Türkiye’nin ilk yüksek güçlü lazeri TÜBİTAK IŞIK sahaya iniyor

1,5 kilometrede tam imha kabiliyeti
20 kilovat (20 kW) gücündeki yerli lazer kaynağı, belirli kullanım modlarında hedefleri 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti gösterirken 1,5 kilometreye kadar hem sabit hem de hareketli hedefleri imha ve eritme kapasitesine ulaştı. Bu performans, IŞIK’ın hem kara hem de deniz platformlarında konuşlandırılabilecek şekilde tasarlanmasının yanı sıra sabit konuşlu savunma unsurlarında da etkin görev almasını mümkün kılıyor.
Yüzde 85’e varan yerlilik oranına sahip olan IŞIK’ın lazer kaynakları, optik yönlendirme birimleri ve komuta-kontrol yazılımları yerli olarak geliştirildi. ASELSAN tarafından sağlanan hedef takip sistemi ise IŞIK’a hareket ve hedef tespiti kabiliyeti kazandırdı. IŞIK’ın en önemli unsurlarından birisi de modüler yapısı. Bu sayede 100 kW ve üzeri güç seviyelerine ölçeklenebiliyor.
TÜBİTAK BİLGEM’in çalışmaları 2015 yılında geliştirilen 1 kW fiber lazer kaynağı ile başlamıştı. 2019'da KOBRA askeri aracına monte edilen 1.25 kW gücündeki ARMOL sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi ve aynı yıl laboratuvarda gerçekleştirilen gösterimlerde 5 kW gücündeki fiber lazer kaynakları tanıtıldı. 2022'de ise mobil kullanım için KIRPI askeri araca monte edilen 5 kW gücündeki JARMOL sistemi sahaya indirilerek bir başka dönüm noktasına ulaşıldı. 25 Eylül 2025 tarihli nihai kabul testiyle birlikte yüksek güçlü lazer için de önemli bir adım atıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
