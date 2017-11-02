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Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti]

Birçok spekülasyona ve ülkeler bazındaki yasaklamalara rağmen Bitcoin’in çok hızlı yükselişi devam ediyor. Kripto para birimi tarihi bir rekora çok yakın.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti]
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Çok değil Temmuz ayı ortalarında Bitcoin, 2000 dolar seviyelerinden işlem görürken küresel ölçekte kripto para birimine yönelik hamleler, işlem hacminin düşeceği ve değer kaybının yaşanabileceği söylemlerini gün yüzüne çıkarmıştı. Tüm bu etkilere rağmen hızlı yükselişinden hiçbir şey kaybetmeyen Bitcoin, sadece geçtiğimiz ay önce 5000 bin dolar sonra 6000 bin dolar seviyelerini aşmıştı.


İşlem hacmi 100 milyar dolar seviyesini alan Bitcoin, son günlerde Çin’in yeniden kapanan Bitcoin boralarına izin verebileceği, Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edebileceği gibi söylentilerle hızlı yükseldi. Üstelik en büyük Bitcoin ticaretinin döndüğü ülkelerden olan Çin’de çevrimdışı satışlardaki hareketlilik, işi farklı bir noktaya taşıdı.


Bir haftada 250 doların üstünde değerlenen Bitcoin, bugün itibariyle 7000 dolar barajını aşmaya çok yakın. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 6981 dolar seviyesinde olan kripto para birimi, muhtemelen bugün 7000 dolar seviyesini almış olacak.

Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti]
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Günün sonunda iş nereye gider bilinmez. Bitcoin’in yapısı gereği çok fazla olumsuz nokta taşıdığı kabul edilen bir gerçek ancak her ne olursa olsun ağırlık Bitcoin üzerinden dönmeye ve bugün sırt çeviren bir çok ülke, kurum, kişi eninde sonunda yüzünü dönmeye mecbur kalacak gibi bir hava estiriliyor.

Güncelleme: 13.00 itibariyle 1 bitcoin fiaytı 7000 bin doları geçerek tarihi bir rekor daha kırdı.

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Front-Back 1 yıl en beğenilen alito
Öyle diye diye 2 senedir yükselişini izliyorum :)
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Limonen 1 yıl
Biz alınca düşer alamayınca fırlar
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Adoring 1 yıl
Siz yorumcularda her gün her sene patlıyor size göre 2018in sonu 20bin dolar oluncada bu patlayacak dersiniz.
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Krone 1 yıl
Geleceğe dönme şansım olsa ilk iş bütün paramla bitcoin alırdım.
Acayip değerlenmiş.
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gorkem2626 1 yıl
Net söylüyorum azıcık kafası çalışan adam al-sat ile günde 100-500 tl arasında kazanabilir.
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0z0z 1 yıl
Bitcoin para mıdır?
Para ise karşılığı nerededir?
Herhangi bir ülke hukuksal bir yapı munzam karşılığı olarak bu bitcoinin arkasında mıdır? Senyorajı hangi ülke veya muazzam bir şirket veya tröst yapmaktadır?
Karşılığını kişiler koyuyorsa bu karşılığın nominal değeri olan mal meta vs in kasası(merkez kasa-bankası) nerededir?
Arz taleple fiyatı belirlenen bir parasal ürün müdür? Arz talebi kimler oluşturuyor? Eğer bir takas aracı ise kendi nasıl kat ve kat değer kazanabilmektedir?
Tüm dünyada artan vergilerle mal ve metanın munzam karşılıklarının üzerinde kat ve kat artan ya da kar kazanç getiren bitcoinin bu değerlenmesinin nedeni arz talep oluşturulması olabilir mi?

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yessor 1 yıl 0z0z
Bitcoin saniyelik yaptığı işlem dünyada çalışan. Bütün bilgi işlem sistemlerini algoritmik olarak kirabilir borsa ve ekonomiler çökertir uçaklar düşürür ve nükleer felaketlere neden olabilir oyuzden kapatılamiyor
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zenmate 1 yıl
Sanal para ve madencilik bölümü varken konuyu neden burada açtınız
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sawgiray 1 yıl
Bu BTC kim çıkardıysa helal olsun zengin oldum mutluyum 7 yıl önce sadece 15 btc almıştım yıllarca bekledim ve şimdi zengin ve mutluyum.
(şaka la şaka pm atmayın)

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mgora 1 yıl
Hedef bir milyon dolar , süper bir para.
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ZooZ 1 yıl
Klasik ölümlü mantığı düşecek diye bekledikçe yükselişini seyredersiniz 20.000 usd den içiniz rahat alırsınız, bu günler tatlı bir anı olarak kalır....
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delgado.11 1 yıl
Bu bitcoin olayı ilk çıktığında ne kadardı ?
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sniper23 1 yıl delgado.11
delgado.11
Bu bitcoin olayı ilk çıktığında ne kadardı ?

0.003 $ civarıydı.
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wacd 1 yıl
Önümüzdeki ay içinde 4bin dolar seviyelerine geri gelecek, daha yavaş bir tırmanış sonrası çok daha yüksek seviyelere gelmesi bekleniyor.
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kaazto28 1 yıl
bence sırf forumdaki patlayacak diyenler yüzünden artıyor gibime geliyor. :D
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