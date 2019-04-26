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İkinci nesil AMD Ryzen G serisi detaylanıyor

Hem iyi bir işlemci hem de grafik birimini uygun fiyata arayanlar için ikinci nesil AMD Ryzen G APU modelleri yolda. Hali hazırda 2 APU modeli detaylanmış durumda.
3 hf.
4,2b
1
16
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin masaüstüne yönelik olarak Vega işlemcilerle donattığı Ryzen G APU serisi ikinci nesle terfi edecek. AMD hazırlıklarını sürdürürken iki yeni APU modeline ilişkin teknik detaylar de netleşmeye başladı.

AMD Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G neler sunuyor?

AMD Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G olarak adlandırılan iki yeni model ilk nesle göre mimari anlamda bir fark sunmuyor. 12nm üretim süreci sayesinde AMD frekansları biraz daha arttırmış. Böylece daha performanslı bir seri ortaya çıkmış. Ayrıca termal tasarım gücü de oldukça düşürülmüş.

Ayrıca Bkz. "10nm masaüstü işlemciler başka bahara kaldı"

Ryzen 3 3200G yongasında 4 çekirdek ve 4 izlek birimi yer alıyor. Taban hız 3.6GHz seviyesinde iken turbo hız da 3.9GHz olarak gerçekleşiyor. DDR4-2933 MHz bellek desteği yanında 6MB ön bellek yer alıyor. Vega 8 grafik birimi ise 512 işlem parçacığını 1250MHz seviyesinde çalıştırıyor. TDP değeri ise 35W ile oldukça rekabetçi bir seviyeye gelmiş. Kaynaklar hız aşırtma ile 4.3GHz seviyesine çıkılabildiğini ifade ediyor.

Ryzen 5 3400G yongasında ise 4 çekirdek ve 8 izlek birimi mevcut. Frekans değerleri ve bellek frekansı aynı iken ön bellek ise 8MB olarak gerçekleşiyor. Vega 11 birimi 704 işlem parçacığını 1300MHz seviyesinde çalıştırıyor. TDP değeri ise yine 35W. Bu işlemci de hız aşırtma ile 4.25GHz seviyesine ulaşıyor.

Ryzen G serisi Full HD çözünürlükte standart veya battle royale tarzı oyunları oynamak isteyenlerin beğenisini kazanmıştı. Hem iyi bir işlemci hem de grafik birimini bir arada arayanlara hitap eden G serisinin ikinci nesli de aynı oranda sevilecektir.

 

https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-ryzen-5-3400g-and-ryzen-3-3200g-specs-overclock-detailed/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
AMD hep lehimli üretim yapıyor diye biliyorum. Macun işi nereden çıktı? Macun sürüldüğüne dair bir kaynak gösterebilir misiniz?
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pUnduli 3 hf.
Demek önceden iddia edilen Ryzen 3 3300G ( 6/12 ) ve Ryzen 5 3600G ( 8/16 ) hikaye çıktı, zaten 2400G birinci nesil gibi 14nm idi , bu da ikinci nesil gibi 12nm , üçüncü nesil 7nm bir sonraki sefere.
Galiba paraya kıyıp 3600 + ekran kartı daha mantıklı olacak bir sonraki sefere.
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UglyHotDude 3 hf. yeni yorumcu
Bizim gibi fakir ülkeler için çok iyi bir çözüm olmuş. Herkes notebook için 6000TL veremiyor maalesef.
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Timeguard 3 hf.
128bit ddr4 sistem belleginin bant genisligi belli hali hazirda satilan gt1030-rx550 ayari bir gpu var 3400g de daha otesine ancak dahili bellek koymasi lazim 4gb hbm gibi ve gpu yu buyutmesi lazim bu seferde fiyat alinabilir olmanin ötesinde olacak vega11 ile en optimum fiyat/performans dengesi yakalanmiş bence.
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The white warrior 3 hf. Timeguard
Gpu performansını en çok ddr4 'ün ram band genişliği kısıtlıyor. Yeterli gelseydi gt 1030 dan %30 daha fazla performans alınacaktı. Tmu ve shader sayıları rx 550 den daha fazla buradan anlaşılıyor
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ShadowWyvern 3 hf.
bu ryzenlar belli bir oyun referans alınarak üretilmeli atıyorum şuanki çıkacak ryzenlar bf5 e göre şekillenebilirdi HD low ayarlarda düşük hız dual channel ramde bile(sonuçta düşük bütçeye hitap ediyor dimi?!?) 60fps vermeli (işlemci ve ekran kartı %100e yakın gezmeli)
Ama dönüp bakınca işlemci %40 ekran kartı %100 oluyor low ayarlarda...AMD apudaki ekran kartlarını biraz güçlendirmeli
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Timeguard 3 hf.
Vega56 ile 3400g cf olabilse iyiydi olmuyor sanirim 2400g olmuyordu.
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Grand_Alexander 3 hf.
1024 çekirdekli 6/12 yapsalar kaça çıkar bu işin TDP'si acaba...
Bence hala kabul edilebilir seviyede kalır...
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Buffon The Legend 3 hf.
Bir önceki seride ürünlerin düşük fiyatlarından dolayı macun kullanılmıştı. Bu seride altın kaplamalı lehim kullanılmış üst serilerdeki gibi. Sıcaklıklar düşünce zen+ çekirdeği ile birlikte bir önceki seri APU'lara göre göre 300 mhz'ye varan daha yüksek hızlara çıktığı görülüyor test edilen birçok örnegin. Zen+ süreci baya olgunlaştı anlaşılan. Lehim de işe yaramış. Eski nesil alınacağına bu nesil alınmalı. Maalesef zen 2 çekirdekli örnekler 1 sene geriden gelecek hep olduğu gibi apu kısmında
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ehhalil 2 hf. Buffon The Legend
Bir önceki seride ürünlerin düşük fiyatlarından dolayı macun kullanılmıştı. Bu seride altın kaplamalı lehim kullanılmış üst serilerdeki gibi. Sıcaklıklar düşünce zen+ çekirdeği ile birlikte bir önceki seri APU'lara göre göre 300 mhz'ye varan daha yüksek hızlara çıktığı görülüyor test edilen birçok örnegin. Zen+ süreci baya olgunlaştı anlaşılan. Lehim de işe yaramış. Eski nesil alınacağına bu nesil alınmalı. Maalesef zen 2 çekirdekli örnekler 1 sene geriden gelecek hep olduğu gibi apu kısmında

Hangi işlemcilerde macun kullanılmış? Kaynak nedir?
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Whippoorwill 3 hf.
Pastanın kreması geliyor.
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