Bir yerli kripto para borsası daha hacklendi

Güvenlik konusunda zayıf kalmaları nedeniyle yabancı kripto para borsalarının siber saldırıya uğradığını sık sık duyuyorduk. Şimdi yerli borsalara da saldırılar başladı. Bayebit borsasından sonra Bitexlive borsası da saldırıya uğradı.

Üzücü haber

Borsa tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde sunuculara siber saldırı gerçekleştirildi ve bir miktar kripto para çalındı. LTC, XRP, ETH ve VITAE başta olmak üzere birkaç bin dolarlık kripto para çalındığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Mi Charge Turbo 30W kablosuz şarj tanıtıldı"

Saldırının ortaya çıkması ile birlikte borsanın sitesi erişime kapatıldı. Borsa hiçbir şekilde yatırımcıları mağdur etmeyeceklerini ve kayıpları karşılamak için elinden geleni yapacağını ifade ediyor. Çalınan paraların izini süren borsa IDAX ve Coinbase borsalarına ulaşmış ancak şimdiye kadar olumlu bir yanıt alınamadığı belirtiliyor.

Milyon dolarlık soygunlar göz önüne alındığında Bitexlive saldırısı bir nebze atlatılabilir görünüyor ancak bu tarz küçük çaplı borsalar genelde zararları karşılamayacak kadar sermayesiz oluyor. Umarız Bitexlive bu saldırıyı kolay atlatır.