Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ICO'lar için en uygun ülkeler

Crytpo Finance Conference bünyesindeki araştırmacıların iyi 100 ICO projesi hakkında yaptıkları bir araştırmayla, ICO geliştirmek için en çok tercih edilen ülkeler konulu bir rapor hazırlandı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
1,1b
1
2
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Crypto Finance Conferance bünyesindeki analistler, en iyi 100 ICO projesi hakkında detaylı bir çalışma yaparak, ülkeleri, toplanan paraya ve proje sayısına göre sıraladılar. Araştırmacılar, bu sıralamayı halka açık bilgilerden faydalanarak yaptılar.
Yapılan araştırma sonuçlarına göre; toplamda 30 şiretin ICO geliştirmek için tercih ettiği ABD, söz konusu sıralamada birinci oldu. ABD'yi 15 projeye sahip olan İsviçre ikinci, 11 projeye sahip olan Singapur ise üçüncü olarak izledi. 
 
ICO'lar için en uygun ülkeler
Araştırmaya göre; Rusya, İngiltere ve Estonya gibi ülkeler de umut verici şekilde öne çıkıyor.
Dört ay önce ICO piyasasının zirveye ulaşmış ve rekor kırmayı başarmıştı. ICO piyasasının, bu yılki durumuyla geçen yılki durumunu karşılaştırırsak arada ciddi bir büyüme farkı olduğunu görebiliriz.Tıpkı dijital para piyasası gibi, ICO piyasası da çok ciddi bir büyüme yaşadı ve söyleyebiliriz ki; kripto para piyasasının tersine ICO piyasası, ayağını yere sağlam basıyor.
ICO projeleri için en uygun yer olarak gösterilen ABD, bu sektördeki yasa dışı faaliyetlerle oldukça çok mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde Texas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu (SSB), yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla birkaç kripto para şirketinin eyalet sınırları içerisindeki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. ABD illegal durumlara karşı verdiği mücadeleyle ICO geliştiricilerine güven aşılıyor.

https://cointelegraph.com/news/us-ranks-as-most-favorable-country-for-icos-in-recent-report Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kımyasal 10 ay
Sıralamadaki ülkeler ekonomik durumları iyi olan ülkeler nedense.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 10 ay kımyasal
Gelişmekte olan ülkelerde olayın sadece para kısmına bakılıyor çünkü gelişmekte olan ülkelerin hepsinde enflasyon ve borç krizleri mevcut (Türkiye gibi).
Gelişmiş ülkelerdeki elemanlar bu işin para kısmından çok altyapı ve teknolojik kısmı ile ilgileniyor (para sorunu olmayınca).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Seetroen adı verilen gözlükle yol tutması tarihe karışıyor 10 ay Rolls-Royce uçan ''hibrit'' taksi geliştirecek 10 ay Whisper Drone ile yeni bir döneme doğru 10 ay Akıllı saatler için Facer tema oyunları geldi 10 ay Android işletim sistemli Microsoft telefonlar mı geliyor? 10 ay Japonlardan yarı Android cep telefonu 10 ay Intel’den giriş seviyesi iş istasyonlarına yönelik Xeon E işlemci serisi 10 ay Apple Macbook Pro 2018 toza ve kire karşı daha dayanıklı klavye ile geliyor 10 ay Honor Note 10 Rolls-Royce Edition sızdırıldı! 10 ay Grönland’dan devasa buz dağının kopuşu görüntülendi 10 ay Galaxy Note 9'un fiyat etiketi belli oldu 10 ay DARPA deneysel uzay aracı motorunu başarıyla test etti 10 ay Buzul içerisinde mumyalanmış Buzadam Ötzi'nin son yemeği teşhis edildi 10 ay Goodwood tarihinde bir ilk! Robocar, turu sürücüsüz tamamlayarak tarihe geçti 10 ay Özbekistan nükleer enerjiye "Evet" dedi! Ülkenin ilk nükleer santrali 2028’de faaliyete geçecek! 10 ay Norveçli araştırmacılar lityum-iyon bataryalarda önemli bir buluşa imza attı 10 ay Mobilite: iPhone'a zam geldi 10 ay Vivo Nex S dayanıklılık testinde: Motorlu ön kamera ne kadar sağlam? 10 ay ABD'li şirket ofisini sanal dünyaya taşıdı 10 ay Microsoft Edge tarayıcısının Android versiyonuna çeviri özelliği geliyor 10 ay GÖRÜNTÜLENEN ICO'lar için en uygun ülkeler Sonraki Huawei P20 Pro ile anı ölümsüzleştirme zamanı 10 ay Tam ekranlı Meizu 16 Plus'ın görüntüsü sızdı 10 ay Z370 anakartlara 8 çekirdekli işlemciler için yama hazırlığı 10 ay Xiaomi Mi A2 Lite geliyor 10 ay Hollandalı hava yolu şirketi KLM, yolcu asistanı robotunu test ediyor 10 ay Yakuza serisi yeterli talep olursa Xbox One'a gelebilir 10 ay Polestar 2, uygun fiyatı ve özellikleriyle Model 3'e rakip olacak 10 ay NRAM teknolojisine hazır olun 10 ay Xiaomi Mi Max 3'ün resmi posteri yayınlandı 10 ay Microsoft Surface tablet için temassız giriş özelliğinin patentini aldı 10 ay Corsair Hydro H100i Pro duyuruldu 10 ay Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı: BlackFly 10 ay Motorola E5 Play, Go sürümüyle tekrar piyasaya sunuluyor! 10 ay Intel yarı iletken şirketi eASIC'i satın aldı 10 ay LG’nin Wear OS tabanlı iki akıllı saati bu ay sonunda duyurulabilir 10 ay Bakterileri öldürüp üzerinden atan yüzey geliştirildi 10 ay Call of Duty: Black Ops 4'ün multiplayer beta tarihleri açıklandı 10 ay Yeni dönemde amiral gemisi telefonlar kaç liradan başlayacak? [Anket] 10 ay HBO ve Joss Whedon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: The Nevers 10 ay Türk jeti dünyaya açılıyor! Hürjet'in yer prototipi İngiltere'de sergilenecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim