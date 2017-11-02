Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti]

İşlem hacmi 100 milyar dolar seviyesini alan Bitcoin, son günlerde Çin’in yeniden kapanan Bitcoin boralarına izin verebileceği, Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edebileceği gibi söylentilerle hızlı yükseldi. Üstelik en büyük Bitcoin ticaretinin döndüğü ülkelerden olan Çin’de çevrimdışı satışlardaki hareketlilik, işi farklı bir noktaya taşıdı.
Bir haftada 250 doların üstünde değerlenen Bitcoin, bugün itibariyle 7000 dolar barajını aşmaya çok yakın. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 6981 dolar seviyesinde olan kripto para birimi, muhtemelen bugün 7000 dolar seviyesini almış olacak.
Günün sonunda iş nereye gider bilinmez. Bitcoin’in yapısı gereği çok fazla olumsuz nokta taşıdığı kabul edilen bir gerçek ancak her ne olursa olsun ağırlık Bitcoin üzerinden dönmeye ve bugün sırt çeviren bir çok ülke, kurum, kişi eninde sonunda yüzünü dönmeye mecbur kalacak gibi bir hava estiriliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Para ise karşılığı nerededir?
Herhangi bir ülke hukuksal bir yapı munzam karşılığı olarak bu bitcoinin arkasında mıdır? Senyorajı hangi ülke veya muazzam bir şirket veya tröst yapmaktadır?
Karşılığını kişiler koyuyorsa bu karşılığın nominal değeri olan mal meta vs in kasası(merkez kasa-bankası) nerededir?
Arz taleple fiyatı belirlenen bir parasal ürün müdür? Arz talebi kimler oluşturuyor? Eğer bir takas aracı ise kendi nasıl kat ve kat değer kazanabilmektedir?
Tüm dünyada artan vergilerle mal ve metanın munzam karşılıklarının üzerinde kat ve kat artan ya da kar kazanç getiren bitcoinin bu değerlenmesinin nedeni arz talep oluşturulması olabilir mi?
0.003 $ civarıydı.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5965 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, kripto para birimi ve