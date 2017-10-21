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Birinci Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu düzenlendi

Birinci Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu, 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlendi. Bulut bilişim ve büyük veri ile ilgili sunum ve etkinlikler yapıldı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Birinci Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu düzenlendi
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TÜBİTAK BİLGEM Bilgem Bilişim Teknolojileri enstitüsü öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu, Antalya’da gerçekleştirildi. B3S’17 olarak da adlandırılan sempozyumda, bulut bilişim ve büyük veri ile ilgili sunumlar yapıldı ve projeler tanıtıldı. Aynı zamanda bu konuda bilimsel çalışmaları olan kişiler ile profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirildi.
TÜBİTAK BİLGEM, bulut bilişim ve büyük veri alanında ileri düzeyde araştırmalar yapılması, sektörde kullanılabilecek yerli ürünler üretilmesi ve danışmanlık sunulması adına 2013 yılında  Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) projesi kurdu. B3LAB kurulduktan itibaren iki yıl boyunca Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı Çalıştayı düzenlenmiş ve bunlara ek olarak bulut bilişim için standardizasyon çalışmaları yürütüldü. B3LAB, günümüzde bulut bilişim ve büyük veri teknolojileri için çalışmalar ve etkinlikler yapıyor.

Sempozyumda Gerçekleştirilen Etkinlikler

19-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen BS3’ 17 sempozyumunda bulut bilişim ve büyük verinin savunma, sağlık, ticaret, sosyal bilim ve eğlence sektöründe kullanım alanlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bunlara ek olarak blok zincir teknolojisi, MQTT servis bulutu gibi konular ele alındı. 


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rakanishu 1 yıl
Bulut için hızlı, ucuz ve stabil internet hatları lazım. Bulut hizmeti ne kadar iyi olsa da biz bu üçlüden patlıyoruz.
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askerikartal 1 yıl
İkincisini düzenleyemezler. Kota yetmez. [:\-]
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St Batuhan 1 yıl
Ekrem'in yaptığı iPhone haberinde daha fazla içerik var resmen. Boş ama daha fazla içerik :/ Burada ise etkinlikler denilmiş ve 3 satırla geçiştirilmiş. Sonuç? Haber yarım kalmış belki mesajı gönderince güncelleme alacak ve ben şaşırıp kalacağım, eksik olan bir kısım belki var gibi :/
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