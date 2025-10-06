Giriş
    Türkiye’nin ilk yüksek güçlü lazeri TÜBİTAK IŞIK sahaya iniyor

    TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi, 20 kW gücü ve hareketli hedef imha kapasitesiyle kritik kabul testlerini başarıyla geçmeyi başardı.

    Türkiye’nin ilk yüksek güçlü lazeri TÜBİTAK IŞIK sahaya iniyor Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi, Kırıkkale'de gerçekleştirilen nihai kabul denemelerini başarıyla tamamladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada projenin kritik kabul testlerinin geçildiğini duyurdu ve çalışmanın Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Projenin yürütülmesinde TÜBİTAK BİLGEM’in mühendislik birikimi ve lazer teknolojilerindeki yıllara dayanan tecrübesi ile TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) desteğinin etkili olduğu ifade edildi.

    1,5 kilometrede tam imha kabiliyeti

    20 kilovat (20 kW) gücündeki yerli lazer kaynağı, belirli kullanım modlarında hedefleri 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti gösterirken 1,5 kilometreye kadar hem sabit hem de hareketli hedefleri imha ve eritme kapasitesine ulaştı. Bu performans, IŞIK’ın hem kara hem de deniz platformlarında konuşlandırılabilecek şekilde tasarlanmasının yanı sıra sabit konuşlu savunma unsurlarında da etkin görev almasını mümkün kılıyor.

    Türkiye’nin ilk yüksek güçlü lazeri TÜBİTAK IŞIK sahaya iniyor Tam Boyutta Gör
    Sistem, radar ve hava savunma mimarileriyle tam entegrasyon sağlayacak biçimde geliştirilmiş durumda. Böylece kritik tesis koruması ve birliklerin özellikle dron gibi asimetrik tehditlere karşı korunmasında yüksek bir kullanım etkinliği hedefleniyor.

    Yüzde 85’e varan yerlilik oranına sahip olan IŞIK’ın lazer kaynakları, optik yönlendirme birimleri ve komuta-kontrol yazılımları yerli olarak geliştirildi. ASELSAN tarafından sağlanan hedef takip sistemi ise IŞIK’a hareket ve hedef tespiti kabiliyeti kazandırdı. IŞIK’ın en önemli unsurlarından birisi de modüler yapısı. Bu sayede 100 kW ve üzeri güç seviyelerine ölçeklenebiliyor.

    TÜBİTAK BİLGEM’in çalışmaları 2015 yılında geliştirilen 1 kW fiber lazer kaynağı ile başlamıştı. 2019'da KOBRA askeri aracına monte edilen 1.25 kW gücündeki ARMOL sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi ve aynı yıl laboratuvarda gerçekleştirilen gösterimlerde 5 kW gücündeki fiber lazer kaynakları tanıtıldı. 2022'de ise mobil kullanım için KIRPI askeri araca monte edilen 5 kW gücündeki JARMOL sistemi sahaya indirilerek bir başka dönüm noktasına ulaşıldı. 25 Eylül 2025 tarihli nihai kabul testiyle birlikte yüksek güçlü lazer için de önemli bir adım atıldı.

