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Bir ay önce duyuruldu, piyasaya çıkmadan öldü: Qualcomm Snapdragon 802

5 yıl
14,9b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir ay önce duyuruldu, piyasaya çıkmadan öldü: Qualcomm Snapdragon 802
Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2014 Fuarı kapsamında Qualcomm yeni işlemci modellerini de sergilemişti. Daha çok akıllı telefon ve tablet bilgisayar işlemcileriyle gündeme gelen Qualcomm, CES 2014'te yeni nesil televizyon ve ileri teknoloji ürünü otomobiller için geliştirdiği Snapdragon 802 ve  Snapdragon 602A işlemcilerini de duyurmuştu.
Akıllı televizyon pazarı için geliştirilen, aynı zamanda set üstü kutu diye tabir ettiğimiz televizyonlara yardımcı çoklu ortam merkezi cihazlarda da kullanılması beklenen Snapdragon 802 işlemcisi, resmi duyurusundan sadece bir ay sonra tarihe karıştı. Qualcomm tarafından yapılan resmi açıklamada, "akıllı televizyonlara yönelik işlemcilere olan ilginin, beklentilerin altında olmasından ötürü Snapdragon 802'nin satışa sunulmayacağı", aynı kategoride yer alan diğer işlemci modellerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.
Ultra HD yani 4K çözünürlük desteğine sahip yeni nesil televizyonlar için tasarlanan Snapdragon 802 işlemcisi, yüksek performans ve daha keyifli bir TV deneyimi vaad ediyordu. Qualcomm yaptığı demolarında, 4K televizyonlarda aynı çözünürlükte akıcı video deneyimi ve akıcı kullanıcı arayüzüne vurgu yaparken,Riptide test uygulamasını da yine 4K çözünürlüğünde göstererek, işlemcinin TV'lere konsol seviyesinde grafik kazandıracağını öne sürmüştü. 
Snapdragon 802 işlemcisi, akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan Snapdragon 800 işlemcisinin yeni bir türevi. 1.8GHz'de çalışan dört adet Krait çekirdeğine sahip olan paltform, aynı zamanda Adreno 330 grafik birimi ile geliyor. 1080p çözünürlüğündeki videoları, 4K seviyesine yeniden ölçeklendirme desteği de sunabilen işlemci, platforma entegre düşük güç tüketimli dijital sinyal işlemcisi (DSP )ve  çift-bant 802.11ac Wi-Fi desteği ile "4K Video Streaming" özelliğini de, kullanılacağı televizyonlara kazandıracaktı. 
Akıllı televizyon pazarında 4K modellere olan ilgi hızlar artarken, bu yıl içerisinde uygun fiyatlı 4K TV'lerin de hızla yaygınlaşması bekleniyor. Dünyanın en büyük TV üreticilerinin pek çoğu kendi geliştirdiği işlemcileri kullanma yoluna giderken, Çin menşeli çip firmaları ve diğer taraftan Marvell başta olmak üzere bazı diğer firmaların bu pazardaki varlığı karşısında Qualcomm, şimdilik 4K TV odaklı işlemci planlarını askıya almış gibi görünüyor.


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killnOd 5 yıl en beğenilen
TR sartlarinda 4K TV ve Monitorler anca 2016 yilinda ekonomi duzelirse alinabilir seviyelere gelir.Suanki sartlar altinda bu sene ve gelecek sene 4K bizlere cok uzak.
TR sartlarinda 4K TV ve Monitorler anca 2016 yilinda ekonomi duzelirse alinabilir seviyelere gelir.Suanki sartlar altinda bu sene ve gelecek sene 4K bizlere co...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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olağan_şüpheli 5 yıl
hala SD yayın var bizde .pc de bile full hd yi göremedik. 4k neyimize
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1 Avatar
Rainbow6 5 yıl
1 ayda mı anlamışlar çok rağbet olmadığını .. muhtemelen çözülemeyen bi hata oluşmuştur yol almadan kaldırmışlardır ürünü :)
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XeaRaa 5 yıl
ALLAH RAHMET EYLESİN DAYARSAN SÜREKLİ 4K 4K BELLİYDİ.. QUANTUM İŞLEMCİ LAZIM ARTIK 8K 'ya



TEK ÜZÜLDÜĞÜM NOKTA YALNIŞ STRATEJİ SONUCUNDA MEDİA TEK'e KENDİLERİNİ GÜLDÜRMÜŞ OLMALARI

HADİ BAKALIM MEDİA TEK SENDEN ÜMİTLİYİM

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iscanthere 5 yıl
aslında fikir iyiydi ama olmadı
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okan_cehapelioglu 5 yıl
4k tvler bu kadar yaygınlaşırken ne derece doğru karar olmuş
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senersongur 5 yıl
Full HD TV uretenlere satabilirlerdi aslında.
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theyapici 5 yıl
zaten full hd kullanıyoruz 4k bize uzak
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ayhanjan 5 yıl
4k tvler en az 3 sene diyorum
elimizdeki ledleri eskitelim bakalım.
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aspirin_00 5 yıl
İnsan gözü çoğunuzun düşündüğünün aksine limitleri oldukça kısıtlı ve güvenilmez bir organdır. Normal bir insan gözünün ayırabileceği renk sayısı -en iyimser rakamla- 10 milyon renk iken günümüzde kullanılan ve -tabiri caiz ise- ayağa düşümüş (2003 yılında %51 iken günümüzde %97) 24 Bit Truecolor ekranlar 16 milyon renk üretebilme kapasitesine sahiptir.
Altta 2 tane resim görüyorsunuz. Bu resimlerden biri 8 bit yani sadece 256 renk derinliğine sahipken diğeri 24 Bit yani 16 milyon renk derinliğine sahip. (Resimleri buradan bilgisayarınıza indirip Özellikler/Ayrıntılar bölümünden kontrol edebilirsiniz.) Bu resimler arasında insan gözünün algılayabileceği farklar olmaması bu iki renk derinliği teknolojisinin arasında fark olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Buradaki amacım size gözünüzün ne kadar güvenilmez ve yetersiz olduğunu anlatmak.
3.bp.blogspot.com/...
3.bp.blogspot.com/...
ben eve 110 inç alacam diyorsa forumdaki herkes bir şey demiyorum.
4k studiyodakilere yarar ev kullanıcıları için çok gereksiz.
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mementopolis 5 yıl aspirin_00
aspirin_00

İnsan gözü çoğunuzun düşündüğünün aksine limitleri oldukça kısıtlı ve güvenilmez bir organdır. Normal bir insan gözünün ayırabileceği renk sayısı -en iyimser rakamla- 10 milyon renk iken günümüzde kullanılan ve -tabiri caiz ise- ayağa düşümüş (2003 yılında %51 iken günümüzde %97) 24 Bit Truecolor ekranlar 16 milyon renk üretebilme kapasitesine sahiptir.

Altta 2 tane resim görüyorsunuz. Bu resimlerden biri 8 bit yani sadece 256 renk derinliğine sahipken diğeri 24 Bit yani 16 milyon renk derinliğine sahip. (Resimleri buradan bilgisayarınıza indirip Özellikler/Ayrıntılar bölümünden kontrol edebilirsiniz.) Bu resimler arasında insan gözünün algılayabileceği farklar olmaması bu iki renk derinliği teknolojisinin arasında fark olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Buradaki amacım size gözünüzün ne kadar güvenilmez ve yetersiz olduğunu anlatmak.

3.bp.blogspot.com/...

3.bp.blogspot.com/...

ben eve 110 inç alacam diyorsa forumdaki herkes bir şey demiyorum.
4k studiyodakilere yarar ev kullanıcıları için çok gereksiz.

bari bu kaynagin nerden alip yapisdirdin koysaydin alinti olarak.
siteyi bulamiyorum ben koyardim ya neyse.
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sis651 5 yıl aspirin_00
Verdiğiniz linklerdeki iki resim de blogspot tarafından orijinallerinden üretiliğinden 24bit, üzerine sağ tıklayıp özelliklerinden görebiliyoruz. :) Ama orijinal görüntüler 8 ve 24 tabi.
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mementopolis 5 yıl
bir zahmet tvlerden uzak dursun :)
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IItwentysixII 5 yıl
Temel kızı fadime, kullanılmadan iade
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frislusw 5 yıl
Iyi olmus ya adamlar utanmasa caydanliklara bile cip set yerlestirecekler
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DH Misafiri 5 yıl
Galaxy s3 ve s4 lerdeki titresim den memnun olmayan varmi. Mesela ben hissetmiyorum cebimde.
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DH Misafiri 5 yıl
Bence tv lerde bu yüksek çözünürlük Türkiyeyi pek ilgilendirmiyor Full hd led TV alıp Çin malı dandik uydu alıcısı kullananlar biliyorum bu aynı samsung s4 alıp candy crush angry birds oynamak gibi zaten Digitürkü saymazsak tr kanalları daha doğru düzgün hd yayın yapamıyorlar ne yapacaksın sen 4k tv yi
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