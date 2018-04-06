Bitcoin'in yeni kirli kullanım alanı: Boşanma sürecinde mal kaçırma

Yatırımcılar kripto paralarını paylaşmak istemiyor
Kripto paralara ilişkin gündelik sorunlar, geçtiğimiz yılın son aylarında yani kripto paraların değerinin inanılmaz bir şekilde arttığı dönemde dile getirilmeye başlanılsa da boşanma ve kripto para ilişkisi aslında uzun bir süredir tartışılıyor. Bu konudaki ilk paylaşımlar ise Bitcoin'in değerinin 100 dolar civarında olduğu 2013 yılına kadar uzanıyor. Kripto paralarla ilgili popüler forum sitesi Bitcointalk'daki bir kullanıcı eşiyle boşanma sürecinde olduğunu ve eşinin, kendisine ait Bitcoin'leri ele geçirmeye çalıştığını yazdı. Topluluk üyeleri bu olaya bir hayli sinirlenip kadınlara yönelik sert, cinsiyetçi ifadeler kullanırken konuyu açan kişi daha sonra olayın gerçek olmadığını amacının şaka yapmak olduğunu dile getirdi.
2015 yılında bu konuyu ele alan Kuzey Karolina Üniversitesi, yayınladığı hukuk dergisinde konuyla ilgili bir makale paylaştı. Bitcoin'in anonimliğine ve cüzdanlar arasında oldukça kolay ve hızlı bir şekilde transfer edilebildiğine dikkat çeken makale kripto para ile parasını artıran yatırımcıların üçte birinin kazançlarıyla ilgili eşlerini yanlış bilgilendirdiğini ileri sürdü. Makaleye göre uzun uğraşlar ile kripto para dünyasında ciddi kazanç sağlayan kişiler boşanma esnasında paralarını kaybetmekten korktukları için doğru bilgi vermekten kaçınıyordu.
2018 yılına geldiğimizde ise kripto paraların artan değerine bağlı olarak yatırımcılar için artık çok daha kıymetli olduğunu görüyoruz. Kripto paraların ileride çok daha değerli hale gelebileceğini düşünen yatırımcılar boşanmak üzere oldukları eşleri ile bu kıymetli mal varlıklarını paylaşmak istemiyor. Hatta kendilerini ''erkek hakları aktivistleri'' olarak niteleyen bazı gruplar, boşanma sürecinde olabildiğince fazla mal kaçırmak için kullanıcılarını Bitcoin satın almaya yönlendiriyor.
Erkekler için daha popüler
Tabi boşanma sürecinde her iki tarafın da mal kaçırmaya çalışması oldukça sık rastlanan bir durum bu yüzden sadece erkek tarafının mal kaçırmaya çalıştığını söylemek doğru olmaz. Bununla birlikte kripto para dünyasında erkekler, sayısal olarak kadınlara ciddi bir üstünlük sağlamış durumda. Coindesk'in 2015 yılında yaptığı ankette, ankete yanıt veren kullanıcıların yüzde 90'dan fazlasının erkek olduğu tespit edilmişti. Kripto paralarla ilgili istatistikler sunan Coin Dance'in verilerine göre ise Bitcoin'le ilgili içeriklere tıklayan kişilerin yüzde 95'i erkek. Bu veriler ışığında kripto paralarla mal kaçırmaya çalışmanın erkekler için daha popüler bir yol olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye'de mümkün mü?
Ülkemizde de boşanma süreci öncesinde mal kaçırma yaygın bir durum. Kural olarak eşlerin, evlilik birliği içinde edindikleri mal varlıkları üzerinde yarı yarıya hak sahibi olduklarını kabul eden Türk Medeni Kanunu mal kaçırmaya engel olmak amacıyla bazı önemli hükümleri(TMK m.194 ve TMK m.29 gibi) de barındırıyor. Bununla birlikte evlilik sürecinde eşlerden birinin satın aldığı Bitcoin üzerinde de(kişisel malıyla almadığı sürece) tıpkı bir konut ya da otomobil satın alımında olduğu gibi iki tarafın da hak sahibi olması gerekiyor.
Buna karşılık mal paylaşımı esnasında diğer eşin Bitcoin veya diğer kripto paranın varlığından haberdar olmaması ya da haberdar olmakla birlikte Bitcoin satın alımını ispatlamasının imkansız olması gibi durumlarda Bitcoin'in mal kaçırmak için ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeleri aşabildiğini söyleyebiliriz. Yine benzer şekilde ülkemizde Bitcoin'le ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı için Bitcoin ile nafaka ödeme yükümlülüğü de aşılabilir.
Üzerine kayıtlı mal varlıklarını, kayıt altında tutulmayan ve para olarak da değerlendirilmeyen Bitcoin'e taşıyan tarafın nafaka kararının icrasına engel olması söz konusu. Tabi şu ana kadar ülkemizde, en azından medyaya yansıyan kısmında, taraflardan birinin Bitcoin sahibi olduğu bir boşanma davası görülmüş değil ancak ilerleyen dönemlerde kripto paraların daha yaygın olarak kullanılması halinde bu konu boşanma sürecinin en önemli problemlerinden biri haline gelebilir.
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1. Ev işlerinde ve zor işlerde sana yardım edecek olan, aynı zamanda iyi bir işi olan bir kadın bulman önemlidir.
2. Esprili, nüktedan ve seni güldürmesini bilen bir kadın bulman önemlidir
3. Kendisine güvenebileceğin ve sana hiç yalan söylemeyecek bir kadın bulman önemlidir.
4. Seninle aşk yapmayı seven bir kadın bulman önemlidir.
5. Bu dört kadının birbirlerini tanımamaları çok daha önemlidir.