Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları

Geçtiğimiz ayın öne çıkan mobil uygulamalarını sizler için derledik. Listemizde Android ve iOS cihazlar için özenle seçilmiş farklı kategorilerde oyun ve uygulama tavsiyelerimiz bulunuyor.
1 yıl
36,1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için öne çıkan oyunları bir araya getirdik. Listemizde arayüz, kamera, çizim ve dil uygulamaları ve oyunlar yer alıyor. Uygulamaları seçerken yakın zamanda çıkmış veya güncellenmiş olanları seçmeye özen gösterdik.
İşte Kasım ayının öne çıkan uygulama ve oyunları: 

Microsoft Launcher - Ücretsiz

Microsoft tarafndan 2015 yılında geliştirmeye başlanan Arrow Launcher isimli arayüz uygulaması önemli bir güncelleme aldı. Güncelleme ile uygulamanın arayüzü ve adı değişti.

Microsoft Launcher adıyla yenilenen uygulama, Windows 10 ve Microsoft servisleri ile uyumlu çalışıyor. PC ile Android cihaz arasında takvim, belge, etkinlik ve web ziyaretlerini senkronize ediyor.


Be My Eyes - Ücretsiz

Görme engellilere yardım amaçlı geliştirilen uygulama, görme yetisi düzgün olan ve diğerlerine yardım etmek isteyen insanlarla, görme engellileri akıllı telefonlar aracılığıyla bir araya getiriyor.


Uygulamada görme engelli kullanıcılar, yardım talep ettiği nesneyi cihazın kamerasını kullanarak konu başlığı ile birlikte paylaşıyor. Görme engeli bulunmayan kullanıcılardan, talep edilen yardıma sesli bir şekilde yanıt veriyor.


Örneğin görme engelli bulunan bir kullanıcı iki konserve resmini uygulamaya atıp bunlardan hangisi fasulye konservesi diye sorduğu soruya sesli yanıt alabiliyor.

Android İndirme Linki  | | iOS İndirme Linki

Stranger Things: The Game - Ücretsiz

Geçtiğimiz hafta Netflix'te yeni sezonu yayınlanan Stranger Things dizisinin mobil uygulaması uygulama marketlerinde yerini aldı.


Hawkins çevresinde keşfe çıkıyor ve karşılaştığımız bulamacaları çözmeye çalışıyoruz.


IKEA Place - Ücretsiz

IKEA Place, iOS 11 ile Apple ekosistemine eklenen AR özelliklerini en iyi kullanan uygulamalardan birisi. Uygulama sayesinde IKEA'da satılan ürünlerin evinizde nasıl duracağını ve gerçek fiziksel ölçülerini görüntüleyebilirsiniz.

iOS İndirme Linki - App Store'un Türkiye mağazasında bulunmuyor

Pronounce - Ücretsiz

Pronounce, kelimelerin yabancı dillerdeki telaffuzunu seslendiren bir Android uygulaması. Telefonun kendi içerisnde bulunan text to speech modüllerini kullanıyor. Bu sayede herhangi bir internet bağlantısı gerektirmiyor.


Uygulamanın arayüzü ve kullanımı oldukça basit. Ekrana kelimeyi yazın, dil seçin, seslendirsin.

Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları


ProCam 5 - 17,99 TL

iOS'in varsayılan kamera uygulamasında manuel çekim modu bulunmuyor. Manuel seçimler yaparak fotoğraf çekmek istediğinizde App Store'dan üçüncü parti uygulamalar yüklemeniz gerekiyor. Bu uygulamalardan ProCam 5, sahip olduğu özellikler ile öne çıkıyor. Varsayılan kamera arayüzüne çok benzeyen tasarımı ve yetenekli özellikleri sayesinde iPhone ve iPad'iniz ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. ProCam 5, kameraya rakiplerinden daha fazla müdahele edebiliyor.

Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları

Pixure - 17,99 TL 

Pixure uygulaması ile mobil cihazlarınız üzerinden piksel sanatına yönelik resimler hazırlayabilirsiniz. Pixure, basit bir arayüze sahip. Diğer piksel çizim uyuglamalarından farklı olarak üçgen, dikdörtgen ve çizgi gibi hazır şekiller kullanılabiliyor. Pixure, ile resim oluşturmak çok kolay. Hazırlanan resimleri iCloud'a kaydedebilir veya Adobe Creative Cloud hesabınıza aktararak masaüstündeki Photoshop ve Illustrator yazılımlarına gönderebilirsiniz.


Batman: The Enemy Within - İlk bölüm ücretsiz

Batman: The Telltale Series'in devamı olan oyun, geçtiğimiz ay indirmeye sunuldu. Yeni oyunda Gotham şehrinin Riddler bulmacaları ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun üzerine Joker ve acımasız federal bir ajan eklenince Batman hiç de kolay olmayan ittifaklar kurmak zorunda kalıyor.

Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları

Into the Dead 2 - Ücretsiz

Zombi aksiyon oyunu Into The Dead'in devamı olan bu oyunda yenilenen hikaye ve birden fazla hikaye sonu bizleri bekliyor. İlk oyunun dinamikleri geliştirilmiş ve yeni haritalar ile silahlar eklenmiş. İlk oyuna göre daha gerçekçi bir oynayış da bulunuyor.

Android İndirme Linki  | | iOS İndirme Linki 

Battle Golf Online - Ücretsiz

Battle Golf Online, çevrimiçi oyuncular ile aynı anda golf oynayabileceğiniz sevimli grafiklere sahip bir oyun. Oyunda golf topunu hedefe ilk sokan kullanıcı turu kazanıyor. Battle Golf Online'ın kontrolleri kolay oynanoşa göre tasarlanmış. Mobil cihazınız üzerinden arkadaşlarınıza kafa tutmak ve eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu oyunu tavsiye ediyoruz.


Maceracı Yüzgeçler - Ücretsiz

Televizyonda yayınlanan Maceracı Yüzgeçler çizgi filminin bu oyunu minik kardeşlerimiz için ilgi çekici olacaktır. Oyunun tasarımı ve sesleri çok şirin bir şekilde tasarlanmış. Oynanış da oldukça basit. Engelleri geçmek ve altın toplamak için bir defa dokunmak yeterli oluyor. Türkçe dil desteği sayesinde küçük kardeşlerimiz dahi oyundaki karakterini güçlendirebilir ve özelleştirebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
IKEA uygulaması Türkiye'den ulaşılamıyor maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEHZADE63 1 yıl
Likea uygulamasi store de görünmüyo linki düzeltin.!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 1 yıl
SEHZADE63

Likea uygulamasi store de görünmüyo linki düzeltin.!!

AppStore'un Türkiye mağazasından indirilmiyor malesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Fizy Premium paketi ilk üç ay 3 TL 1 yıl Xiaomi'den bütçe dostu iki yeni telefon: Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite 1 yıl Gearbest'ten 11.11'i beklemeden Donanımhaber'e özel indirimler! 1 yıl CIA, Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan dosyaları yayınladı 1 yıl Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu Şanghay'da açtı 1 yıl Rüzgar türbinlerine karşı çıkanlar tavşan öldürüyor iddiası 1 yıl Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer dijital paraları araştırıyor 1 yıl Lenovo şimdi de Fujitsu'nun bilgisayar bölümüne ortak oldu 1 yıl Apple aslında iPhone X'u 2018'de piyasaya sürecekmiş 1 yıl Micron’dan güvenlik kameralarına yönelik microSD kartlar 1 yıl Asus GTX1070Ti Strix incelemesi "Dengeler değişiyor mu, GTX1080'i geçiyor mu?" 1 yıl 5 milyar dolarlık Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı 1 yıl Metan seviyesindeki açıklanamayan artış bilim insanlarını endişelendiriyor 1 yıl Yeni Android One telefonu HTC U11 life resmileşti 1 yıl Yerli otomobilde resmi adım: Aracı üretecek isimler belli oldu 1 yıl Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti] 1 yıl Karşınızda HTC'nin yeni amiral gemi telefonu U11+ 1 yıl Tesla üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları paylaştı: Zarar, beklenenden daha büyük 1 yıl Razer’ın patronu milyarder olmak üzere 1 yıl Sanal madencilik yavaşladı, AMD hisseleri düşüşe girdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları Sonraki Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda 1 yıl Instagram şimdi de Stop Motion özelliğini deniyor 1 yıl Şifreli mesajlaşma platformu Signal'in masaüstü uygulaması çıktı 1 yıl Samsung DRAM üretim hacmini arttıracak 1 yıl Amazon'un iOS uygulamasına artırılmış gerçeklik desteği geldi 1 yıl AMD’nin yeni nesil EPYC işlemcileri hakkında ilk detaylar geldi 1 yıl Rüzgar enerjisi Avrupa'da rekor kırdı 1 yıl Citroen, 2023'e kadar elektrikli araçlarda önemli atılım hedefliyor 1 yıl Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kung fu filminde oynadı 1 yıl Atak 2 ve genel maksat helikopterinin kavramsal tasarımları yayınlandı 1 yıl Rus ordusundan "drone avlayabilen" mobil elektronik harp sistemi 1 yıl Football Manager 2018 eşcinselliğe kapıyı araladı 1 yıl Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR 1 yıl General Mobile'ın Android Oreo 8.0 güncelleme tarihi açıklandı 1 yıl İntihar eğilimlerini tespit edebilen sistem geliştirildi 1 yıl Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor 1 yıl Kritik WPA2 açığını kapatan macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi çıktı 1 yıl Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri Türkiye'ye geliyor 1 yıl Nvidia'nın yeni yapay zekası, sahte insan görüntüleri oluşturuyor 1 yıl Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim