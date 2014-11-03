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Bitcoin Brothers madencilere yönelik sunucu hizmetine başlıyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitcoin Brothers madencilere yönelik sunucu hizmetine başlıyor

Pek çok tartışmayı beraberinde getirse de Bitcoin giderek büyüyen bir sanal para birimi ve üreticiler de artık Bitcoin madenciliğine yönelik güçlü donanımlar üretmeye başladı. Bu alandan elde edilen gelirin artması yeni iş kollarının doğmasına neden oluyor.

Bitcoin Brothers yaklaşık iki yıldır Bitcoin madencilerine yönelik olarak bir sunucu merkezi geliştirmek için çalışmalar yapıyor ve gelecek yıl itibariyle bahse konu merkez resmen faaliyete başlayacak. 

Bilindiği gibi Bitcoin madenciliği için zaman zaman üç dört grafik kartını birarada barındıran güçlü sistemler gerekiyor. Bu sistemlerin hem kurulumu hem de harcadığı enerji madencilere büyük masraflara neden oluyor. Bitcoin Brothers bu masrafları kendi üzerine alarak belirli bir abonelik ücreti karşılığında kullanıcılara madenci donanımları sunacak. 

Merkez eski Alman askeri şifre uzmanı Mark Welle ve kardeşi tarafından kuruldu. Berlin kaynaklı bu merkez madencilik işlemlerini süperbilgisayarlar vasıtasıyla yapıyor ve enerji tüketimi de en alt seviyede tutuluyor. 

Welle kardeşler bilgisayarlarda kullanılan uygulamaya özel entegre devreleri - ASIC kendisi tasarlamış. 16nm üretim süreci ve 3D FinFET üretim teknolojisi ile tasarlanan bu devreler TSMC tarafından üretiliyor. Sadece Bitcoin uygulamalarına yönelik olarak çalışan bu yongasetleri bu sayede daha güçlü hale geliyor ve enerji tasarrufunda da önemli aşamalar kaydediyor. Welle kardeşler endüstrideki en hızlı süper bilgisayarların kendilerine ait olduğunu belirtiyor. 

Firma ilk etapta son kullanıcıya yönelik sunucu hizmeti vermeyi düşünüyor. İkinci adım olarak ise Bitcoin aktarımlarında güvenli hizmetler oluşturulacak. Ayrıca mobil cihazların NFC ile güvenli giriş yapabilmesi için üreticilere de farklı çözümler sunulması planlanıyor. 

Görülen o ki uzak sunucu hizmetleri giderek yaygınlaşacak. Zira CoinBau adlı başka bir Alman firması da uzak sunucu hizmeti veriyor ve Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimini yarı yarıya düşüren bir yonga geliştirmiş durumda.  


Kaynak:http://techcrunch.com/2014/11/02/bitcoin-brothers-aim-to-disrupt-bitcoin-mining-with-new-more-powerful-supercomputers/?ncid=txtlnkusaolp00000595
http://techcrunch.com/2014/11/02/bitcoin-brothers-aim-to-disrupt-bitcoin-mining-with-new-more-powerful-supercomputers/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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ALLAME.1 4 yıl
Gereksizlikte GM olmak
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Parallel Killer 4 yıl
1. soru neden kiralamaktansa kendisi üretmiyor, uğraşmayın şu bitcoinle falan
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babacan52 4 yıl
işin kaymağını yediler
şimdi kekleri kafalamaya geldi sıra.
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coinzengini 4 yıl
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EN ÇOK KAR GETİREN MİNİNG SİTELERİ

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1BilimAdamı 4 yıl
Kimse bilmezken,daha yeniyken mining yapmak belki mantıklıydı ama şuan zaten bitcoin mantığı gereği problem zorluğu falan inanılmaz artmış durumda ve eğer çok karlı olsaydı bu ''süper''bilgisyarları kendileri kullanırlardı ama işte öyle bir dünya olmadığı için milleti bu hayallerle keklemeye çalışıyorlar.
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Inque 4 yıl
Son 2 senenin enayi kazıklama uygulaması.

Zaten böyle havadan para kazanma imkanı olsa Apple, Samsung, Google falan milyarlarca doları götürür. Adamlarda server gani.

Keklenmenin alemi yok.
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teramit 4 yıl
bitcoin cloud miningde acemiler dışında kimse bulunmuyor.matematik ve istatistik bilen kimse bunları almaz.Hem para kazandırıyor olsa adam kendi kazar ,sana kazdırıyorsa bil ki zarar edeceksin.
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burakesan 4 yıl
BitCoin işinin kazancı ASIC'ler gelince bitmemiş miydi yahu :D Gidin adam gibi bir iş bulun da çalışın, BitCoin, DogeCoin falan hikaye.
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