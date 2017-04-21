Bisikletler için havasız lastik üretildi

Bridgestone, çok uzun zamandır bisikletçilerin hayalini süsleyen “patlamayan lastik” fikrini hayata geçirdiğini duyurdu. Yapı olarak yalnızca esnek plastikten oluşan lastikler, bisikletçilere birçok yönden daha rahat bir sunacak olmasının yanı sıra doğa için de oldukça faydalılar.

Lastiklerin doğa için faydalı olmasının nedeni Bridgestone’un lastikleri geri dönüştürülen maddelerden üretmiş olması. Bridgestone, termoplastik reçineden oluşan tekerlek jantını geri dönüşüm işlemiyle tamamen yeni bir tekerleğe dönüştürmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak 2011 senesinde, havasız araba lastiklerinin ortaya çıkışıyla gündeme gelen konsept, seneler boyunca mükemmelleştirilmiş. Bridgestone, tüm özelliklerinin yanı sıra lastiklerin sürtünmeyi azaltan yapıya sahip olduğunu ve bu sayede daha az enerjiyle (yani insan gücüyle) daha fazla yol katedebildiğini açıkladı.

Şirket lastikleri 2019 senesinde satışa sunmayı planlıyor ve bu tarihe kadar lastikleri geliştirmeye devam edecek. Şimdilik bu lastiklerin herhangi bir dezavantaja sahip olup olmadığı bilinmiyor ancak üretiminde kullanılan termoplastik reçinenin her türlü şekle girebilmesinden ötürü lastik üzerinde değişimler yapmak ve hatta şu an kullanılan bisiklet lastiklerinde olduğu gibi farklı durumlar için özelleştirilmiş lastikler üretmek mümkün.

http://www.designboom.com/technology/bridgestone-air-free-bicycle-tires-04-20-2017/