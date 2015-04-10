Bitcoin algoritmasına Samsung yorumu

İnternetin en çok tartışılan sanal para birimi olarak dikkat çeken Bitcoin, mali suçlar veya uyuşturucu ticareti gibi alanlarda kullanıldığı için eleştiriliyor ancak birimin arkasındaki algoritma şimdiden bir devin dikkatini çekmiş durumda.





Bitcoin birimini geliştirenler tabiri yerindeyse onu, kazarak çıkartabileceğiniz ve asla kırılamayan bir algoritma duvarının içerisine yerleştirmiş. Bu yüzden madenci olarak adlandırılan bilgisayar sistemleri sürekli olarak algoritmayı çözmeye ve Bitcoin bulmaya uğraşıyor. Bu algoritmaya kısaca blok zinciri adı veriliyor.





Samsung ise bu algoritmanın sadece Bitcoin para birimine özgü olarak kalmasını istemiyor. Firmanın Samsung Research America araştırma birimi şimdiden algoritmanın üzerinde çalışmaya başlamış ve 2-5 yıl içerisinde ticari hayata bazı projeler sunabileceklerini belirtiyor.





Samsung blok zincirinin ucuz para transferi, reçete sistemleri veya veri depolama için kullanılabileceğini düşünüyor ancak konu ile ilgili fazla detay vermiyor. Bu bakımdan algoritmanın nasıl değişim yaşayacağını hemen görme şansımız yok.





Samsung haricinde pek çok yatırım ortaklığı Bitcoin üzerinde çalışan girişimlere destek vermeye başladı. Mali destek sayesinde de bu girişimler farklı Bitcoin çözümlerini tüketiciye sunabilecek.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-10/samsung-plans-to-take-bitcoin-technology-beyond-virtual-currency