Bitcoin ödemeleri sms ile yapılabilecek

Kaliforniya merkezli yazılım şirketi olan Intuit, metin mesajı yoluyla Bitcoin ödemelerini işlemek için bir patent aldı. Şirket, genelde iş ve finansal hizmet yazılımları yazıyor.

Patenti alınan teknoloji sayesinde iki telefon arasında sms yoluyla Bitcoin aktarımı yapılabilinecek. Patenti alan yazılım şirketi, kısa bir süre önce küçük işletmelerin Bitcoin ile ödeme alabilmesini sağlayan bir yazılım sunmuştu.

Sms yolu ile yalnızca bir telefondan diğer telefona Bitcoin ödemeleri yapılabilinecek.

Şirket, uzun zamandır Bitcoin ödeme işlemcilerine erişimi iyileştirmek istiyor. 2014 yılında küçük işletmelerin Bitcoin ile ödeme almasını sağlayan yazılım olan QuickBooks'u piyasaya sürerken, ödeme sağlayıcısı Veem ile ortaklık kurarak ödeme platformunu geliştirmeye devam etti.

Bitcoin ödemelerinin gün geçtikçe kolaylaşması hem söz konusu kripto para birimi ile ödeme alan işletmeler için hem de Bitcoin ile ödeme yapmak isteyen kişiler için iyi olacaktır. Ayrıca bu gelişme, dijital para birimlerinin kullanım alanlarını arttıracak ve kripto para birimleri aracılığıyla yapılacak işlemleri daha da kolaylaştıracaktır.

https://www.coindesk.com/intuit-scores-patent-for-processing-bitcoin-payments-with-text-messages/