Merkezsiz müzik platformuna büyük destek

Merkezi olmayan şekilde tasarlanan müzik paylaşım platformu Audius, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, 5.5 milyon dolarlık bir fon topladığını açıkladı. Bu projeye olan ilgi oldukça büyük.

Projenin amacı; sanatçıların, eserlerini daha kolay biçimde kontrol edebilmesi. Söz konusu proje, bu hizmeti Blockchain teknolojisi kullanarak sağlamak istiyor.

Müzisyenlerin, hayranlarıyla iletişimini de kolaylaştıracak ve eserlerini çok daha rahat biçimde kontrol etmelerini sağlayacak olan bu platformun yayınlanma tarihi henüz tam olarak belli değil.

Söz konusu merkeziyetsiz müzik platformunun başında; BitTorrent'ten Greg Hazel, Augur'dan Jeremy Gardner ve bir müzisyen olan 3LAU bulunuyor.

3LAU, proje hakkında:"Sanatçılar, eserlerini paylaşmak için merkeziyetsiz modellere ihtiyaç duyuyor. Audius da Blockchain kullanarak bunu yapıyor. Sanatçılar, eserlerinin yönetimi konusunda daha fazla söz sahibi olacaklar. Bu durum hem sanatçıyı, hem de kullanıcıları memnun edecektir." dedi.

https://www.coindesk.com/decentralized-music-sharing-platform-raises-5-5m-in-series-a/