Birçok Oculus Rift oyunu piyasadan kaldırılma tehdidiyle karşı karşıya

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Birkaç hafta önce Facebook ile hakim karşısına çıkan video oyunu yayıncısı ZeniMax Media Inc. (Battle Cry Studios ve Bethesda Softworks gibi birçok şirketin sahibi), Facebook’un sanal gerçeklik cihazı Oculus Rift izinsiz olarak bilgisayar kodu kullandığını belirtmiş ve 500 milyon dolar tazminat talep etmişti. Davayı kazanan şirket, şimdi de Oculus Rift oyunlarının birçoğunun piyasadan çekilmesini istiyor.

ZeniMax’in açtığı dava, Facebook’un basın sözcüsü tarafından paylaşılana göre yasal olarak kusurlu ve fiili olarak haksız. Dava, 1 Şubat’ta ZeniMax’in 500 milyon dolar tazminat alması kararını veren mahkemede görüşülecek.

ZeniMax’in 500 milyon dolar kazanmasıyla sonuçlanan dava 2014 senesinde görüşülmeye başlanmıştı. Dava, eski ZeniMax çalışanı olan John Carmak’ın son derece önemli bir Oculus Rift teknolojisi geliştirdiğini söylemesi ve Facebook’tan 3 milyar dolarlık yatırım almasından 2 ay sonra gündeme getirildi. Doom serisinin yaratıcısı olan Carmak, ZeniMax’in söylediğine göre izinsiz bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Davadan Samsung Gear VR da etkilenebilir

Oculus, yaptığı anlaşma kapsamında ZeniMax ile davalık olmasına neden olan kodu tüm oyun geliştirici şirketlerin kullanımına sunmuştu. Birçok oyunda kullanılan bu kod, Samsung Gear VR’ın oyunlarında da kullanılmıştı. Eğer davayı ZeniMax kazanırsa, bu cihazın oyunları da piyasadan çekilecektir.

http://www.reuters.com/article/us-facebook-lawsuit-idUSKBN1622S4