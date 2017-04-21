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Bisikletler için havasız lastik üretildi

Bridgestone havasız bisiklet lastiği üretti. Patlamayan lastikler bisikletçileri hava ayarlama derdinden kurtardığı gibi geri dönüşümle üretiliyor, yani doğa için zararlı değil.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,9b
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24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bridgestone, çok uzun zamandır bisikletçilerin hayalini süsleyen “patlamayan lastik” fikrini hayata geçirdiğini duyurdu. Yapı olarak yalnızca esnek plastikten oluşan lastikler, bisikletçilere birçok yönden daha rahat bir sunacak olmasının yanı sıra doğa için de oldukça faydalılar.

Lastiklerin doğa için faydalı olmasının nedeni Bridgestone’un lastikleri geri dönüştürülen maddelerden üretmiş olması. Bridgestone, termoplastik reçineden oluşan tekerlek jantını geri dönüşüm işlemiyle tamamen yeni bir tekerleğe dönüştürmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak 2011 senesinde, havasız araba lastiklerinin ortaya çıkışıyla gündeme gelen konsept, seneler boyunca mükemmelleştirilmiş. Bridgestone, tüm özelliklerinin yanı sıra lastiklerin sürtünmeyi azaltan yapıya sahip olduğunu ve bu sayede daha az enerjiyle (yani insan gücüyle) daha fazla yol katedebildiğini açıkladı.

Şirket lastikleri 2019 senesinde satışa sunmayı planlıyor ve bu tarihe kadar lastikleri geliştirmeye devam edecek. Şimdilik bu lastiklerin herhangi bir dezavantaja sahip olup olmadığı bilinmiyor ancak üretiminde kullanılan termoplastik reçinenin her türlü şekle girebilmesinden ötürü lastik üzerinde değişimler yapmak ve hatta şu an kullanılan bisiklet lastiklerinde olduğu gibi farklı durumlar için özelleştirilmiş lastikler üretmek mümkün.


http://www.designboom.com/technology/bridgestone-air-free-bicycle-tires-04-20-2017/ Yorum Yaz
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pekbiumursanmaz 2 yıl en beğenilen
Bisikletlerde havalı lastik kullanılmasının bir kaç sebebi var
Hafiflik(dolma bir teker ne kadar ağır olur düşünün michelin pro4 race sadece 200g)
Kasisten çukurdan engelden geçerken lastiğin darbeleri zıplama etkisiyle absorbe etmesi ve maşaya bileğe daha az yük binmesi
Bir de frenleme sırasında lastik ezilirse o lastik bisikletin dönüşünü bozacaktır. Bu ve bunlar gibi sebeplerden dolayı lastikler hep şişme lastik :) Eeee arada bir de patlasın artık :)
Ben yol bisikletinde Schwalbe Durano Plus kullanıyorum. Şehir bisikletinde de Schwalbe Marathon Plus öneriyorm. En azından 5-6k km rahatça gidecektir :)
Bisikletlerde havalı lastik kullanılmasının bir kaç sebebi varHafiflik(dolma bir teker ne kadar ağır olur düşünün michelin pro4 race sadece 200g)Kasist...
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6 Yanıt Yanıtla +22
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funnel 2 yıl
Yılların dolma tekerini yeni mi bulmuşlar?
2 Yanıt Yanıtla +15
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CoreXXX 2 yıl funnel
funnel

Yılların dolma tekerini yeni mi bulmuşlar?

1950 de bulmuşlarda senin doğmanı beyninin gelişmesini beklemişler ve sen bu yorumu yap diye piyasaya yeni çıkarmışlar.
funnelYılların dolma tekerini yeni mi bulmuşlar?1950 de bulmuşlarda senin doğmanı beyninin gelişmesini beklemişler ve s...
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Yanıtla +11
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trewdx 2 yıl
Bunlarla gelin işte. Gerçekten çok büyük buluş. Klasik lastikler tarihe karışsın yavaş yavaş, patladı etti derdi ortadan kalksın.
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gamerasi 2 yıl
Schwalbe marathon 4 yıldır bisikletimin lastiği, yaptığım km, en az 4000+ ve henüz patlamadı. Bu arada Schwalbe , Almancada Kırlangıç demek.
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scorpion1916 2 yıl gamerasi
sordukmu
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Batuist 2 yıl
Lastiklerin doğa için faydalı olmasının nedeni Bridgestone’un lastikleri geri dönüştürülen maddelerden üretmiş olması.

bu cümleyi okuduktan sonra sayfayı tekrardan yukarı kaydırdım reklam mı haber mi diye sonra reklam diye bir ibare göremedim dedim unuttular herhalde reklam yazmayı.. böyle bir cümle haber metninde yer alamaz.. bildiğim reklamcı ağzı olmuş...
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netfaruk 2 yıl
Araya taş çakıl kaçarsa sıkıntı büyük.
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aktorun 2 yıl
Önemli bir konu da bu yeni lastiğin ömrü ve dayanıklılığı, eski şişme ve dolma lastiklere göre kıyaslamalı veriler olmadan konuşmak zor.
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dostum kertenkele 2 yıl
Patlamasından diyede yere ne kadar sürtündüğü ve ne kadar ağır olduğu önemli kaliteli bir lastik amacına uygun olarak kullanıldığında yüzlerce km patlamadan gidebilir. Yani burda amaç ticaret para kazanma peşinde olabilirler muhtemelen fiyatı bisiklet 🚴 fiyatında falandır biz daha cıkalı yıllar olan hidrolik Disk fren i yeni yeni görüyoruz buna daha çok var
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artenis 2 yıl
Marstaki araçlarda kullanıldı 10 yıldan fazla oldu. Yenilik olarak sunmak olabilir ama abartılmış...
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axaxa 2 yıl
Bu yamulmaz mı acaba
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funnel 2 yıl
Yılların dolma tekerini yeni mi bulmuşlar?
2 Yanıt Yanıtla +15
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CoreXXX 2 yıl funnel
funnel

Yılların dolma tekerini yeni mi bulmuşlar?

1950 de bulmuşlarda senin doğmanı beyninin gelişmesini beklemişler ve sen bu yorumu yap diye piyasaya yeni çıkarmışlar.
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underlater 2 yıl funnel
funnel

Yılların dolma tekerini yeni mi bulmuşlar?

Dolma teker ağırdı. Bu hafif ama benim kafama takılan. Kaza yapıldığı zaman bu teker yarılıyor mu? Mesela plastik kısmın arasına demir bir çubuk girse tekeri parçalar mı? Yani bu tekerler hem esnek, hemde sağlam olmalı. Şişme tekere göre kaza yaptırma olasılığı yüksek gibi geldi.
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canguler917 2 yıl
yıl oldu 2017,sonunda diyorum
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