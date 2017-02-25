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Birçok Oculus Rift oyunu piyasadan kaldırılma tehdidiyle karşı karşıya

Oyun yayıncısı olan ZeniMax Media Inc., Facebook’un sanal gerçeklik cihazı Oculus Rift’in izinsiz kodlar kullandığını iddia ederek cihazın birçok oyununun piyasadan kaldırılması talebinde bulundu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Birçok Oculus Rift oyunu piyasadan kaldırılma tehdidiyle karşı karşıya
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Birkaç hafta önce Facebook ile hakim karşısına çıkan video oyunu yayıncısı ZeniMax Media Inc. (Battle Cry Studios ve Bethesda Softworks gibi birçok şirketin sahibi), Facebook’un sanal gerçeklik cihazı Oculus Rift izinsiz olarak bilgisayar kodu kullandığını belirtmiş ve 500 milyon dolar tazminat talep etmişti. Davayı kazanan şirket, şimdi de Oculus Rift oyunlarının birçoğunun piyasadan çekilmesini istiyor.

ZeniMax’in açtığı dava, Facebook’un basın sözcüsü tarafından paylaşılana göre yasal olarak kusurlu ve fiili olarak haksız. Dava, 1 Şubat’ta ZeniMax’in 500 milyon dolar tazminat alması kararını veren mahkemede görüşülecek.

ZeniMax’in 500 milyon dolar kazanmasıyla sonuçlanan dava 2014 senesinde görüşülmeye başlanmıştı. Dava, eski ZeniMax çalışanı olan John Carmak’ın  son derece önemli bir Oculus Rift teknolojisi geliştirdiğini söylemesi ve Facebook’tan 3 milyar dolarlık yatırım almasından 2 ay sonra gündeme getirildi. Doom serisinin yaratıcısı olan Carmak, ZeniMax’in söylediğine göre izinsiz bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Davadan Samsung Gear VR da etkilenebilir

Oculus, yaptığı anlaşma kapsamında ZeniMax ile davalık olmasına neden olan kodu tüm oyun geliştirici şirketlerin kullanımına sunmuştu. Birçok oyunda kullanılan bu kod, Samsung Gear VR’ın oyunlarında da kullanılmıştı. Eğer davayı ZeniMax kazanırsa, bu cihazın oyunları da piyasadan çekilecektir.


http://www.reuters.com/article/us-facebook-lawsuit-idUSKBN1622S4 Yorum Yaz
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hakanertas 2 yıl
Isvicre den gecen ay Oculus Rift aldım. Gerçekten farklı bir deneyim GearVR ile falan karşılaştırılmaz bence , Playstation VR dan da baya bir önde. Fakat hala cozulmesi gereken sorunları var. Bir kaç versiyon sonra tam alınası olur. Pahalı değil aslında bizim paramız değersiz. Facebook için sorun olmaz code işleri. Biz deki bu facebook kullanımı olduktan sonra.
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Xagdas 2 yıl
Bugün 2 saat HTC Vive denedim. Haftaya ABD'ye gidiyorum, almadan nasıl bişey olduğunu bilmek istedim. 800 dolar az para değil. Ama inanılmaz bir deneyim. Keşke ucuz olsa herkes alabilse. TR'de 5000liradan satılıyormuş sitelerde.
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redoracle 2 yıl
Şöyle bişey takmadan 3d piksel mi olur, yoksa hologram çıkarıp bizi içine mi alır o şekilde daha çok tutulur gibi geliyor bana.
Hem daha rahat olur hemde herkes için gözlük gerekmeden hologramı herkes izleyebilir.
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System Lord 2 yıl
şu sıralar almaya düşünüyordum oculus rifti pc oyunları ve film için alcaktım zaten ama bir sorun çıkarmı acaba uyumlulukta
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Umutcan 2 yıl System Lord
Bence uzun vadede HTC Vive daha iyi bir seçim olur çünkü arkasında donanımsal olarak SteamVR'ın desteği var. Motion kumandaların hazır gelmesi ve hali hazırdaki
oyunlarla tam uyumlu olması bir artı.
Sanırım yine de belli yazılımlar aracılığı ile iki sistem de birbirinin oyunları ile çalışabiliyor. Ben şimdilik çözünürlük ve görüş açısı gibi sebeplerle
büyük paralar bağlamak için erken olarak gördüğümden ucuz bir seçim olan(130tl) GearVR alıp s6 edge+ telefonumu değerlendirdim.
GearVR sensör olarak cardboard'dan iyi, fakat HTC Vive ve Oculus rift gibi PC VR ürünlerindeki gibi oda içinde 3d alan/konum belirleme
ve motion kumanda özelliği yok.
PC'deki Rift/SteamVR oyunları wi-fi üzerinden GearVR'a stream edilerek oynanabiliyor, ucuza VR deneyimlemek için en temiz yöntem gibi.
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Umutcan 2 yıl
VR teknolojisi daha yeni yeni gelişiyor, daha ilk adımlarda böyle bir çelme yerse teknolojinin gelişme ivmesini düşürecektir.
Şahsen GearVR'dan çözünürlüğe rağmen epey keyif aldım, 3d monitör gibi değil objeler gerçekçi boyutlarda görünüyor vs.
Göz başına 4k verebildiği günleri görmek isterim bu teknolojinin.
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