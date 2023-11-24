Bing’e göre Avustralya diye bir yer yok

Bing, Bing’e karşı
Bluesky ve Mastodon'un Avustralyalı kullanıcıları dün Bing'in kendilerine bulundukları ülkenin aslında var olmadığını bildirdiğini görünce şaşırdılar. Zira Microsoft'un arama motoru, dünyanın altıncı en büyük ülkesiyle ilgili alışılmadık sorguya kesin bir "Hayır" yanıtını veriyordu.
Üretken yapay zekalar tarafından bu tür gerçeklere dayanmayan ve düpedüz tuhaf ifadeler kullanıldığını görmeye alışkınız. Ancak şaşırtıcı olan şey Bing’in yapay zeka destekli sohbet robotu olan Bing Copilot’un (eski adı Bing Sohbet), Avustralya'nın gerçek olduğunu doğruluyor olması. Bing’in yapay zekası ayrıca ülkenin varlığıyla ilgili komplo teorileri olduğunu ancak bunların doğru olmadığını ve tümüyle çürütüldüğünü söylüyor. Son olarak, Microsoft’un bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre halihazırda ilgili sorun için bir düzeltme yapılmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.