Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşik Krallık'ın insansız hava aracı Taranis, uçuş testlerini başarıyla tamamladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,7b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birleşik Krallık'ın insansız hava aracı Taranis, uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Askeri ya da sivil havacılığın geleceğini oluşturan insansız hava araçları, birçok farklı ülke tarafından da aktif olarak geliştiriliyor. Bu noktada askeri amaçlı olarak BAE Systems (Savunma sanayisi açısından dünyanın en büyüklerinden) ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ortaklığında geliştiren Taranis, yapılan uçuş testlerini başarıyla tamamlayarak teknik altyapısını gözler önüne sermiş durumda.
Denemeler kapsamında yapılan 15 dakikalık ilk uçuşta temel kalkış, yükselme ve iniş gibi işlemleri test edilen 180 milyon poundluk Taranis, BAE System test pilotu Bob Fraser tarafından yerden kontrol edildiği diğer uçuş periyodunda ise 1 saat boyunca havada kalmayı başardı ve farklı yükseklik ile hız testleri gerçekleştirdi. Birleşik Krallığın ürettiği en gelişmiş insansız hava aracı olarak gösterilen ve savunma temelli olsa da üzerinde farklı silah sistemleri taşıyabildiği söylenen Taranis, şimdilik bilindiği kadarıyla 4 metre yüksekliğe, 11.35 metre uzunluğa, 9.1 metre kanat açıklığına, 8 ton ağırlığa ve kıtalara arası menzile sahip.
Geleceğin önemli askeri araçlarından Taranis'in test uçuşunu ve genel olarak kendini tanıtan videoları aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.pocket-lint.com/news/127045-taranis-unmanned-stealth-fighter-completes-test-flights-next-generation-could-strike-with-precision Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 5 yıl en beğenilen
yakinda pilotsuz yolcu ucagida gelir.artık pilotun ölüpte yolculardan birinin uçağı kurtardığı filmleri göremeyeceğiz
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mumenu 5 yıl
Bizim ANKA ya ne oldu ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 5 yıl mumenu
mumenu

Bizim ANKA ya ne oldu ?

Aktif hizmette
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Phaldor 5 yıl
Zamanında sanayi devrimini yakalayamamanın sonuçlarını görüyoruz kendi adımıza.. Son dönemde makası biraz olsun kapatmış gibi olsakta daha gidilecek çok yol var,farklı politikalara ihtiyacımız var,farklı askeri ve ekonomik çıkar arayışlarına ihtiyacımız var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axelfoly 5 yıl
biride dememiş ki biz iha yı ingilizlerden önce yaptık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Yakında habersizce bir yerlere bomba düşerse şaşırmayın. Gerçi bizim haber ajanslarının büyük kısmı gerizekalıya anlatır gibi bir üslup kullandığı için, insanımız bunu da normal görür geçer dizisini izler yine.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 5 yıl
Turbo-fan motorlu İHA hedefimiz , 2023 yılın da gerçekleştirmek. Bizim yol haritamız belli. Yavaş yavaş hepsi oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
İnsanın aklının alası gelmiyor arkadaş ya.
8 Ton, dile kolay, 8 Ton metal nasıl oluyor da havalanıyor...
Eskiden uçak yeni icat edildiği zamanlardaki mühendislere söylesen "Yok canım olur mu hiç, 8 ton yerden 1 santim bile kesilmez" derlerdi her halde...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İnsanın aklının alası gelmiyor arkadaş ya.

8 Ton, dile kolay, 8 Ton metal nasıl oluyor da havalanıyor...

Eskiden uçak yeni icat edildiği zamanlardaki mühendislere söylesen "Yok canım olur mu hiç, 8 ton yerden 1 santim bile kesilmez" derlerdi her halde...

bazen bende düşünüyorum -vay anasını - diyorum. Airbus a380 uçağı 500 tondan fazla . binlerce km uzağa gidiyor ,ses hızına yakın ve 500 kişiden fazla insan taşıyabiliyor.

bu arada birisini bir sözü vardı ilk uçaklar uçtuğunda... ne işe yarayacaklar falan gibi bir küçümseyen yorumda bulunmuştu. bugünleri görse çok bozulurdu


adamlar aya insan yolladı marsa araç yolladı güneş sistemi dışına araç yolladılar. teknoloji nerelere geldi harbiden. insanlık 300 bin yıldan dha eski.ama neredeyse hersey son 100 yılda olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tropik17 5 yıl
Savaşları politik olarak ucuza getirme çabaları.
Savaşların devam ettirilememesinin en büyük nedenlerinden biri savaşa devam etmek istemeyen halkdır. Eşinin, dostunun, oğlunun, kızının ölüm haberlerini alan hiçkimse savaşın devam etmesini istemez. Amerikan halkı Afganistan da savaşmak istemiyorsa bunu Afganları düşündüğü için değil o savaşta kendi evlatları ölmesin diye istemez.
İşte bu sebebten gelişmiş ülkeler savaşı personel kaybı vermeden sürdürmek istiyor. Ekonomik olarak pahalı ama siyasi olarak ucuz savaşlar kapımızda bekliyor. Artık Afgan semalarında, Irak semalarında daha çok IHA'lar göreceğiz. Savaş bölgelerinde daha çok robot piyadeler göreceğiz.
Son olarak, Biraz düşünelim son dönemlerde savaş bölgeleri nereler diye. Savaş gittikçe kapımızdan, güneyimizden içeri doğru giriyor. Bu haberleri okurken lütfen yukarda yazılanlar ışığında okuyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 5 yıl
internet kafe gibi savaş karargahlarında ülkeler birbirleri ile savaşa girecek artık. Seri üretim binlerce olacağı için biri vurulunca ölen askerimiz yeniden doğacak bir uçak daha kaldıracak. İşte gelecek bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 5 yıl
Ülkenin giderek cahilleştiğinin göstergesi yorumlar. 2006' daki DH yorumcu kadrosu nerede? Buraya ne olmuş böyle yahu!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escherich 5 yıl
İnşallah Türkiye olarak İHA'ları daha fazla geliştiririz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 5 yıl
savaşlar artık oyun gibi olacak kim joystiki iyi kullanıyorsa o uçağı düşerecek :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tosun911 5 yıl
Adamlar neler yapiyor biz nelerle ugrasiyoruz.....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 5 yıl Tosun911
Tosun911
Adamlar neler yapiyor biz nelerle ugrasiyoruz.....

Bu tip yorumlar sikmadi mi artik? Elestiriyi herkes yapar bir kere de icraat yapin da faydaniz dokunsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 5 yıl en beğenilen
yakinda pilotsuz yolcu ucagida gelir.artık pilotun ölüpte yolculardan birinin uçağı kurtardığı filmleri göremeyeceğiz
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sidik_lee 5 yıl canguler917
canguler917
yakinda pilotsuz yolcu ucagida gelir.artık pilotun ölüpte yolculardan birinin uçağı kurtardığı filmleri göremeyeceğiz

Ben pilotsuz ucaga cok zaman var diye dusunuyorum. İcinde yuzlerce can var sonucta . Canı bir sisteme etnek buyuk risk. Kaza olursa tam fiyasko.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8718 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, uçak
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl İnternet trafiğine yönelik saldırılar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim