Birleşik Arap Emirlikleri'nden Blackberry hizmetlerine yasaklama geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Blackberry hizmetleri ile ilgili yaşadığı anlaşmazlık sonucunda 11 Ekim 2010'dan itibaren bu hizmetlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanımını yasaklayacağını resmi olarak açıkladı. Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu yetkileleri tarafından yapılan açıklamaya göre Blackberry Messenger, Blackberry E-mail ve Blackberry Web tarayıcısı gib hizmetler belirtilen tarihten itibaren kullanılamaz hale getirilecek. Bu karara gerekçe olarak Blackberry cihazlarda ve hizmetlerinde kullanılan şifreleme sistemleri gösterildi.
Benzer bir uygulamaya başlayan Suuid Arabistan ise şu anda sadece Blackberry Messenger hizmetine engel koydu. Birleşik Arab Emirlikleri tarafından alınan bu karara bütün GSM operatörlerinin destek sunacağı ifade edildi.
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Etisalat BB abonelerinin magdur olmamasi adina dun bir paket acikladi. Bu gecis uygulamasina gore mevcut BB sahipleri cesitli alternatiflerden birini secebilecekler,
1- BB cihazinizi Etisalat'a iade ediyorsunuz. Ardindan Etisalat tarafindan size ucretsiz verilecek smartphone icin yeni 12 aylik kontratinizi 260AED/Ay olarak imzaliyorsunuz. (Eskisi 290AED/Ay idi. ) bu pakete 1000 yerel, 1000 uluslararasi SMS ve MMS, destekleyen cihazlarda 21Mbps baglantiya imkan taniyan 3.5G sinirsiz data aboneligi dahil.
Nokia E72; Sony Ericsson X10; Mini Sony Ericsson X10; Mini Nokia E66; Sony Ericsson Vivaz; Nokia N900; Nokia N97; Sony Ericsson Vivaz pro; Sony Ericsson Satio; Samsung Wave; Samsung Galaxy S; ve the iPhone 3GS'den birini secme hakkina sahipsiniz. Hemde ucretsiz.
2- Yada ben BB cihazimi vermem telefon da istemem deyip, 12 ay boyunca ayda 550 dakika ucretsiz konusma hakkina sahip oluyorsunuz.
Magdur olan var mi? Bence yok, aliskanliklari degistirmek zaman alir ama magdur olmaktan kat be kat iyidir.
Ayni hadise Turkiye'de olsa, TT'nin neler yapabilecegi hakkinda film bile cekilir