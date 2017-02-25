Birçok Oculus Rift oyunu piyasadan kaldırılma tehdidiyle karşı karşıya

ZeniMax’in açtığı dava, Facebook’un basın sözcüsü tarafından paylaşılana göre yasal olarak kusurlu ve fiili olarak haksız. Dava, 1 Şubat’ta ZeniMax’in 500 milyon dolar tazminat alması kararını veren mahkemede görüşülecek.
ZeniMax’in 500 milyon dolar kazanmasıyla sonuçlanan dava 2014 senesinde görüşülmeye başlanmıştı. Dava, eski ZeniMax çalışanı olan John Carmak’ın son derece önemli bir Oculus Rift teknolojisi geliştirdiğini söylemesi ve Facebook’tan 3 milyar dolarlık yatırım almasından 2 ay sonra gündeme getirildi. Doom serisinin yaratıcısı olan Carmak, ZeniMax’in söylediğine göre izinsiz bilgi paylaşımında bulunmuştu.
Davadan Samsung Gear VR da etkilenebilir
Oculus, yaptığı anlaşma kapsamında ZeniMax ile davalık olmasına neden olan kodu tüm oyun geliştirici şirketlerin kullanımına sunmuştu. Birçok oyunda kullanılan bu kod, Samsung Gear VR’ın oyunlarında da kullanılmıştı. Eğer davayı ZeniMax kazanırsa, bu cihazın oyunları da piyasadan çekilecektir.
http://www.reuters.com/article/us-facebook-lawsuit-idUSKBN1622S4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem daha rahat olur hemde herkes için gözlük gerekmeden hologramı herkes izleyebilir.
oyunlarla tam uyumlu olması bir artı.
Sanırım yine de belli yazılımlar aracılığı ile iki sistem de birbirinin oyunları ile çalışabiliyor. Ben şimdilik çözünürlük ve görüş açısı gibi sebeplerle
büyük paralar bağlamak için erken olarak gördüğümden ucuz bir seçim olan(130tl) GearVR alıp s6 edge+ telefonumu değerlendirdim.
GearVR sensör olarak cardboard'dan iyi, fakat HTC Vive ve Oculus rift gibi PC VR ürünlerindeki gibi oda içinde 3d alan/konum belirleme
ve motion kumanda özelliği yok.
PC'deki Rift/SteamVR oyunları wi-fi üzerinden GearVR'a stream edilerek oynanabiliyor, ucuza VR deneyimlemek için en temiz yöntem gibi.
Şahsen GearVR'dan çözünürlüğe rağmen epey keyif aldım, 3d monitör gibi değil objeler gerçekçi boyutlarda görünüyor vs.
Göz başına 4k verebildiği günleri görmek isterim bu teknolojinin.