Biostar Hi-Fi B85Z5 anakartını duyurdu

Tecrübeli anakart üreticisi BIOSTAR yeni ATX boyutundaki Hi-Fi B85Z5 anakartını duyurdu. Yeni anakart kurumsal alana hitap ederken Intel'in 1150 soketine sahip 4. Nesil Core i7 ve i5 işlemcilere destek veriyor. Ayrıca Intel B85 çipset barındıran anakart bu intel çipset sayesinde Küçük İşletme Avantajı, Rapid Start Technology ve Smart Connect Teknolojisi gibi teknolojilerini de destekliyor.

Toplam 4 adet bellek slotu (2x çift kanal) barındıran Hi-Fi B85Z5 maksimum 32GB DDR3 bellek kapasitesine sahip. 24 bit/ 192KHz ses çıkışı sunabilen anakart üzerinde Realtek ALC892 8-kanal Blu-ray ses çözümüne yer verilmiş durumda. Ayrıca "Double Hi-Fi" teknolojisi ile ön ve arka ses çıkışların ikisi de yüksek ses kalitesi sunabiliyor.

Genişleme seçeneklerine bakacak olursak 1 x PCI-E x16 3.0 , 1 x PCI-E x16 2.0(x1), 2x PCI-E x1 2.0 ve 2 x PCI Slotlarına yer verilen anakart ayrıca 4 x SATA3 ve 2 x SATA2 depolama birimi bağlantılarına sahip. Anakartın USB bağlantı yeteneklerine baktığımızda ise 6 x USB 2.0 (ikisi ön kısımda) 3 x USB 3.0 (biri ön kısımda) portuna yer verilmiş. Realtek RTL8111GR ethernet bağlantısı ile 1 GB/sn aktarım hızı sunulurken aynı zamanda Super LAN Surge Protection (SLSP) adı verilen, yıldırımlar ve elektrik dalgalanmaları gibi durumlarda zarar görme riskini azaltan bir koruma kullanılıyor. Diğer giriş/çıkış seçeneklerinden söz edecek olursak arka kısımda 1 adet 4K destekli HDMI bağlantısı, 3 adet ses bağlantısının yanı sıra birer adet DVI bağlantısı, VGA portu ve RJ-45 portu yer alıyor.