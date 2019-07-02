Bitcoin 10,000 doların altında

Kripto para piyasasındaki en büyük market hacmine sahip dijital para birimi olan Bitcoin, 10,000 doların altına indi. Bitcoin, birkaç haftalık istikrarlı yükselişini, bu haftanın başında bozmuş ve düşüşe geçmişti.

Bitcoin'in istikrarlı ve hızlı yükselişi, market hacminin genişlemesi ve piyasa dominasyonunun artması sonrasında birçok analist, bu durumun devam edeceği yönünde yorumlarda bulunmuş ve söz konusu dijital para biriminin yıl sonu fiyatı hakkında tahminlerde bulunmuşlardı.

Bitcoin'in 10,000 dolar barajının altına inmesi, söz konusu kripto para biriminin yükselişinin devam edeceğini tahmin eden analistleri yanılttı. CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre; Bitcoin, 24 saatlik dilim içerisinde yaklaşık %11'lik bir düşüş yaşadı.

Kripto para piyasasında en çok bilinen para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta 13,000 doların üzerine çıkmış ve tepe noktasını görmüştü. Bitcoin'in tekrardan bu fiyata anlık da olsa yükselmesi piyasaları canlandırdı.

Bitcoin'in yükselmesi ve market dominasyonunun artması altcoinlerin "ezilmesine" sebep olmuştu. Birçok yatırımcı, yükseliş dalgasını görünce altcoinlerden Bitcoin'e geçiş yapmak istemiş ve bu sebeple altcoinlere "sat" emri vermişti.

Altcoinlerin ve Bitcoin'in bundan sonraki hareketlenmeleri yatırımcılar ve analistler tarafından merak konusu.

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