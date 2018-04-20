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Bitcoin yerinde sayıyor Ripple uçtu

Kripto para dünyasının üçüncü büyüğü Ripple son günlerde yaşadığı artışlarla yatırımcısını sevindiriyor. Birim toplamda yüzde 30 üzerinde büyüdü ve 0.86$ sınırına dayandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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26
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bahar ayları ile birlikte kripto para birimlerinde yaşanan yükseliş havası yatırımcıları sevindirdi. Bitcoin ile birlikte diğer alt coinlerin çoğu da hareketlenirken Ripple birimi ise adeta uçtu.

Yatırımcıyı sevindirdi

Geçtiğimiz haftalarda 0.5$ seviyesine kadar inerek kafalarda soru işaretleri uyandıran Ripple özellikle bu hafta tırmanışa geçti. Şu anda 0.86$ seviyelerini test eden Ripple sadece bugün yüzde 15-16 arttı. Son 7 günde ise artış yüzde 30 üzerinde oldu.

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Üçüncü büyük kripto para olan Ripple ayrıca Ethereum ile arasındaki farkı da kapatmaya başladı. Ödeme teknolojileri ile ilgili yapılan farklı ortaklıklar Ripple'ı güçlendiriyor.

Diğer taraftan Bitcoin yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Önceki dönemlerin keskin hareketlerinin aksine yüzde 1-2 civarında artış veya azalış yaşanıyor. Birim 8300$ seviyelerinde.

Diğer taraftan Stellar da bu haftanın en çok kazandıranlarından oldu. Birim 7 günlük yüzde 35 üzerinde artış yakalamayı başardı. Önceki dönemlerin aksine Bitcoin küçük artışlar yapmasına rağmen alt coinler çok büyük farklarda büyümeye başladı. Böylece BTC ile olan oranları da düşmeye başladı. Yatırımcılar da haliyle alt coinlere yöneliyor.

 

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martin palermo 1 yıl en beğenilen
3 dolardan buraya indiğini de yazın bari
1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
ozbey08 1 yıl
Bilgisayarlarımıza arka planda çalışan gizli madencilik uygulamalar yüleniyor. ben bugün tespit ettim silmeye çalıştım silinmedi bilgisayara format atmak zorunda kaldım.
arka planda gizli gizli çalışıp işlemciyi ve ekran kartını yoruyor.
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Kodperest 1 yıl
2.80'lerde aldığımdan benim için halen diplerde
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sniper23 1 yıl Kodperest
2016'da 0.08'den almıştım, sonra 3.5'dan gönder
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drfree1 1 yıl
iota da 1 dolardan 1.90 lara geldi
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fotifoti 1 yıl
Habere tepki gösteren btc 8500 oldu
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35plt35 1 yıl WoXeD
Iota sonsuz üretim. Develüasyon ve enflasyon terimleri diye gerçekler var. Ama piyasanın altını BTC ve hepsi ona bağlı.
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WoXeD 1 yıl 35plt35
iota sonsuz değil 2.779.530.283 tane var. btc konusunda %100 katılıyorum. şuanki bilinen bütün paraların karşılığı altın,ama ekmeği altınla alamıyoruz. btc ninde dolaşımda olacağını sanmıyorum. ama kesinlikle hepsinin değerini o belirliyor.
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rambocuk 1 yıl
Fakirim derdim yok
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emiLL 1 yıl
Şu forumda gerek kağıt borsadan gerekse crypto borsadan anlayan adam sayısı 5i geçmez. Yorumlara bak bak gül başka bişey değil .
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V2 1 yıl
BTC sene sonu 40k olur tahminim.
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35plt35 1 yıl
Ya zaten balon bu işler :) o fiyatları hiç biri bir daha asla görmeyecek.
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WoXeD 1 yıl 35plt35
bi bitmediniz :)
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semsengineer 1 yıl
he he çok heycan verici. 1,85 dolardan girince öyle olmuyor azıcık nerelerden indiğine bak 3 küsür dolarlardan indi malesef.
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