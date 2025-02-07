BAE'den, Fransa'ya 50 milyar euroluk dev yapay zeka yatırımı!

1 GW büyüklüğünde dev veri merkezi inşa edilecek
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezin yeni bir yapay zeka kampüsünün çekirdeğini oluşturacağı ve 1 GW (gigavat) kapasiteye sahip olacağı, bunun da 30 ila 50 milyar euroluk yatırım anlamına geldiği belirtildi.
BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al Nahyan'ı Paris'teki Elysee Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde ağırladı ve taraflar yapay zeka alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.
Proje, önümüzdeki hafta Paris'te yapılacak ve yapay zekanın potansiyeline odaklanmak üzere yaklaşık 100 ülkeyi bir araya getirecek olan yapay zeka zirvesi öncesinde Perşembe ve Cuma günü Paris'te düzenlenen bir toplantıda duyuruldu ve imzalandı.
Açıklamada, yatırımların hem Fransa hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yapay zekaya yapılacağı, son teknoloji çiplerin, veri merkezlerinin satın alınması ve yetenek geliştirmenin yanı sıra, her iki ülkede de yapay zeka ve bulut altyapılarının kurulmasını sağlayacak sanal veri elçiliklerinin kurulması gibi konular üzerine yapılacağı belirtildi.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/france-uae-agree-develop-1-gigawatt-ai-data-centre-2025-02-06/ https://www.msn.com/en-gb/technology/artificial-intelligence/uae-to-invest-up-to-50-billion-in-massive-ai-data-centre-in-france/ar-AA1yzg3M Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.