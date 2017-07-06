Bitcoin fiyatı gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabilir

Hisse senedi araştırma analisti ve Standpoint Research'in kurucusu Ronnie Moas, şu an 2.600 dolara işlem gören Bitcoin'in gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabileceğini söylüyor. Bitcoin miktarı 21 milyon ile sınırlı olduğu sürece artan talebin fiyatları artırması muhtemel.

Moas ayrıca Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'e birkaç yüz dolarlık yatırım yaptığını ve daha fazla bile yatırabileceğini söyleyerek kripto para birimlerine olan inancını da ortaya koymuş durumda. Kendisi önümüzdeki haftalarda dijital para birimleri ile ilgili 40 sayfalık bir rapor yayınlamayı planlıyor.

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Diğer kripto para birimi uzmanları da Bitcoin'in önümüzdeki 12 ay içinde 5.000 dolar seviyelerine yükselebileceğini söyleyen Moas'la aynı fikirde. Goldman Sachs'ın teknik analisti Sheba Jafari, geçtiğimiz günlerde Bitcoin'i 3.915 dolar gibi yüksek bir seviyede görebileceğimizi söyledi. Multi milyar dolarlık yatırım şirketi Fortress'in eski yöneticisi Michael Novogratz da dijital para piyasasının 2022 yılına kadar büyük olasılıkla 5 trilyon dolara ulaşacağını belirtmişti.

Dijital paranın gözdeleri: Bitcoin ve Ethereum

CoinMarketCap verileri, yıl başında 20 milyar dolar olan kripto para piyasasının bugün yaklaşık 100 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Bitcoin 42 milyar dolar, Ethereum ise 25 milyar dolarla en büyük piyasa değerine sahip iki dijital para birimi olarak ön plana çıkmış durumda.

Dün piyasa değeri 2.7 milyar dolara ulaşan Litecoin, yeni bir rekora imza atıp Ethereum Classic, Dash ve NEM'i geçerek dünyadaki dördüncü en değerli kripto para birimi haline geldi. Wall Street analistleri de dahil olmak üzere pek çok uzman, günümüzde Bitcoin'in arkasındaki blockchain teknolojisinin, tıpkı bir zamanlar internetin yaptığı gibi dünyanın işleyişini kökten değiştirdiğine inanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-05/bitcoin-to-50-000-is-latest-call-from-prolific-stock-picker