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Bitcoin fiyatı gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabilir

Birçok uzman, dijital para piyasasının önümüzdeki aylarda büyümeye devam edeceği görüşünde. Ünlü analist Ronnie Moas'a göre Bitcoin'i önümüzdeki yıl 5.000 dolar seviyelerinde görebiliriz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Hisse senedi araştırma analisti ve Standpoint Research'in kurucusu Ronnie Moas, şu an 2.600 dolara işlem gören Bitcoin'in gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabileceğini söylüyor. Bitcoin miktarı 21 milyon ile sınırlı olduğu sürece artan talebin fiyatları artırması muhtemel.
Moas ayrıca Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'e birkaç yüz dolarlık yatırım yaptığını ve daha fazla bile yatırabileceğini söyleyerek kripto para birimlerine olan inancını da ortaya koymuş durumda. Kendisi önümüzdeki haftalarda dijital para birimleri ile ilgili 40 sayfalık bir rapor yayınlamayı planlıyor.
Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz amiral gemisi Nokia 8'in posteri göründü"
Diğer kripto para birimi uzmanları da Bitcoin'in önümüzdeki 12 ay içinde 5.000 dolar seviyelerine yükselebileceğini söyleyen Moas'la aynı fikirde. Goldman Sachs'ın teknik analisti Sheba Jafari, geçtiğimiz günlerde Bitcoin'i 3.915 dolar gibi yüksek bir seviyede görebileceğimizi söyledi. Multi milyar dolarlık yatırım şirketi Fortress'in eski yöneticisi Michael Novogratz da dijital para piyasasının 2022 yılına kadar büyük olasılıkla 5 trilyon dolara ulaşacağını belirtmişti.

Dijital paranın gözdeleri: Bitcoin ve Ethereum

CoinMarketCap verileri, yıl başında 20 milyar dolar olan kripto para piyasasının bugün yaklaşık 100 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Bitcoin 42 milyar dolar, Ethereum ise 25 milyar dolarla en büyük piyasa değerine sahip iki dijital para birimi olarak ön plana çıkmış durumda.
Dün piyasa değeri 2.7 milyar dolara ulaşan Litecoin, yeni bir rekora imza atıp Ethereum Classic, Dash ve NEM'i geçerek dünyadaki dördüncü en değerli kripto para birimi haline geldi. Wall Street analistleri de dahil olmak üzere pek çok uzman, günümüzde Bitcoin'in arkasındaki blockchain teknolojisinin, tıpkı bir zamanlar internetin yaptığı gibi dünyanın işleyişini kökten değiştirdiğine inanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-05/bitcoin-to-50-000-is-latest-call-from-prolific-stock-picker Yorum Yaz
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ozbey08 2 yıl en beğenilen
medya kimin elindeyse borsa onun hizmetindedir. sizce bu tür haberleri kim yaptırıyor?
bir haber çıkar bilmem şu sanal para 1 sene sonra şu değer çıkacak. sonra o şey maximum değere ulaşınca büyük oyuncu elindeki tüm sanal parayı satar. sonra büyük oyuncu ve medya patronu 1 hafta sonra şöyle bir haber manşet attrır. bitcoin değer kaybedecek,bitconin şu ülkede yasaklandı falan deyip bitcoin in değeri biran da çok çok düşürür ve panikle öteki coin sahipleri elindekileri değerinin altında satmaya başlar bu panik satışlarındaki coinleri bilin bakalım kim toplayacaktır? evet bildiniz,tabibi o haberleri yaptıran.
medya kimin elindeyse borsa onun hizmetindedir. sizce bu tür haberleri kim yaptırıyor?bir haber çıkar bilmem şu sanal para 1 sene sonra şu değer çık...
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olcaytu2005 2 yıl
Bitcoin 10 bin dolarda olur 100 bin dolarda. Biz Türk milleti olarak sadece fiyatı ile ilgilenelim japonlar avrupalılar altında yatan teknoloji ile yeni sistemler geliştirsin. Malesef cahillik diz boyu olduğu için hiçbir bilgi sahibi olmadan profesörden çok fikir sahibi olan milletimizde yahudi oyunu deyip dursun. Ama çokta karamsar değilim. Gerçekten Bitcoin ve Blockchain'i anlayarak yatırım yapan, araştırma yapan ve proje yapan bir grup zeki türk insanıda var. Umalım ki onlar başarılı olsunlar da yıllar sonra bile olsun bizimde Hazerfanımız var ile avunmaktan kurtulalım.
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PHI 2 yıl
Yıl sonuna gerek kalmadı :)
5200 $
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StaNOnE 2 yıl
yorumlara bakınca ne kadar cahil bir ülke olduğumuzu gösteriyor.
he yavrum he eeeeyyy avrupaaaaaa korkuun bizdenn eyyy dünyaaa
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eDDiè 2 yıl
32 adet ethereum aldim bakalim, gün gelir yükselirse zengin oluruz.
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magrofon 2 yıl eDDiè
eDDiè
32 adet ethereum aldim bakalim, gün gelir yükselirse zengin oluruz.


arkasında ruslar var ruslara güven olmaz
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Mick Foley 2 yıl
Ani düşüş bekleniyor denildikçe değer kazandı. Zamanında illegal olarak algılamayıpta kenara 2-3 tane atsaymışım keşke.
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muhlis bey 2 yıl
Büyük felaketler olduğunda insanlar altin, elmas vb madenlerde parasını tutar. Genelde banka kasasında veya evde kasalarda saklanır, devredilir, miras kalır vs. Diyelim 100.000 BTC em var, küt diye öldüm, mirasçı bu paralara nasıl ulaşacak belki de hiç haberi olmadan fakir bir hayat sürecek.
"Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz." atasözüne şak diye uyan durumdur bence.
Ha bu arada kendimde btc aldım sattım. Merak işte 😀
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altaybilgin 2 yıl
Ben bitcoin'den ziyade küçük yatırımcıyı asıl ethereum'un zengin edeceğini düşünüyorum.
Özellikle Putin'in desteğinden sonra eter ciddi kazanç kapısı olabilir. Bitcoin gibi piyasaya doymadı, tam güven gelirse etere fiyatlar aynı bitcoin'deki gibi uçuşa geçebilir. Ancak sürekli çıkan ethereum hesabı hacklenme haberleri insanların güvenini sarsıyor. Bunun önüne geçişmesi gerek. Eterin daha güvenli tutulabilmesi gerekiyor.
İki tane örnek haber ekliyorum:
1) 7 Milyon dolarlık Eter Çalındı
2) 153 bin Eter Hacklendi
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pej 2 yıl
Bitcoin ve altcoin denilen diğer sanal paralar olayını internetten biraz araştırdım. Bulduklarımın özeti:
Bu sanal para sistemlerinin üzerine kurulduğu birkaç ayak var.
1. ayak-Bitcoin elde etme: Bu bireysel olarak iki şekilde yapılıyor:
Birinci şekilde bunun alışverişinin yapıldığı borsalara girip alım emri veriyorsun, aynı hisse senedi gibi satıcı işlemi gerçekleştiğinde parasını transfer edip bitcoin sahibi oluyorsun.Bitcoinle aynı şekilde başka sanal paraları da alabiliyorsun.Bu borsalar devlet finans sisteminin kontrolünde olmadığı için hertürlü sahtekarlığa açık.
İkinci şekil bitcoin elde etme de madencilik denilen bir çeşit sanal oyun. İnternette bazı kriterleri sağlayan içinde matematik problemleri de olan belli zorluk derecesindeki oyunları çözerek "block" denilen sanal yapılara sahip oluyorsun.Block kazanıp kazanamayacağına da yine bu sistemi kuranların tespit ettiği bir zorluk derecesini aşan problemi çözmüş olman gerekiyor. Her bir block sana belli sayıda bitcoin kazandırıyor (şu anki kazancı 20 bitcoin).Ancak bitcoin sistemini kuranlar block arayışı çoğaldıkça hem kazanılacak bitcoin sayısını azaltıyorlar hemde problemleri zorlaştırıyorlar ki böylece piyasadaki bitcoin sayısı stabil kalabilsin.Ancak bu madenciliğin ihtiyacı olan donanım ve yazılımı kurmak ve ihtiyaca göre de upgrade etmek gerekiyor. Hızlı madencilik yapacak, yani bu sanal ortam oyununda karşınıza gelen problemi çözüp block kazanma oyunu sonucunda bitcoin kazanabilmeniz için güncel en hızlı donanım ve yazılım sistemine sahip olmanız gerekiyor.Şimdi bitcoin ve altcoin çılgınlığı başladığı için herkez hizlı sistem kurma peşinde ve piyasada iyi ekran kartı bulunamıyor.Bireysel madencilik zaman zaman yenilenmesi de gereken hardware ve software yatırımı, saatlerce bu yüksek hızlı bilgisayarın harcadığı elektrik masrafı, kazandığınız bitcoinleri saklamak için hesaplar oluşturma v.s. bir sürü detay , emek ve zaman harcama içeriyor.İlk başlayanlardan para kazanan vardır ama herkez hücum ettiği için hem bircoin kazanma olasılığı düştü hemde bunu telafi etmek için gereken daha hızlı bilgisayar masrafları arttı.
2.ayak-Bitcoin madencilik şirketlerinin hissesini alma:Madencilik yapan ancak finans piyasalarına kayıtlı olmayan bu tür şirketlerin hissesini alırsanız bazı denetimsiz Foreks şirketlerinde olduğu gibi neden kaybettiğinizi bile anlayamadan paranız gidebilir veya yatırdığınız para karşılığında şirketin kazandığı bitcoinlerden elde edilen kazançtan size düşen pay ile 20-30 senede ana paranızı geri alabilirsiniz.Benzer işlemleri yine sanal ortamda kurulmuş bulut (cloud) organizasyonlarına bedeli ile üye olarak herhangi bir hardware yatırımı yapmadan sizin adınıza yaptırabiliyorsunuz. Sonuçta hukuki altyapısı olmayan sanal bir saadet zinciri yani.
3.ayak- Bitcoin madencilik yapan bir organizasyona belli ücret karşılığı üye olup istedikleri konfigürasyonda olan bilgisayarınız ile sanırım film indirme sitelerindeki "torrent sistemine" benzer bir uygulama ile organizasyon içindeki bilgisayarlar network'u ile hep beraber problem çözme ve block bulma yapıp bitcoin kazanıp paylaşma.Bu da tamamen hukuk sistemi dışında kaçak film indirme siteleri organizasyonları benzeri bir organizasyon. Ne kazanılıyor, ne dağıtılacak kararı tamamen organizasyonu kuranların kararına bağlı. Ancak insanları bilgisayar başında tutabilecek küçük bir havuç verecekleri ve altın yumurtlayan tavuğu kemen kesmeyecekleri kesin ama rakamlar büyüdükçe sonunda tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi kaçıp gidecekleri kesin.
Sonuç: Bazı forumlarda yazıldığı gibi bitcoin gibi sanal para ve bundan nemalanan organizasyonların hukuki dayanağı ve denetimi yok.İlk başlarda bilgisayar sistemlerini iyi bilen sınırlı sayıdaki bazı kişiler iyi paralar kazanmış olabilir, hikayeleri çok. Ancak sistemi kuranlar ve bir ölçüde de sistem içinde olan kişiler herkezin nekadar bitcoin kazandığını, bitcoin borsasında talep olduğunu ve madencilikte arama yapıldığını görebiliyor. Buna göre de sistem sahipleri yeterli talep oluştuğunda küçük yatırımcıların kafasına bitcoinleri boca edebiliyor. Aniden düşen bitcoinler de alıncının elinde patlıyor ve zararını çıkarması seneler alabiliyor.Şimdi haberlerde sürekli bitcoin ve alternatifi başka coinler pompalanıyor. Hatta bazı bankalar bunları satın alma veya satma işlemlerinde aracılık ta yapıyor. Sonuçta bankanın riski yok sadece sizin paranızı karşı tarafın hesabına aktarıyor veya tersini yapıyor.
Bu sistem bazı ürünleri doğrudan pazarlamaya çalışan ve mal sattığı kendi alt ağına bağladıklarının satışından da pay alarak yeterli ağ büyüklüğüne ulaştığında iyi gelirler vadeden Amway gibi saadet zincirlerine benziyor.Kişilerin serbest çalışarak kolay para kazanma arzularından beslenen sistemler.Bu seferki siber sistem için tasarlanmış bir organizasyon, üstelik yeni uluslararası para sisteminin konuşulduğu son 15 senede akıllıca düşünülmüş.
İleri derecede bilgisayar sistemleri, teknik analiz, piyasa takibi yapan zeki insanlar arasından küçük bir kesim para kazanabilir bu işlerden elbette, ama küçük yatırımcı grubundaki büyük çoğunluğun para kaybetmesi koşulu ile. Sistem sahipleri elbette herzaman kazanacak, küçük parçaları da piyasada reklam amaçlı bırakarak.
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starfield 2 yıl
Banka batarsa 100k ya kadar paranı alırsın..! Eee BTC de paran çerçöp olursa nereden nasıl alacan ?
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DisCoVeRY06 2 yıl
Takdir edilecek biri yazı olmuş tebrik ediyorum Sistemin nasıl çalıştığını çok net açıklamışsınız.
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