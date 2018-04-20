Bitcoin yerinde sayıyor Ripple uçtu

Bahar ayları ile birlikte kripto para birimlerinde yaşanan yükseliş havası yatırımcıları sevindirdi. Bitcoin ile birlikte diğer alt coinlerin çoğu da hareketlenirken Ripple birimi ise adeta uçtu.

Yatırımcıyı sevindirdi

Geçtiğimiz haftalarda 0.5$ seviyesine kadar inerek kafalarda soru işaretleri uyandıran Ripple özellikle bu hafta tırmanışa geçti. Şu anda 0.86$ seviyelerini test eden Ripple sadece bugün yüzde 15-16 arttı. Son 7 günde ise artış yüzde 30 üzerinde oldu.

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Üçüncü büyük kripto para olan Ripple ayrıca Ethereum ile arasındaki farkı da kapatmaya başladı. Ödeme teknolojileri ile ilgili yapılan farklı ortaklıklar Ripple'ı güçlendiriyor.

Diğer taraftan Bitcoin yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Önceki dönemlerin keskin hareketlerinin aksine yüzde 1-2 civarında artış veya azalış yaşanıyor. Birim 8300$ seviyelerinde.

Diğer taraftan Stellar da bu haftanın en çok kazandıranlarından oldu. Birim 7 günlük yüzde 35 üzerinde artış yakalamayı başardı. Önceki dönemlerin aksine Bitcoin küçük artışlar yapmasına rağmen alt coinler çok büyük farklarda büyümeye başladı. Böylece BTC ile olan oranları da düşmeye başladı. Yatırımcılar da haliyle alt coinlere yöneliyor.