Birleşik Arap Emirlikleri'nden Blackberry hizmetlerine yasaklama geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Blackberry hizmetleri ile ilgili yaşadığı anlaşmazlık sonucunda 11 Ekim 2010'dan itibaren bu hizmetlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanımını yasaklayacağını resmi olarak açıkladı. Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu yetkileleri tarafından yapılan açıklamaya göre Blackberry Messenger, Blackberry E-mail ve Blackberry Web tarayıcısı gib hizmetler belirtilen tarihten itibaren kullanılamaz hale getirilecek. Bu karara gerekçe olarak Blackberry cihazlarda ve hizmetlerinde kullanılan şifreleme sistemleri gösterildi.

Benzer bir uygulamaya başlayan Suuid Arabistan ise şu anda sadece Blackberry Messenger hizmetine engel koydu. Birleşik Arab Emirlikleri tarafından alınan bu karara bütün GSM operatörlerinin destek sunacağı ifade edildi.