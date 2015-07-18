Bitcoin odaklı BTCGuild Pool uygulaması ücretsiz yapıldı

Sık sık gündeme gelen sanal para birimi Bitcoin için hazırlanan uygulamalardan BTCGuild Pool, kullanıma sunulmasından kısa bir süre sonra ücretsiz yapıldı.

OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan BTCGuild Pool, yüklendiği zaman üst bara yerleşiyor ve temel olarak kişilere anlık maden süreci hakkında bilgiler veriyor. İşçi sayısından elde edilen ödüle ve çalışma hızına kadar birçok bilgiyi hızlıca gözler önüne serebilen uygulama, güncel Bitcoin kuru hakkında da bilgiler verebiliyor.

Daha önce 2$'a satlan BTCGuild Pool uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/btcguild-pool/id991607914?mt=12&ign-mpt=uo%3D4