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Bitcoin ticareti nedeniyle görevden alınan imamlar konuştu: "Kumpas kuruldu"

Bitcoin alım satımı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde açığa alınan imamlar bugün ilk kez konuştu. Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, kendilerine bir kumpas kurulduğunu belirtiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bitcoin ticareti nedeniyle görevden alınan imamlar konuştu:
Zonguldak'ta görev yapan Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram isimli iki imam açılan bir soruşturma üzerine geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından "bitcoin ticareti" yaptıkları gerekçesiyle açığa alınmıştı. Aziziye ve Dereköy cami imam hatipleri Kırımlı ve Bayram, görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından bugün ilk kez bazı açıklamalarda bulundu.

"Blockchain'e bir yatırımım oldu."

Kendilerine kumpas kurulduğunu belirten Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı, konuyu mahkemeye taşıdıklarını belirtirken,"Bitcoin ile uzaktan yakından alakamız yok. Bir kuruş bile yatırmadım. Bağlantım ve ticaretim yok. ‘Blockchain’ üzerinde bir yatırımım olmuştur ama Bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmamıştır. Blockchain de kanuni bir yatırım sistemidir. Finansal kuruluştur. Bu operasyonu kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olarak nitelendirdim. 2016 yılında gereken şikâyetler neticesinde soruşturma açıldı ve ardından dosya kapandı. 2017 yılında ben umredeyken yine soruşturma açıldı. Adalet bunun kararını verecektir." sözlerini kullandı.

"Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmiyorum."


Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram ise açığa alınmasının nedenini bir türlü anlayamadığını belirtiyor. Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmediğini ifade eden Bayram,"Üzüldüm ve bir kumpas olduğunu anladım. Kesinlikle Bitcoin ile ilgili bir ilgim yoktur. Ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenden dolayı 2 aydan beri mağdurum. 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşim tarafından yatırım yapıldı. Eşim ziynet eşyalarını satarak, kayınvalidemin etkisinde kalarak, bu şirketten kira getirisi olsun diye buna girdi. Ancak hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası veriyorlardı. Ancak soruşturmada kimsenin etkisi altında kalmadan bu şirkete giren arkadaşlarım bunları beyan ettiler. Böyle bir kumpas içinde görevden alındım. Diyanet camiasının bu şekilde gündeme gelmesi yazık oldu.” şeklinde konuşuyor.

Diyanet İşleri Bakanlığı "Caiz değil" demişti


Diyanet İşleri Bakanlığı ise geçtiğimiz aylarda sanal paraların değer kazanıp kaybederken şeffaf bir nedene sahip olmaması, kara para aklama amacıyla yaygın bir şekilde kullanılması gibi nedenlerden ötürü sanal paraların alım ve satımını yapmanın dinen uygun olmadığı açıklamıştı. 

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nightdrive 1 yıl en beğenilen
Blockchain'in ne olduğu biliyor ama bitcoin'in ne olduğunu bilmiyor.Klasik imam işte...
3 Yanıt Yanıtla +52
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ozmenakif 1 yıl nightdrive
nightdrive
Blockchain'in ne olduğu biliyor ama bitcoin'in ne olduğunu bilmiyor.Klasik imam işte...

İkisini söyleyenler farklı kişiler
nightdriveBlockchain'in ne olduğu biliyor ama bitcoin'in ne olduğunu bilmiyor.Klasik imam işte...İkisini söyleyenler farklı ki...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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mnyksvsc 1 yıl
Viski içmek günah, ama biz bira içiyorduk o da mı haram :)
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Confusion 1 yıl
sorumlu oldukları ibadethanelerin elektrik sarfiyatını saat/gün/ay olarak da kontrol etmek lazım. beleş elektrikle bitcoin kazmışlar mı??
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muratkaya 1 yıl
Diyanet ne kadar da hassasmış gözlerim yaşardı.
Camiye uğramayan köy imamları var, İnşaat ustalığı falan yapıyorlar. Ama bitcoin alanı işten kov
İmamlık = memurluk = maaş. Toplumun ıslahında etkisiz eleman oldular.
Ama suç imamlarda değil, devlet kurumlarının tamamı sakat.
Misal: Diyanet 'taburede oturarak namaz olmaz' açıklaması yaptı ama her camide arka tarafa ahşap oturak yaptırmışlar yaşlılar taburede namaz kılıyor. Diyaneti takan yok.
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huhuq 1 yıl

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CW_X 1 yıl
Kumpas kurulmuş sanırsın cia ajanları
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alemburda34 1 yıl
Bunlar bildigin hyip sisteme girmis sonra arkadaslarinada olayi anlatmis ancak sistem scam olunca yonlendirdikleri diger uyelerde bunlari sikayet etmis.
Bitcoin bu isin neresinde derseniz bu tarz siteler genelde oncelikli olarak parayi bitcoin uzerinden kabul eder buyuk ihtimalle bunlarda bitcoin uzerinde yaptilar.
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PuSaT28 1 yıl
Ya arkadaş ne coinse coin, bu adamlar neden meslekten men yemişler, bu sorunun cevabı ney?

Hayır diyanet haram dedi diye mi, yoksa yasal sıkıntıdan mı?

TCK da yada 657 sayılı devlet memurları kanunda bunun ile alakali bi yasak var mı?
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Free WiLL 1 yıl
o zaman kredi ile mal mülk sahibi olan memurlar da işten atılmalı :D
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Şehmistan 1 yıl
Ben ortada suç göremiyorum.
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stalker(1979) 1 yıl
Zamanları bolmuş demek ki. Baksanıza adamlar hep yan gelir peşinde.
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vozer 1 yıl
Ben de tam çözemedim bu işi. Yasal olmayan bir iş yaptıkları için mi yoksa haram bir iş yaptıkları için mi görevden alınmışlar?
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