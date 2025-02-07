Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'da Avrupa'nın en büyük yapay zeka veri merkezini inşa etmek için 30 milyar ile 50 milyar euro yatırım yapacak. Proje, iki ülke arasındaki daha geniş yapay zeka işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturacak.

1 GW büyüklüğünde dev veri merkezi inşa edilecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezin yeni bir yapay zeka kampüsünün çekirdeğini oluşturacağı ve 1 GW (gigavat) kapasiteye sahip olacağı, bunun da 30 ila 50 milyar euroluk yatırım anlamına geldiği belirtildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al Nahyan'ı Paris'teki Elysee Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde ağırladı ve taraflar yapay zeka alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Avrupa yapay zeka yarışında arayı kapatmak için yatırım yapıyor 1 gün önce eklendi

Proje, önümüzdeki hafta Paris'te yapılacak ve yapay zekanın potansiyeline odaklanmak üzere yaklaşık 100 ülkeyi bir araya getirecek olan yapay zeka zirvesi öncesinde Perşembe ve Cuma günü Paris'te düzenlenen bir toplantıda duyuruldu ve imzalandı.

Açıklamada, yatırımların hem Fransa hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yapay zekaya yapılacağı, son teknoloji çiplerin, veri merkezlerinin satın alınması ve yetenek geliştirmenin yanı sıra, her iki ülkede de yapay zeka ve bulut altyapılarının kurulmasını sağlayacak sanal veri elçiliklerinin kurulması gibi konular üzerine yapılacağı belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

BAE'den, Fransa'ya 50 milyar euroluk dev yapay zeka yatırımı!