000 dolara ulaşacağını söyledi. Yapılan bir araştırmaya göre; piyasadaki kurumsal oyuncularınçoktan dibe vurduğunu, bu yılın en düşük değer noktasına geldiğini düşünüyor. Aynı zamanda bu kurumsal oyuncular,gelecekte büyüme potansiyelinin yüksek olduğu görüşündeler. Ankete katılanlarınfiyatının, 2019'un sonuna kadarulaşacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda ünlü yatırımcı Tom Lee, Bitcoin'e ilişkin görüşlerini yinelemiş ve söz konusu kripto para biriminin fiyatının, 2018 yılının sonuna kadar 22.000 - 25.000 dolar arasında olacağını iddia etmişti. Ağustos ayının sonunda Lee, Bitcoin'in “yıl sonuna kadar patlayabileceğini” öne sürerek, gelişmekte olan pazarlar arasında bir ilişki olduğunu öne sürmüştü.

https://cointelegraph.com/news/blockchain-capital-expert-bitcoin-is-close-to-bottoming