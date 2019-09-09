Mi Charge Turbo 30W kablosuz şarj tanıtıldı

Bugün mobil cihaz pazarında hızlı şarj teknolojisi artık aranılan bir özellik haline geldi. Bataryanın standarttan daha hızlı bir şekilde dolmasını sağlayan hızlı şarj teknolojisi bu sayede özellikle büyük batarya kapasitesine sahip telefonların uzun süreler kablo başında kalmasının önüne geçiyor.

Mi Charge Turbo özellikleri

Hızlı şarj teknolojisi kablolu olarak yaygın bir hale gelmiş durumda ancak kablosuz tarafta hızlı şarj teknolojisi halen oturmuş değil. Kablolu gibi yüksek enerji aktarımlarına ulaşılamıyor ve bu da kullanıcıları kablo tercihine yönlendiriyor.

Xiaomi ise bugün tanıttığı Mi Charge Turbo hızlı şarj teknolojisi ile kablosuz tarafa 30W enerji aktarım imkanını getiriyor. Normalde firma amiral gemilerinde kablolu olarak 27W seviyesine çıkabiliyordu.

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Yeni teknoloji ile 4000mAh kapasiteli bir batarya kablosuz olarak yüzde 50 doluluk seviyesine 25 dakikada, yüzde 100 doluluk seviyesine 69 dakikada ulaşabiliyor. Özellikle sıfır yakın bataryasını en hızlı şekilde bir miktar doldurmak isteyenler için oldukça ideal.

Diğer taraftan Mi Charge Turbo ters şarjı da destekliyor. Örneğin iPhone Xs modelinin bataryasını yüzde 20 seviyesine 30 dakikada çıkarmayı başarmış. Huawei P30 Pro modeli bu karşılaştırmada yüzde 13 seviyesinde kalmış. Giyilebilir cihaz veya kulaklık gibi aksesuarlar ise bu özelliğe çok daha uygun.

Mi Charge Turbo teknolojisi ilk olarak Xiaomi Mi 9 Pro 5G modelinde kullanılacak. Diğer taraftan Xiaomi’nin 100W Super Charge Turbo kablolu şarj teknolojisinin de yakın zamanda bir Redmi amiral gemisinde kullanılması bekleniyor.