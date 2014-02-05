Birleşik Krallık'ın insansız hava aracı Taranis, uçuş testlerini başarıyla tamamladı

Askeri ya da sivil havacılığın geleceğini oluşturan insansız hava araçları, birçok farklı ülke tarafından da aktif olarak geliştiriliyor. Bu noktada askeri amaçlı olarak BAE Systems (Savunma sanayisi açısından dünyanın en büyüklerinden) ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ortaklığında geliştiren Taranis, yapılan uçuş testlerini başarıyla tamamlayarak teknik altyapısını gözler önüne sermiş durumda.

Denemeler kapsamında yapılan 15 dakikalık ilk uçuşta temel kalkış, yükselme ve iniş gibi işlemleri test edilen 180 milyon poundluk Taranis, BAE System test pilotu Bob Fraser tarafından yerden kontrol edildiği diğer uçuş periyodunda ise 1 saat boyunca havada kalmayı başardı ve farklı yükseklik ile hız testleri gerçekleştirdi. Birleşik Krallığın ürettiği en gelişmiş insansız hava aracı olarak gösterilen ve savunma temelli olsa da üzerinde farklı silah sistemleri taşıyabildiği söylenen Taranis, şimdilik bilindiği kadarıyla 4 metre yüksekliğe, 11.35 metre uzunluğa, 9.1 metre kanat açıklığına, 8 ton ağırlığa ve kıtalara arası menzile sahip.

Geleceğin önemli askeri araçlarından Taranis'in test uçuşunu ve genel olarak kendini tanıtan videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127045-taranis-unmanned-stealth-fighter-completes-test-flights-next-generation-could-strike-with-precision