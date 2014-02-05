Birleşik Krallık'ın insansız hava aracı Taranis, uçuş testlerini başarıyla tamamladı

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Askeri ya da sivil havacılığın geleceğini oluşturan insansız hava araçları, birçok farklı ülke tarafından da aktif olarak geliştiriliyor. Bu noktada askeri amaçlı olarak BAE Systems (Savunma sanayisi açısından dünyanın en büyüklerinden) ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ortaklığında geliştiren Taranis, yapılan uçuş testlerini başarıyla tamamlayarak teknik altyapısını gözler önüne sermiş durumda.
Denemeler kapsamında yapılan 15 dakikalık ilk uçuşta temel kalkış, yükselme ve iniş gibi işlemleri test edilen 180 milyon poundluk Taranis, BAE System test pilotu Bob Fraser tarafından yerden kontrol edildiği diğer uçuş periyodunda ise 1 saat boyunca havada kalmayı başardı ve farklı yükseklik ile hız testleri gerçekleştirdi. Birleşik Krallığın ürettiği en gelişmiş insansız hava aracı olarak gösterilen ve savunma temelli olsa da üzerinde farklı silah sistemleri taşıyabildiği söylenen Taranis, şimdilik bilindiği kadarıyla 4 metre yüksekliğe, 11.35 metre uzunluğa, 9.1 metre kanat açıklığına, 8 ton ağırlığa ve kıtalara arası menzile sahip.
Geleceğin önemli askeri araçlarından Taranis'in test uçuşunu ve genel olarak kendini tanıtan videoları aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.pocket-lint.com/news/127045-taranis-unmanned-stealth-fighter-completes-test-flights-next-generation-could-strike-with-precision Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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8 Ton, dile kolay, 8 Ton metal nasıl oluyor da havalanıyor...
Eskiden uçak yeni icat edildiği zamanlardaki mühendislere söylesen "Yok canım olur mu hiç, 8 ton yerden 1 santim bile kesilmez" derlerdi her halde...
bazen bende düşünüyorum -vay anasını - diyorum. Airbus a380 uçağı 500 tondan fazla . binlerce km uzağa gidiyor ,ses hızına yakın ve 500 kişiden fazla insan taşıyabiliyor.
bu arada birisini bir sözü vardı ilk uçaklar uçtuğunda... ne işe yarayacaklar falan gibi bir küçümseyen yorumda bulunmuştu. bugünleri görse çok bozulurdu
adamlar aya insan yolladı marsa araç yolladı güneş sistemi dışına araç yolladılar. teknoloji nerelere geldi harbiden. insanlık 300 bin yıldan dha eski.ama neredeyse hersey son 100 yılda olmuş.
Savaşların devam ettirilememesinin en büyük nedenlerinden biri savaşa devam etmek istemeyen halkdır. Eşinin, dostunun, oğlunun, kızının ölüm haberlerini alan hiçkimse savaşın devam etmesini istemez. Amerikan halkı Afganistan da savaşmak istemiyorsa bunu Afganları düşündüğü için değil o savaşta kendi evlatları ölmesin diye istemez.
İşte bu sebebten gelişmiş ülkeler savaşı personel kaybı vermeden sürdürmek istiyor. Ekonomik olarak pahalı ama siyasi olarak ucuz savaşlar kapımızda bekliyor. Artık Afgan semalarında, Irak semalarında daha çok IHA'lar göreceğiz. Savaş bölgelerinde daha çok robot piyadeler göreceğiz.
Son olarak, Biraz düşünelim son dönemlerde savaş bölgeleri nereler diye. Savaş gittikçe kapımızdan, güneyimizden içeri doğru giriyor. Bu haberleri okurken lütfen yukarda yazılanlar ışığında okuyun.
Bu tip yorumlar sikmadi mi artik? Elestiriyi herkes yapar bir kere de icraat yapin da faydaniz dokunsun.
Ben pilotsuz ucaga cok zaman var diye dusunuyorum. İcinde yuzlerce can var sonucta . Canı bir sisteme etnek buyuk risk. Kaza olursa tam fiyasko.
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