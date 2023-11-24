Tam Boyutta Gör Gerçek olmayan bir şeyi kendinden emin bir şekilde gerçekmiş gibi gösteren sadece üretken yapay zeka değil. Microsoft’un arama motoru Bing, dün bazı kullanıcılara Avustralya diye bir ülkenin var olmadığını söyleyerek 2017'den beri internette dolaşan şaka yollu bir komplo teorisinin saflarına katıldı.

Bing, Bing’e karşı

Bluesky ve Mastodon'un Avustralyalı kullanıcıları dün Bing'in kendilerine bulundukları ülkenin aslında var olmadığını bildirdiğini görünce şaşırdılar. Zira Microsoft'un arama motoru, dünyanın altıncı en büyük ülkesiyle ilgili alışılmadık sorguya kesin bir "Hayır" yanıtını veriyordu.

Tam Boyutta Gör Avustralya'nın var olmadığına ilişkin komplo teorisinin, Düz Dünya Topluluğu forumunda ülkeyle ilgili her şeyin uydurma olduğunu, resimlerin sahte olduğunu ve Avustralyalı olduğunu iddia eden herkesin aslında gizli bir hükümet ajanı olduğunu söyleyen bir kullanıcıya kadar uzandığı bildiriliyor. 2017'den bu yana çeşitli komplo teorilerinde benzer söylemler görülüyor.

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Üretken yapay zekalar tarafından bu tür gerçeklere dayanmayan ve düpedüz tuhaf ifadeler kullanıldığını görmeye alışkınız. Ancak şaşırtıcı olan şey Bing’in yapay zeka destekli sohbet robotu olan Bing Copilot’un (eski adı Bing Sohbet), Avustralya'nın gerçek olduğunu doğruluyor olması. Bing’in yapay zekası ayrıca ülkenin varlığıyla ilgili komplo teorileri olduğunu ancak bunların doğru olmadığını ve tümüyle çürütüldüğünü söylüyor. Son olarak, Microsoft’un bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre halihazırda ilgili sorun için bir düzeltme yapılmış durumda.

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Bing’e göre Avustralya diye bir yer yok