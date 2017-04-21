Bisikletler için havasız lastik üretildi

Lastiklerin doğa için faydalı olmasının nedeni Bridgestone’un lastikleri geri dönüştürülen maddelerden üretmiş olması. Bridgestone, termoplastik reçineden oluşan tekerlek jantını geri dönüşüm işlemiyle tamamen yeni bir tekerleğe dönüştürmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
İlk olarak 2011 senesinde, havasız araba lastiklerinin ortaya çıkışıyla gündeme gelen konsept, seneler boyunca mükemmelleştirilmiş. Bridgestone, tüm özelliklerinin yanı sıra lastiklerin sürtünmeyi azaltan yapıya sahip olduğunu ve bu sayede daha az enerjiyle (yani insan gücüyle) daha fazla yol katedebildiğini açıkladı.
Şirket lastikleri 2019 senesinde satışa sunmayı planlıyor ve bu tarihe kadar lastikleri geliştirmeye devam edecek. Şimdilik bu lastiklerin herhangi bir dezavantaja sahip olup olmadığı bilinmiyor ancak üretiminde kullanılan termoplastik reçinenin her türlü şekle girebilmesinden ötürü lastik üzerinde değişimler yapmak ve hatta şu an kullanılan bisiklet lastiklerinde olduğu gibi farklı durumlar için özelleştirilmiş lastikler üretmek mümkün.
http://www.designboom.com/technology/bridgestone-air-free-bicycle-tires-04-20-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hafiflik(dolma bir teker ne kadar ağır olur düşünün michelin pro4 race sadece 200g)
Kasisten çukurdan engelden geçerken lastiğin darbeleri zıplama etkisiyle absorbe etmesi ve maşaya bileğe daha az yük binmesi
Bir de frenleme sırasında lastik ezilirse o lastik bisikletin dönüşünü bozacaktır. Bu ve bunlar gibi sebeplerden dolayı lastikler hep şişme lastik :) Eeee arada bir de patlasın artık :)
Ben yol bisikletinde Schwalbe Durano Plus kullanıyorum. Şehir bisikletinde de Schwalbe Marathon Plus öneriyorm. En azından 5-6k km rahatça gidecektir :)
1950 de bulmuşlarda senin doğmanı beyninin gelişmesini beklemişler ve sen bu yorumu yap diye piyasaya yeni çıkarmışlar.