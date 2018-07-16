Bitcoin'le 4 milyar dolar aklayan Alexander Vinnik Fransa'ya iade edilecek

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Bir dönemin popüler kripto para borsalarından BTC-e'nin yöneticisi Alexander Vinnik, 4 milyar dolarlık kara parayı Bitcoin üzerinden akladığı şüphesiyle aranıyordu. Geçtiğimiz yıl Yunanistan'da yakalanan ve tutuklanan Vinnik için hem ABD hem de Rusya iade talebinde bulunmuştu. 2011 yılından beri yürüttüğü faaliyetler yüzünden Vinnik'i takibe alan ABD'li yetkililer, Vinnik'in kendilerine iade edilmesi gerektiğini ve 55 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya geleceğini belirtirken Rus yetkililer ise Vinnik'in vatandaşlık itibariyla Rusya'ya iade edilmesi gerektiğini savunuyordu. Vinnik'in davasına bakan Yunan mahkemesi ise Vinnik'in Fransa'ya iade edilmesine karar verdi.





Üç ülke mücadele ediyor

2014 yılında yaklaşık 750 bin Bitcoin'in adeta buhar olduğu Mt. Gox borsasına yönelik soygunla da ismi anılan Alexander Vinnik için Yunanistan Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz yıl ABD'nin iade talebini onaylamıştı ancak Adalet Bakanlığı mayıs ayında iade talebinin yerine getirilmeyeceğini duyurmuştu. Bu noktadan itibaren Rusya tekrar devreye girerken tutuklu kaldığı ceza evinde Vinnik'e yönelik suikast girişimi gerçekleşmişti. Yunan yetkililer suikast girişiminin nedenini halen araştırırken bu girişimin Vinnik'in Rusya'da ifade vermemesi için gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.





ABD ve Rusya'dan çok daha sonra devreye giren Fransa ise yaklaşık 100 vatandaşını dolandırdığı için Vinnik'i yargılamak istiyor. Fransa'nın iddiasına göre Vinnik, Fransızları dolandırarak bugünkü değeri yaklaşık 155 milyon dolar olan 20 bin 463 adet Bitcoin'i ele geçirdi.





Şu an için Fransa, ABD ve Rusya arasında kalan Vinnik geçtiğimiz yıl avukatı aracılığıyla yapmış olduğu açıklamasında Rusya'ya iade edilmeyi istediğini duyurmuştu. Vinnik'in avukatı Ilias Spyrliadis de bu doğrultuda hareket edeceklerini belirterek Fransa'ya iade kararına itiraz edeceklerini duyurdu. Görünen o ki ''Bay Bitcoin'' olarak da bilinen Alexander Vinnik ile ilgili üç ülkenin hukuki mücadelesi bir süre daha devam edecek.

https://www.ccn.com/greek-court-agrees-to-extradite-alleged-bitcoin-fraudster-btc-e-admin-to-france/