Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor

Bing kullanıcılarının hediyeler kazandığı Reward isimli program, ABD’nin ardından İngiltere’de de kullanıma sunuldu. Programın zaman içerisinde daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor.
1 yıl
1,7b
1
4
Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Microsoft’un Bing kullanıcılarına çeşitli ödüller sunduğu Reward isimli sistemi ABD’nin ardından İngiltere’de de uygulanmaya kondu. Sistem dahilinde Bing arama motorunu kullanan kişiler, kullanım sayılarına göre puanlar kazanıyor ve bu puanlar ile Microsoft’un kendilerine sunduğu ödüller arasında seçim yapabiliyor. Ödüller arasında Xbox dijital hediye kartları, Groove Music Pass ve Skype Kontörü gibi seçenekler yer alıyor. Microsoft, ödüllerin gelirinin yardım kuruluşlarına bağışlanabilmesi için İngiltere’de faaliyetlerini sürdüren birkaç kuruluşla da anlaştığını duyurdu.
Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor

Microsoft Rewards nasıl çalışıyor?

Microsoft tarafından açıklanana göre ABD’deki sistemin aynısı İngiltere’de de uygulanacak. Bu sisteme göre Bing kullanıcıları arama başına 3 puan kazanıyorlar ve her gün aramalardan en fazla 30 puan elde edilebiliyor. Aramaların yanı sıra testler ve Microsoft Store’da harcama yapmak da puan kazandırıyor (pound başına 1 puan). Ayrıca, aramalarda Microsoft Edge kullanmak da kazanılan puanları ikiye katlıyor. Kullanıcılar eğer ay sonuna kadar 500 puan toplamayı başarırlarsa, günde en fazla 150 puan kazanabildikleri ve daha iyi ödüllere sahip olan ikinci seviyeye geçiş yapabiliyorlar.

Sistemin yakın tarihlerde başka ülkelerde de kullanılabileceği açıklandı. Microsoft, gelecek aylarda Fransa, Almanya ve Kanada’da Rewards’u kullanıma sunacak.



https://www.theverge.com/2017/6/1/15723566/microsoft-rewards-uk-features Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
odeon99 1 yıl
bizde nasıl olacak acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrogz 1 yıl
süper fikirmiş bence başarılı olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firtinax 1 yıl
Türkiye'ye gelse birden Edge fanatiği olabilirim. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Türkiye'ye gelse batarlar :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Audi, 3. seviye sürücüsüz otomobillerin testlerine başlıyor 1 yıl ASUS Zenith Extreme X399 "AMD zirveye oynuyor" ön inceleme 1 yıl Asus ROG Masters 2017 eSports turnuvası başlıyor 1 yıl Gigabyte, harici ekran kartı kutularında maliyeti düşürüyor 1 yıl Skoda Kodiaq, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı 1 yıl Uber, İstanbul'da UberGREEN’i kullanıma sunacak 1 yıl Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi 1 yıl Gameloft imzalı Iron Blade: Medieval Legends indirmeye sunuldu 1 yıl 2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Microsoft'un hatası Windows telefonları kullanılamaz hale getirdi 1 yıl Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin 1 yıl Casper Nirvana F700 kutu açılımı "Büyük F" 1 yıl OCR özellikli Adobe Scan uygulaması kullanıma sunuldu 1 yıl Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0 1 yıl Dell ilk Inspiron oyuncu masaüstünü duyurdu 1 yıl Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu 1 yıl Amazon, drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt takacak 1 yıl Trump'ın açıklamasına teknoloji devlerinden tepki yağıyor 1 yıl LG G6 Plus ve G6 Pro yolda 1 yıl Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor Sonraki Google Chrome taciz edici reklamları engelleyecek 1 yıl Moto Z2 Play tanıtıldı 1 yıl Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi 1 yıl Hayran yapımı Voldemort filmi için kısa tanıtım geldi 1 yıl ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus 1 yıl Yıldızlarla dolu Murder on the Orient Express'ten ilk fragman 1 yıl OnePlus 5 yaklaşıyor: Kutu tasarımları oylamaya sunuldu 1 yıl Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor 1 yıl Almanya, Audi’de emisyon değerini düşük gösteren yazılım tespit etti 1 yıl AMD'nin Ryzen işlemcilerinde yeni fiyat indirimi 1 yıl 25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık 1 yıl AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus 1 yıl Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı 1 yıl GPU'lu makine öğrenme uzaydaki robotlara yardımcı olabilir 1 yıl AMD Threadripper ailesinde 9 işlemci yer alacak 1 yıl Intel Core i9-7900X işlemcisi 5.7GHz’e aşırtıldı 1 yıl Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor 1 yıl Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır 1 yıl Asus’un yeni yönlendiricisi oyunculara özel 1 yıl Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim