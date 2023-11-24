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    Anlık Bildirim

    Bing’e göre Avustralya diye bir yer yok

    Avustralya'nın var olup olmadığı görünüşe göre arama motorlarına göre değişiyor. Zira Microsoft'un Bing arama motoru Avustralya diye bir yerin olmadığını iddia ediyor.
    Bing’e göre Avustralya diye bir yer yok Tam Boyutta Gör
    Gerçek olmayan bir şeyi kendinden emin bir şekilde gerçekmiş gibi gösteren sadece üretken yapay zeka değil. Microsoft’un arama motoru Bing, dün bazı kullanıcılara Avustralya diye bir ülkenin var olmadığını söyleyerek 2017'den beri internette dolaşan şaka yollu bir komplo teorisinin saflarına katıldı.

    Bing, Bing’e karşı

    Bluesky ve Mastodon'un Avustralyalı kullanıcıları dün Bing'in kendilerine bulundukları ülkenin aslında var olmadığını bildirdiğini görünce şaşırdılar. Zira Microsoft'un arama motoru, dünyanın altıncı en büyük ülkesiyle ilgili alışılmadık sorguya kesin bir "Hayır" yanıtını veriyordu.

    Bing’e göre Avustralya diye bir yer yok Tam Boyutta Gör
    Avustralya'nın var olmadığına ilişkin komplo teorisinin, Düz Dünya Topluluğu forumunda ülkeyle ilgili her şeyin uydurma olduğunu, resimlerin sahte olduğunu ve Avustralyalı olduğunu iddia eden herkesin aslında gizli bir hükümet ajanı olduğunu söyleyen bir kullanıcıya kadar uzandığı bildiriliyor. 2017'den bu yana çeşitli komplo teorilerinde benzer söylemler görülüyor.

    Üretken yapay zekalar tarafından bu tür gerçeklere dayanmayan ve düpedüz tuhaf ifadeler kullanıldığını görmeye alışkınız. Ancak şaşırtıcı olan şey Bing’in yapay zeka destekli sohbet robotu olan Bing Copilot’un (eski adı Bing Sohbet), Avustralya'nın gerçek olduğunu doğruluyor olması. Bing’in yapay zekası ayrıca ülkenin varlığıyla ilgili komplo teorileri olduğunu ancak bunların doğru olmadığını ve tümüyle çürütüldüğünü söylüyor. Son olarak, Microsoft’un bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre halihazırda ilgili sorun için bir düzeltme yapılmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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