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Bitcoin 10,000 doların altında

Kripto para piyasasındaki en büyük market hacmine sahip olan dijital para birimi Bitcoin'in fiyatı; bugün itibariyle 10,000 doların altına düştü. Bitcoin, bir süredir yükselişteydi.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasasındaki en büyük market hacmine sahip dijital para birimi olan Bitcoin, 10,000 doların altına indi. Bitcoin, birkaç haftalık istikrarlı yükselişini, bu haftanın başında bozmuş ve düşüşe geçmişti.
Bitcoin'in istikrarlı ve hızlı yükselişi, market hacminin genişlemesi ve piyasa dominasyonunun artması sonrasında birçok analist, bu durumun devam edeceği yönünde yorumlarda bulunmuş ve söz konusu dijital para biriminin yıl sonu fiyatı hakkında tahminlerde bulunmuşlardı.
Bitcoin'in 10,000 dolar barajının altına inmesi, söz konusu kripto para biriminin yükselişinin devam edeceğini tahmin eden analistleri yanılttı. CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre; Bitcoin, 24 saatlik dilim içerisinde yaklaşık %11'lik bir düşüş yaşadı.
Kripto para piyasasında en çok bilinen para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta 13,000 doların üzerine çıkmış ve tepe noktasını görmüştü. Bitcoin'in tekrardan bu fiyata anlık da olsa yükselmesi piyasaları canlandırdı.
Bitcoin'in yükselmesi ve market dominasyonunun artması altcoinlerin "ezilmesine" sebep olmuştu. Birçok yatırımcı, yükseliş dalgasını görünce altcoinlerden Bitcoin'e geçiş yapmak istemiş ve bu sebeple altcoinlere "sat" emri vermişti. 
Altcoinlerin ve Bitcoin'in bundan sonraki hareketlenmeleri yatırımcılar ve analistler tarafından merak konusu. 

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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Virtual Reality 5 gün
Datanızı sanal coin cüzdanlarında, coin borsalarında saklamayın. Flash bellekte veya SD kartta saklayın. Falanca cüzdan hacklendi, şu kadar coin çalındı gibi olumsuz gelişmelerden etkilenmezsiniz. İyisinden bir flash bellek alın, hatta kripto para saklamak için geliştirilmiş, yangına, suya dayanıklı, üzerinde ekranı olup şifre ile açılan flash bellekler var ki bu bile şart değil. Orta kalite flash bellek veya SD kart işinizi görecektir. Yeterki kaybetmeyin, sıvıyla temas etmesin, yangında zarar görmeyecek bir yerde dursun.
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smart1978 5 gün
Ben derim Bitcoin zirvesindedir aslinda. Daha da dusecek ...
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sniper23 5 gün
Altcoinlere hiç etki etmedi bu yükseliş. Sadece BTC yükseldi.
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Confidex 5 gün sniper23
Altcoinler hem Satoshi bazda hamde usd bazda düşüş yaşadı nasıl etki etmesini bekliyordunuz?
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SEO-Uzmanı 5 gün
bit-coin bir yatırım sistemi değildir !
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Farwynd 5 gün SEO-Uzmanı
Bitcoin her ödeme aracının olduğu gibi bir yatırımdır. Biraz uzun vadeli ve riski yüksek bir yatırımdır ama riskin fazla olması demek potansiyel kazancın da fazla olması demektir. Bugün Bitcoin'in arkasındaki mantık olan blockchain bir çok alanda hayatımıza giriyor veya girmek üzere. Arkasında böyle ciddi bir mentalite olan bir işin batması çok zor ihtimal. Bitcoin'in arkasındaki paper'ı incelerseniz eğer Satoshi nicknameinin arkasındaki kişi veya kişilerin boş beleş şansa tutturan birileri olmadığını tam aksine ortada çok çok ciddi bir matematik ve mantık zinciri olduğunu görürsünüz.
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num 5 gün
Güzel güzel, biraz daha düşsün de toplayalım yine. Geçen hafta güzel yerden çıkış yaptım, beklemedeyim.
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Naruto45 5 gün num
Her zaman dolarda tl de bir miktar kazancı tutmak gerekli oluyor bunu öğrendim 5 sene sonra :D şimdi düştüğünde korkmuyorum 200 dolar boşta duruyordu daha düşssün toplayalım xd
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sadrag 5 gün
Bu analistler kimler bilmiyorum ama, benim tanıdığım bir çok kişi bu "düzeltme" nin gelebileceğini yazdı zaten. Sonrasında tekrar yükseliş öngörüyorlar. 17k-20k civarı. Ha, o olmazsa o zaman yanılmış olurlar..
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