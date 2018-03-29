Bitcoin ticareti nedeniyle görevden alınan imamlar konuştu: "Kumpas kuruldu"

Zonguldak'ta görev yapan Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram isimli iki imam açılan bir soruşturma üzerine geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından "bitcoin ticareti" yaptıkları gerekçesiyle açığa alınmıştı. Aziziye ve Dereköy cami imam hatipleri Kırımlı ve Bayram, görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından bugün ilk kez bazı açıklamalarda bulundu.

"Blockchain'e bir yatırımım oldu." Kendilerine kumpas kurulduğunu belirten Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı, konuyu mahkemeye taşıdıklarını belirtirken,"Bitcoin ile uzaktan yakından alakamız yok. Bir kuruş bile yatırmadım. Bağlantım ve ticaretim yok. ‘Blockchain’ üzerinde bir yatırımım olmuştur ama Bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmamıştır. Blockchain de kanuni bir yatırım sistemidir. Finansal kuruluştur. Bu operasyonu kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olarak nitelendirdim. 2016 yılında gereken şikâyetler neticesinde soruşturma açıldı ve ardından dosya kapandı. 2017 yılında ben umredeyken yine soruşturma açıldı. Adalet bunun kararını verecektir." sözlerini kullandı.

"Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmiyorum."

Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram ise açığa alınmasının nedenini bir türlü anlayamadığını belirtiyor. Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmediğini ifade eden Bayram,"Üzüldüm ve bir kumpas olduğunu anladım. Kesinlikle Bitcoin ile ilgili bir ilgim yoktur. Ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenden dolayı 2 aydan beri mağdurum. 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşim tarafından yatırım yapıldı. Eşim ziynet eşyalarını satarak, kayınvalidemin etkisinde kalarak, bu şirketten kira getirisi olsun diye buna girdi. Ancak hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası veriyorlardı. Ancak soruşturmada kimsenin etkisi altında kalmadan bu şirkete giren arkadaşlarım bunları beyan ettiler. Böyle bir kumpas içinde görevden alındım. Diyanet camiasının bu şekilde gündeme gelmesi yazık oldu.” şeklinde konuşuyor.



Diyanet İşleri Bakanlığı "Caiz değil" demişti

Diyanet İşleri Bakanlığı ise geçtiğimiz aylarda sanal paraların değer kazanıp kaybederken şeffaf bir nedene sahip olmaması, kara para aklama amacıyla yaygın bir şekilde kullanılması gibi nedenlerden ötürü sanal paraların alım ve satımını yapmanın dinen uygun olmadığı açıklamıştı.

DHA