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    FNSS, BAE’nin BMP-3 zırhlı araçlarını modernize edecek

    Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri'nin BMP-3 zırhlı personel taşıyıcı araçlarının modernizasyonuna için IDEX 2025 kapsamında sözleşme imzaladı.
    FNSS, BAE’nin BMP-3 zırhlı araçlarını modernize edecek Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetleri’nin BMP-3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlarını modernize etmeye hazırlanıyor. FNSS, Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı’nda, BAE’nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile önemli bir iş birliğine imza attı.

    Bu kapsamda EDGE bünyesindeki AL TAIF ile FNSS arasında bir iyi niyet sözleşmesi imzalandı. AL TAIF, BAE’nin askeri kara araçlarının bakım, onarım ve modernizasyonunda uzmanlaşmış bir kuruluş olarak FNSS ile ortak çalışarak BAE ordusunun zırhlı filosunu ileri teknolojilerle donatmayı hedefliyor.

    615 adet BMP-3 aracı modernize edilecek

    FNSS, BAE’nin BMP-3 zırhlı araçlarını modernize edecek Tam Boyutta Gör
    Anlaşmaya göre FNSS ve AL TAIF, BAE Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yaklaşık 615 BMP-3 ZPT’yi modernize edecek. Araçların mekanik, elektrik ve elektronik sistemleri en son teknolojiye uygun hale getirilerek operasyonel hazırlık seviyeleri artırılacak.

    FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Kadir Nail Kurt, FNSS’nin daha önce Türkiye, ABD, Körfez ülkeleri ve Güneydoğu Asya’da birçok modernizasyon projesini başarıyla tamamladığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “FNSS’nin kabiliyet geliştirme ve ömür uzatma çözümleri, araçların hizmet ömrünü uzatarak, günümüz muharebe ihtiyaçları için etkili ve ilgili varlıklar olarak kalmalarını sağlayıp, güvenilirlik ve dayanıklılıkta önemli gelişmeler sağlar."

    AL TAIF Üst Yöneticisi Rashed Al Kaabi ise FNSS ile yapılan iş birliğinin, BAE ordusunun gelecekteki operasyonel gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt vereceğini vurguladı. Al Kaabi, modernizasyon programı sayesinde BMP-3 araçlarının hizmet ömrünün uzayacağını ve muharebe etkinliğinin artırılacağını belirtti. BMP-3 modernizasyonunun ötesinde, AL TAIF ve FNSS, BAE Silahlı Kuvvetleri’ne daha fazla destek sağlamak için daha geniş işbirliği fırsatlarını da değerlendirecek.

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