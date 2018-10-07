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Blockchain Sermaye Uzmanı:"Bitcoin ani bir düşüşe çok yakın"

Blockchain girişimcilik şirketi Blockchin Capital'in çalışanı ve Blockchain sermaye uzmanı Spencer Bogart yaptığı bir konuşmada, Bitcoin fiyatının neredeyse dipte olduğunu söyledi.
7 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Blockchain Sermaye Uzmanı:
Dijital para birimi ve Blockchain girişimcilik şirketi Blockchain Capital çalışanı Spencer Bogart; Bitcoin fiyatının neredeyse dip noktasında olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde bir programda konuşan Bogart, “Zirvemizden yaklaşık  %70 aşağıdayız, bu yüzden Bitcoin'in ve pazarın geri kalanının da dibe yakın olduğunu düşünüyorum.” dedi. Bogart, kripto para endüstrisi ile ilgili şunları da ekledi:“Geçen yılın sonuna doğru, kripto para piyasası, boğa piyasasının zirvesindeyken, kötü haberlerin piyasalar üzerinde hiçbir etkisi olmadı.
Bogart’ın Bitcoin fiyat tabanına ilişkin tahmini, kripto yatırım şirketi Galaxy Capital Management’ın kurucusu gibi büyük piyasa oyuncularının tahminlerine oldukça yakın. Galaxy Capital Management'in kurucusu Novogratz, geçen ay yayınladığı bir tweette, dijital para fiyatlarının dibe vurduğunu söylemişti. Bunun yanı sıra Novogarts, Temmuz ayında Güney Kore'deki Beyond Blocks konferansında yaptığı bir konuşmada, kripto sektörüne önümüzdeki iki - üç yıl içinde, birçok kuruluşun katılacağını öngörmüştü.
Yapılan bir araştırmaya göre; piyasadaki kurumsal oyuncuların %54'ü Bitcoin’in çoktan dibe vurduğunu, bu yılın en düşük değer noktasına geldiğini düşünüyor. Aynı zamanda bu kurumsal oyuncular, Bitcoin’in gelecekte büyüme potansiyelinin yüksek olduğu görüşündeler. Ankete katılanların %57'si, Bitcoin fiyatının, 2019'un sonuna kadar 15.000 dolara ulaşacağını söyledi.
Geçtiğimiz aylarda ünlü yatırımcı Tom Lee, Bitcoin'e ilişkin görüşlerini yinelemiş ve söz konusu kripto para biriminin fiyatının, 2018 yılının sonuna kadar 22.000 - 25.000 dolar arasında olacağını iddia etmişti. Ağustos ayının sonunda Lee, Bitcoin'in yıl sonuna kadar patlayabileceğini” öne sürerek, gelişmekte olan pazarlar arasında bir ilişki olduğunu öne sürmüştü. 

https://cointelegraph.com/news/blockchain-capital-expert-bitcoin-is-close-to-bottoming Yorum Yaz
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maxmania 7 ay en beğenilen
başlıkla içerik birbiriyle tamamen zıt olmuş. en azından bir okuyup kontrol etme zahmetine girseydiniz.
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WoXeD 7 ay
ha birde kriptoya yatırım yapanlara açık gözlü, çalışmadan para kazananlar falan diyenleri görüyorum. kupon arazi kovalayanlara, altın döviz yatırımcısına da aynı şeyi söyleyebiliyormusunuz? Bugün ankaranın en gözde yerleri 20 yıl önce bataklık diye kimsenin umrunda olmazken toplamda 6 kişi çıkıp aldığında gerizekalı gözüyle bakılmıştır.(Çankaya,kavaklıdere,çukurambar,söğütözü) öngörüden uzak sadece anlık düşünerek hayatınızı sürdürebilirsiniz. ama yatırımcıyı kötüleyemezsiniz.
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WoXeD 7 ay
mevcut durum ve hacimde gelebilecek en kötü haber ile 5400 dolar görünüyor gelebileceği en düşük seviye.daha aşağısı belki anlık olabilir ama ordan balinalar alır sadece.kullanıcıların ^%30 u usb yada sorf cüzdanlara çekmiş durumda. uzun vadeli düşünenler kazanacak.
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susesa 7 ay
klasik perhiz ve lahana turşusu hikayesi
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maxmania 7 ay en beğenilen
başlıkla içerik birbiriyle tamamen zıt olmuş. en azından bir okuyup kontrol etme zahmetine girseydiniz.
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EyeCoral 7 ay
Çalışmadan, emek vermeden, sırf spekülatif hareketlerle kısa yoldan para kazanmanın adı kriptopara dünyası...
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NeroWin 7 ay
Grafiklerden zaten bir kırılma olayacağı çok açık. Dalgalanma giderek azlıp bir noktada dengeleniyorsa ya yukarı sıçrar ya da aşağı atar. Bakalım ne olacak..
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selcuksert38 7 ay
umarım patlar ve sözde açıkgözlü açgözlülerin hıçkırıklarına şahit oluruz...
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Exterminio 7 ay selcuksert38
Sadece başlığı okuyanlar nasıl da belli ediyorlar kendilerini

Başlıkla içerik tamamen zıt. Editörün ne demek istediği belli değil
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