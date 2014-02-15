Bir ay önce duyuruldu, piyasaya çıkmadan öldü: Qualcomm Snapdragon 802

Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2014 Fuarı kapsamında Qualcomm yeni işlemci modellerini de sergilemişti. Daha çok akıllı telefon ve tablet bilgisayar işlemcileriyle gündeme gelen Qualcomm, CES 2014'te yeni nesil televizyon ve ileri teknoloji ürünü otomobiller için geliştirdiği Snapdragon 802 ve Snapdragon 602A işlemcilerini de duyurmuştu.

Akıllı televizyon pazarı için geliştirilen, aynı zamanda set üstü kutu diye tabir ettiğimiz televizyonlara yardımcı çoklu ortam merkezi cihazlarda da kullanılması beklenen Snapdragon 802 işlemcisi, resmi duyurusundan sadece bir ay sonra tarihe karıştı. Qualcomm tarafından yapılan resmi açıklamada, "akıllı televizyonlara yönelik işlemcilere olan ilginin, beklentilerin altında olmasından ötürü Snapdragon 802'nin satışa sunulmayacağı", aynı kategoride yer alan diğer işlemci modellerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Ultra HD yani 4K çözünürlük desteğine sahip yeni nesil televizyonlar için tasarlanan Snapdragon 802 işlemcisi, yüksek performans ve daha keyifli bir TV deneyimi vaad ediyordu. Qualcomm yaptığı demolarında, 4K televizyonlarda aynı çözünürlükte akıcı video deneyimi ve akıcı kullanıcı arayüzüne vurgu yaparken,Riptide test uygulamasını da yine 4K çözünürlüğünde göstererek, işlemcinin TV'lere konsol seviyesinde grafik kazandıracağını öne sürmüştü.

Snapdragon 802 işlemcisi, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan Snapdragon 800 işlemcisinin yeni bir türevi. 1.8GHz'de çalışan dört adet Krait çekirdeğine sahip olan paltform, aynı zamanda Adreno 330 grafik birimi ile geliyor. 1080p çözünürlüğündeki videoları, 4K seviyesine yeniden ölçeklendirme desteği de sunabilen işlemci, platforma entegre düşük güç tüketimli dijital sinyal işlemcisi (DSP )ve çift-bant 802.11ac Wi-Fi desteği ile "4K Video Streaming" özelliğini de, kullanılacağı televizyonlara kazandıracaktı.

Akıllı televizyon pazarında 4K modellere olan ilgi hızlar artarken, bu yıl içerisinde uygun fiyatlı 4K TV'lerin de hızla yaygınlaşması bekleniyor. Dünyanın en büyük TV üreticilerinin pek çoğu kendi geliştirdiği işlemcileri kullanma yoluna giderken, Çin menşeli çip firmaları ve diğer taraftan Marvell başta olmak üzere bazı diğer firmaların bu pazardaki varlığı karşısında Qualcomm, şimdilik 4K TV odaklı işlemci planlarını askıya almış gibi görünüyor.



