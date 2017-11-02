Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları

Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için öne çıkan oyunları bir araya getirdik. Listemizde arayüz, kamera, çizim ve dil uygulamaları ve oyunlar yer alıyor. Uygulamaları seçerken yakın zamanda çıkmış veya güncellenmiş olanları seçmeye özen gösterdik.

İşte Kasım ayının öne çıkan uygulama ve oyunları:

Microsoft Launcher - Ücretsiz

Microsoft tarafndan 2015 yılında geliştirmeye başlanan Arrow Launcher isimli arayüz uygulaması önemli bir güncelleme aldı. Güncelleme ile uygulamanın arayüzü ve adı değişti.

Microsoft Launcher adıyla yenilenen uygulama, Windows 10 ve Microsoft servisleri ile uyumlu çalışıyor. PC ile Android cihaz arasında takvim, belge, etkinlik ve web ziyaretlerini senkronize ediyor.





Be My Eyes - Ücretsiz

Görme engellilere yardım amaçlı geliştirilen uygulama, görme yetisi düzgün olan ve diğerlerine yardım etmek isteyen insanlarla, görme engellileri akıllı telefonlar aracılığıyla bir araya getiriyor.





Uygulamada görme engelli kullanıcılar, yardım talep ettiği nesneyi cihazın kamerasını kullanarak konu başlığı ile birlikte paylaşıyor. Görme engeli bulunmayan kullanıcılardan, talep edilen yardıma sesli bir şekilde yanıt veriyor.



Örneğin görme engelli bulunan bir kullanıcı iki konserve resmini uygulamaya atıp bunlardan hangisi fasulye konservesi diye sorduğu soruya sesli yanıt alabiliyor.

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Stranger Things: The Game - Ücretsiz

Geçtiğimiz hafta Netflix'te yeni sezonu yayınlanan Stranger Things dizisinin mobil uygulaması uygulama marketlerinde yerini aldı.





Hawkins çevresinde keşfe çıkıyor ve karşılaştığımız bulamacaları çözmeye çalışıyoruz.





IKEA Place - Ücretsiz

IKEA Place, iOS 11 ile Apple ekosistemine eklenen AR özelliklerini en iyi kullanan uygulamalardan birisi. Uygulama sayesinde IKEA'da satılan ürünlerin evinizde nasıl duracağını ve gerçek fiziksel ölçülerini görüntüleyebilirsiniz.

iOS İndirme Linki - App Store'un Türkiye mağazasında bulunmuyor

Pronounce - Ücretsiz

Pronounce, kelimelerin yabancı dillerdeki telaffuzunu seslendiren bir Android uygulaması. Telefonun kendi içerisnde bulunan text to speech modüllerini kullanıyor. Bu sayede herhangi bir internet bağlantısı gerektirmiyor.





Uygulamanın arayüzü ve kullanımı oldukça basit. Ekrana kelimeyi yazın, dil seçin, seslendirsin.





ProCam 5 - 17,99 TL

iOS'in varsayılan kamera uygulamasında manuel çekim modu bulunmuyor. Manuel seçimler yaparak fotoğraf çekmek istediğinizde App Store'dan üçüncü parti uygulamalar yüklemeniz gerekiyor. Bu uygulamalardan ProCam 5, sahip olduğu özellikler ile öne çıkıyor. Varsayılan kamera arayüzüne çok benzeyen tasarımı ve yetenekli özellikleri sayesinde iPhone ve iPad'iniz ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. ProCam 5, kameraya rakiplerinden daha fazla müdahele edebiliyor.

Pixure - 17,99 TL

Pixure uygulaması ile mobil cihazlarınız üzerinden piksel sanatına yönelik resimler hazırlayabilirsiniz. Pixure, basit bir arayüze sahip. Diğer piksel çizim uyuglamalarından farklı olarak üçgen, dikdörtgen ve çizgi gibi hazır şekiller kullanılabiliyor. Pixure, ile resim oluşturmak çok kolay. Hazırlanan resimleri iCloud'a kaydedebilir veya Adobe Creative Cloud hesabınıza aktararak masaüstündeki Photoshop ve Illustrator yazılımlarına gönderebilirsiniz.





Batman: The Enemy Within - İlk bölüm ücretsiz

Batman: The Telltale Series'in devamı olan oyun, geçtiğimiz ay indirmeye sunuldu. Yeni oyunda Gotham şehrinin Riddler bulmacaları ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun üzerine Joker ve acımasız federal bir ajan eklenince Batman hiç de kolay olmayan ittifaklar kurmak zorunda kalıyor.

Into the Dead 2 - Ücretsiz

Zombi aksiyon oyunu Into The Dead'in devamı olan bu oyunda yenilenen hikaye ve birden fazla hikaye sonu bizleri bekliyor. İlk oyunun dinamikleri geliştirilmiş ve yeni haritalar ile silahlar eklenmiş. İlk oyuna göre daha gerçekçi bir oynayış da bulunuyor.

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Battle Golf Online - Ücretsiz

Battle Golf Online, çevrimiçi oyuncular ile aynı anda golf oynayabileceğiniz sevimli grafiklere sahip bir oyun. Oyunda golf topunu hedefe ilk sokan kullanıcı turu kazanıyor. Battle Golf Online'ın kontrolleri kolay oynanoşa göre tasarlanmış. Mobil cihazınız üzerinden arkadaşlarınıza kafa tutmak ve eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu oyunu tavsiye ediyoruz.

Maceracı Yüzgeçler - Ücretsiz

Televizyonda yayınlanan Maceracı Yüzgeçler çizgi filminin bu oyunu minik kardeşlerimiz için ilgi çekici olacaktır. Oyunun tasarımı ve sesleri çok şirin bir şekilde tasarlanmış. Oynanış da oldukça basit. Engelleri geçmek ve altın toplamak için bir defa dokunmak yeterli oluyor. Türkçe dil desteği sayesinde küçük kardeşlerimiz dahi oyundaki karakterini güçlendirebilir ve özelleştirebilir.