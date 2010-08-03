Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Blackberry hizmetlerine yasaklama geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Blackberry hizmetlerinin yasaklanacağını resmen duyurdu
8 yıl
8,7b
1
1
Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Birleşik Arap Emirlikleri, Blackberry hizmetleri ile ilgili yaşadığı anlaşmazlık sonucunda 11 Ekim 2010'dan itibaren bu hizmetlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanımını yasaklayacağını resmi olarak açıkladı. Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu yetkileleri tarafından yapılan açıklamaya göre Blackberry Messenger, Blackberry E-mail ve Blackberry Web tarayıcısı gib hizmetler belirtilen tarihten itibaren kullanılamaz hale getirilecek. Bu karara gerekçe olarak Blackberry cihazlarda ve hizmetlerinde kullanılan şifreleme sistemleri gösterildi.

Benzer bir uygulamaya başlayan Suuid Arabistan ise şu anda sadece Blackberry Messenger hizmetine engel koydu. Birleşik Arab Emirlikleri tarafından alınan bu karara bütün GSM operatörlerinin destek sunacağı ifade edildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bravoecho 8 yıl
BAE'de iki operator var, Etisalat ve DU.

Etisalat BB abonelerinin magdur olmamasi adina dun bir paket acikladi. Bu gecis uygulamasina gore mevcut BB sahipleri cesitli alternatiflerden birini secebilecekler,

1- BB cihazinizi Etisalat'a iade ediyorsunuz. Ardindan Etisalat tarafindan size ucretsiz verilecek smartphone icin yeni 12 aylik kontratinizi 260AED/Ay olarak imzaliyorsunuz. (Eskisi 290AED/Ay idi. ) bu pakete 1000 yerel, 1000 uluslararasi SMS ve MMS, destekleyen cihazlarda 21Mbps baglantiya imkan taniyan 3.5G sinirsiz data aboneligi dahil.

Nokia E72; Sony Ericsson X10; Mini Sony Ericsson X10; Mini Nokia E66; Sony Ericsson Vivaz; Nokia N900; Nokia N97; Sony Ericsson Vivaz pro; Sony Ericsson Satio; Samsung Wave; Samsung Galaxy S; ve the iPhone 3GS'den birini secme hakkina sahipsiniz. Hemde ucretsiz.

2- Yada ben BB cihazimi vermem telefon da istemem deyip, 12 ay boyunca ayda 550 dakika ucretsiz konusma hakkina sahip oluyorsunuz.

Magdur olan var mi? Bence yok, aliskanliklari degistirmek zaman alir ama magdur olmaktan kat be kat iyidir.

Ayni hadise Turkiye'de olsa, TT'nin neler yapabilecegi hakkinda film bile cekilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim