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Bitcoin algoritmasına Samsung yorumu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bitcoin algoritmasına Samsung yorumu

İnternetin en çok tartışılan sanal para birimi olarak dikkat çeken Bitcoin, mali suçlar veya uyuşturucu ticareti gibi alanlarda kullanıldığı için eleştiriliyor ancak birimin arkasındaki algoritma şimdiden bir devin dikkatini çekmiş durumda. 

Bitcoin birimini geliştirenler tabiri yerindeyse onu, kazarak çıkartabileceğiniz ve asla kırılamayan bir algoritma duvarının içerisine yerleştirmiş. Bu yüzden madenci olarak adlandırılan bilgisayar sistemleri sürekli olarak algoritmayı çözmeye ve Bitcoin bulmaya uğraşıyor. Bu algoritmaya kısaca blok zinciri adı veriliyor. 

Samsung ise bu algoritmanın sadece Bitcoin para birimine özgü olarak kalmasını istemiyor. Firmanın Samsung Research America araştırma birimi şimdiden algoritmanın üzerinde çalışmaya başlamış ve 2-5 yıl içerisinde ticari hayata bazı projeler sunabileceklerini belirtiyor. 

Samsung blok zincirinin ucuz para transferi, reçete sistemleri veya veri depolama için kullanılabileceğini düşünüyor ancak konu ile ilgili fazla detay vermiyor. Bu bakımdan algoritmanın nasıl değişim yaşayacağını hemen görme şansımız yok.  

Samsung haricinde pek çok yatırım ortaklığı Bitcoin üzerinde çalışan girişimlere destek vermeye başladı. Mali destek sayesinde de bu girişimler farklı Bitcoin çözümlerini tüketiciye sunabilecek.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-10/samsung-plans-to-take-bitcoin-technology-beyond-virtual-currency Yorum Yaz
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umut_baris 4 yıl en beğenilen
Bu gidişle kağıt, madeni para kullanan kalmayacak. Gerçi kaldı mı orası bile meçhul.

Herkes kartlara yaslıyor. Ay sonunda da maaşı borca yatırıyor.
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gcb1903 4 yıl
Bitcoin=?
Hala tatminkar bir cevap yok. Benim pcmin kas gücü onlara ne veriyor ki karşılığında bana para veriyorlar. Ne işlerine yarıyor?
Yanıtla +7
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Morphinz 4 yıl
Bir yazılımcı olarak bitcoin'i hiç bir zaman anlamadım, anlamayacağım.
Ortada hiç kimseye birşey vermeden oluşturulan bir para birimi var.
Ateşle oynamak denir buna. Bir gün patlayacak hep birlikte görücez.
Bir yazılımcı olarak bitcoin'i hiç bir zaman anlamadım, anlamayacağım.Ortada hiç kimseye birşey vermeden oluşturulan bir para birimi var.Ateşle oynama...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
Spinata 3 yıl
Ne kadar ironik gelsede Bitcoin gerçek manada en adilane para birimidir. Şu an için sahtesi yapılamaz ve sadece hak eden o zekaya sahip elit bir kesim tarafından basılabilir.
Fakat gel gör ki tüm kanunsuz ve hukuksuz + para aklama işlemlerinde kullanılıyor. İnsan ister istemez hukukda kanunda kimin ve neyin kanunu diye sormadan edemiyor.
Neyse yürü be bitcoin. Senin ardında yatan felsefe yeter. Sadece hakedenler seni bulsun. İnsanlar üzerinde iktidar kurma hırsı kuranlarda kudursun dursun.
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Spinata 3 yıl
Ne kadar ironik gelsede Bitcoin gerçek manada en adilane para birimidir. Şu an için sahtesi yapılamaz ve sadece hak eden o zekaya sahip elit bir kesim tarafından basılabilir.
Fakat gel gör ki tüm kanunsuz ve hukuksuz + para aklama işlemlerinde kullanılıyor. İnsan ister istemez hukukda kanunda kimin ve neyin kanunu diye sormadan edemiyor.
Neyse yürü be bitcoin. Senin ardında yatan felsefe yeter. Sadece hakedenler seni bulsun. İnsanlar üzerinde iktidar kurma hırsı kuranlarda kudursun dursun.
Yanıtla +2
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Prequel 4 yıl
Morphinz
Bir yazılımcı olarak bitcoini hiç bir zaman anlamadım, anlamayacağım.Ortada hiç kimseye birşey vermeden oluşturulan bir para birimi var. Ateşle oynamak denir buna. Bir gün patlayacak hep birlikte görücez.

Kimseye bir şey vermeden? O PC suyla mı çalışıyor?
1 Yanıt Yanıtla
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tahir40 4 yıl
Hep merak etmişimdir. Onbinlerce high end PC kullanıcısı makinalarını 7/24 tam yükde çalıştırıyor ki bir çoğu çoklu ekran kartı yapılandırmaları kullanıyor. Bu dehşet hesaplama gücü nerede ne amaçla kullanılıyor? Herhalde bunca para ve enerji boş boş hiç bir işlevi olmayan algoritma çözmeye harcanmıyor...
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gcb1903 4 yıl Prequel
Prequel

Morphinz

Bir yazılımcı olarak bitcoini hiç bir zaman anlamadım, anlamayacağım.Ortada hiç kimseye birşey vermeden oluşturulan bir para birimi var. Ateşle oynamak denir buna. Bir gün patlayacak hep birlikte görücez.



Kimseye bir şey vermeden? O PC suyla mı çalışıyor?

Bitcoin Tedaş'la anlaştı diyorsun yani. Hmm bu taraftan hiç bakmamıştım.
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kule_genclik 4 yıl
en cok pc nin kas gucunu neyi cozmek icin kullandiklarini merak ediyorum. ne hesaplatiyorlar
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gun 4 yıl
Paraya Değeri veren insan oğlunun kendisi yoksa dolarları karşılayacak kadar altın rezervi ABD yok. Anlayacağınız birşeye topluca değer verirsek herkes kabul ederse para olarak kabul edilebilir yeter ki nadir bulunsun ve piyasayı bozacak kadar para kabul edilen şey bir anda giremesin.
Zor bir algoritma ile üretebilinen birşeyden daha iyisi bilgisayar ortamında olamaz. Tek sıkıntı bitcoin'in sınırlı olması ki bu para olarak bir yere kadar kullanılabileceği anlamına geliyor. Bozamazsanız takas edemezsiniz ve para olarak kullanılamaz.
Ayrıca paranın devamlı üretimi gerekir zira gerçek dünyada kaybolur ve yerine yenisi koymak gerek. Ülkeler azcık fazladan para basar ki ekonomiye fazla para vererek canlandırmak isterler buda bitcoin'in doğasında yok.
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GrAy 4 yıl
Aslında bitcoin anlaşılmayacak birşey değil. Bilgisayarın kas gücü bir nevi para basıyor. Darphane gibi düşünebilrisin.
Karşılığında sana para veriyor. O paraya maddi değeride onu senden satın almak isteyen veriyor. Bu da gerçek hayattak hisse senedi gibi düşünülebilir.
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gcb1903 4 yıl
Bitcoin=?
Hala tatminkar bir cevap yok. Benim pcmin kas gücü onlara ne veriyor ki karşılığında bana para veriyorlar. Ne işlerine yarıyor?
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Lethe23 4 yıl
paldov
abi nedir bu bitcoin ya allah askına. yokmu düzgünce açıklayacak biri.

bibilsek.com/...
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Morphinz 4 yıl
Bir yazılımcı olarak bitcoin'i hiç bir zaman anlamadım, anlamayacağım.
Ortada hiç kimseye birşey vermeden oluşturulan bir para birimi var.
Ateşle oynamak denir buna. Bir gün patlayacak hep birlikte görücez.
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paldov 4 yıl
abi nedir bu bitcoin ya allah askına.

yokmu düzgünce açıklayacak biri.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Ulan bu algoritmanın ne halt ettiğini çok merak ediyorum ya . Çok değişik bir olay neden kıramıyoruz neden sürekli maden maden ... İlginç.
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