ICO'lar için en uygun ülkeler

Crypto Finance Conferance bünyesindeki analistler, en iyi 100 ICO projesi hakkında detaylı bir çalışma yaparak, ülkeleri, toplanan paraya ve proje sayısına göre sıraladılar. Araştırmacılar, bu sıralamayı halka açık bilgilerden faydalanarak yaptılar.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; toplamda 30 şiretin ICO geliştirmek için tercih ettiği ABD, söz konusu sıralamada birinci oldu. ABD'yi 15 projeye sahip olan İsviçre ikinci, 11 projeye sahip olan Singapur ise üçüncü olarak izledi.

Araştırmaya göre; Rusya, İngiltere ve Estonya gibi ülkeler de umut verici şekilde öne çıkıyor.

Dört ay önce ICO piyasasının zirveye ulaşmış ve rekor kırmayı başarmıştı. ICO piyasasının, bu yılki durumuyla geçen yılki durumunu karşılaştırırsak arada ciddi bir büyüme farkı olduğunu görebiliriz.Tıpkı dijital para piyasası gibi, ICO piyasası da çok ciddi bir büyüme yaşadı ve söyleyebiliriz ki; kripto para piyasasının tersine ICO piyasası, ayağını yere sağlam basıyor.

ICO projeleri için en uygun yer olarak gösterilen ABD, bu sektördeki yasa dışı faaliyetlerle oldukça çok mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde Texas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu (SSB), yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla birkaç kripto para şirketinin eyalet sınırları içerisindeki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. ABD illegal durumlara karşı verdiği mücadeleyle ICO geliştiricilerine güven aşılıyor.

https://cointelegraph.com/news/us-ranks-as-most-favorable-country-for-icos-in-recent-report