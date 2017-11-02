Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti]

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Çok değil Temmuz ayı ortalarında Bitcoin, 2000 dolar seviyelerinden işlem görürken küresel ölçekte kripto para birimine yönelik hamleler, işlem hacminin düşeceği ve değer kaybının yaşanabileceği söylemlerini gün yüzüne çıkarmıştı. Tüm bu etkilere rağmen hızlı yükselişinden hiçbir şey kaybetmeyen Bitcoin, sadece geçtiğimiz ay önce 5000 bin dolar sonra 6000 bin dolar seviyelerini aşmıştı.





İşlem hacmi 100 milyar dolar seviyesini alan Bitcoin, son günlerde Çin’in yeniden kapanan Bitcoin boralarına izin verebileceği, Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edebileceği gibi söylentilerle hızlı yükseldi. Üstelik en büyük Bitcoin ticaretinin döndüğü ülkelerden olan Çin’de çevrimdışı satışlardaki hareketlilik, işi farklı bir noktaya taşıdı.





Bir haftada 250 doların üstünde değerlenen Bitcoin, bugün itibariyle 7000 dolar barajını aşmaya çok yakın. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada 6981 dolar seviyesinde olan kripto para birimi, muhtemelen bugün 7000 dolar seviyesini almış olacak.

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Günün sonunda iş nereye gider bilinmez. Bitcoin’in yapısı gereği çok fazla olumsuz nokta taşıdığı kabul edilen bir gerçek ancak her ne olursa olsun ağırlık Bitcoin üzerinden dönmeye ve bugün sırt çeviren bir çok ülke, kurum, kişi eninde sonunda yüzünü dönmeye mecbur kalacak gibi bir hava estiriliyor.

Güncelleme: 13.00 itibariyle 1 bitcoin fiaytı 7000 bin doları geçerek tarihi bir rekor daha kırdı.