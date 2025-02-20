FNSS, BAE’nin BMP-3 zırhlı araçlarını modernize edecek

Bu kapsamda EDGE bünyesindeki AL TAIF ile FNSS arasında bir iyi niyet sözleşmesi imzalandı. AL TAIF, BAE’nin askeri kara araçlarının bakım, onarım ve modernizasyonunda uzmanlaşmış bir kuruluş olarak FNSS ile ortak çalışarak BAE ordusunun zırhlı filosunu ileri teknolojilerle donatmayı hedefliyor.
615 adet BMP-3 aracı modernize edilecek
FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Kadir Nail Kurt, FNSS’nin daha önce Türkiye, ABD, Körfez ülkeleri ve Güneydoğu Asya’da birçok modernizasyon projesini başarıyla tamamladığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “FNSS’nin kabiliyet geliştirme ve ömür uzatma çözümleri, araçların hizmet ömrünü uzatarak, günümüz muharebe ihtiyaçları için etkili ve ilgili varlıklar olarak kalmalarını sağlayıp, güvenilirlik ve dayanıklılıkta önemli gelişmeler sağlar."
AL TAIF Üst Yöneticisi Rashed Al Kaabi ise FNSS ile yapılan iş birliğinin, BAE ordusunun gelecekteki operasyonel gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt vereceğini vurguladı. Al Kaabi, modernizasyon programı sayesinde BMP-3 araçlarının hizmet ömrünün uzayacağını ve muharebe etkinliğinin artırılacağını belirtti. BMP-3 modernizasyonunun ötesinde, AL TAIF ve FNSS, BAE Silahlı Kuvvetleri’ne daha fazla destek sağlamak için daha geniş işbirliği fırsatlarını da değerlendirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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