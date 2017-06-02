Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor





Microsoft’un Bing kullanıcılarına çeşitli ödüller sunduğu Reward isimli sistemi ABD’nin ardından İngiltere’de de uygulanmaya kondu. Sistem dahilinde Bing arama motorunu kullanan kişiler, kullanım sayılarına göre puanlar kazanıyor ve bu puanlar ile Microsoft’un kendilerine sunduğu ödüller arasında seçim yapabiliyor. Ödüller arasında Xbox dijital hediye kartları, Groove Music Pass ve Skype Kontörü gibi seçenekler yer alıyor. Microsoft, ödüllerin gelirinin yardım kuruluşlarına bağışlanabilmesi için İngiltere’de faaliyetlerini sürdüren birkaç kuruluşla da anlaştığını duyurdu.

Microsoft Rewards nasıl çalışıyor?

Microsoft tarafından açıklanana göre ABD’deki sistemin aynısı İngiltere’de de uygulanacak. Bu sisteme göre Bing kullanıcıları arama başına 3 puan kazanıyorlar ve her gün aramalardan en fazla 30 puan elde edilebiliyor. Aramaların yanı sıra testler ve Microsoft Store’da harcama yapmak da puan kazandırıyor (pound başına 1 puan). Ayrıca, aramalarda Microsoft Edge kullanmak da kazanılan puanları ikiye katlıyor. Kullanıcılar eğer ay sonuna kadar 500 puan toplamayı başarırlarsa, günde en fazla 150 puan kazanabildikleri ve daha iyi ödüllere sahip olan ikinci seviyeye geçiş yapabiliyorlar.

Sistemin yakın tarihlerde başka ülkelerde de kullanılabileceği açıklandı. Microsoft, gelecek aylarda Fransa, Almanya ve Kanada’da Rewards’u kullanıma sunacak.

https://www.theverge.com/2017/6/1/15723566/microsoft-rewards-uk-features