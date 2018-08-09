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Merkezsiz müzik platformuna büyük destek

Merkezsiz bir müzik platformu olan Audius, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Projenin amacı; sanatçının eserlerini daha rahat kontrol edebilmesi ve hayran-sanatçı etkileşimini arttırmak.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Merkezi olmayan şekilde tasarlanan müzik paylaşım platformu Audius, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, 5.5 milyon dolarlık bir fon topladığını açıkladı. Bu projeye olan ilgi oldukça büyük.
Projenin amacı; sanatçıların, eserlerini daha  kolay biçimde kontrol edebilmesi. Söz konusu proje, bu hizmeti Blockchain teknolojisi kullanarak sağlamak istiyor.
Müzisyenlerin, hayranlarıyla iletişimini de kolaylaştıracak ve eserlerini çok daha rahat biçimde kontrol etmelerini sağlayacak olan bu platformun yayınlanma tarihi henüz tam olarak belli değil. 
Söz konusu merkeziyetsiz müzik platformunun başında; BitTorrent'ten Greg Hazel, Augur'dan Jeremy Gardner ve bir müzisyen olan 3LAU bulunuyor.
3LAU, proje hakkında:"Sanatçılar, eserlerini paylaşmak için merkeziyetsiz modellere ihtiyaç duyuyor. Audius da Blockchain kullanarak bunu yapıyor. Sanatçılar, eserlerinin yönetimi konusunda daha fazla söz sahibi olacaklar. Bu durum hem sanatçıyı, hem de kullanıcıları memnun edecektir." dedi. 

https://www.coindesk.com/decentralized-music-sharing-platform-raises-5-5m-in-series-a/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 9 ay
Şu başlığa hangi merkezsiz müzik platformu olduğunu da yazarsanız, hala sığar oraya
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Moving On 9 ay
Bence Spotify ile işbirliği yapmalılar.
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aktorun 9 ay
Zaten bu alanda yapılmış bir blockchain projesi vardı sanırım. Ama pek aktif değil galiba : musicoin.org/...
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WienerWald 9 ay aktorun
Musicoin de şuan oldukça destek görmekte.
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