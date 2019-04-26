İkinci nesil AMD Ryzen G serisi detaylanıyor

AMD’nin masaüstüne yönelik olarak Vega işlemcilerle donattığı Ryzen G APU serisi ikinci nesle terfi edecek. AMD hazırlıklarını sürdürürken iki yeni APU modeline ilişkin teknik detaylar de netleşmeye başladı.

AMD Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G neler sunuyor?

AMD Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G olarak adlandırılan iki yeni model ilk nesle göre mimari anlamda bir fark sunmuyor. 12nm üretim süreci sayesinde AMD frekansları biraz daha arttırmış. Böylece daha performanslı bir seri ortaya çıkmış. Ayrıca termal tasarım gücü de oldukça düşürülmüş.

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Ryzen 3 3200G yongasında 4 çekirdek ve 4 izlek birimi yer alıyor. Taban hız 3.6GHz seviyesinde iken turbo hız da 3.9GHz olarak gerçekleşiyor. DDR4-2933 MHz bellek desteği yanında 6MB ön bellek yer alıyor. Vega 8 grafik birimi ise 512 işlem parçacığını 1250MHz seviyesinde çalıştırıyor. TDP değeri ise 35W ile oldukça rekabetçi bir seviyeye gelmiş. Kaynaklar hız aşırtma ile 4.3GHz seviyesine çıkılabildiğini ifade ediyor.

Ryzen 5 3400G yongasında ise 4 çekirdek ve 8 izlek birimi mevcut. Frekans değerleri ve bellek frekansı aynı iken ön bellek ise 8MB olarak gerçekleşiyor. Vega 11 birimi 704 işlem parçacığını 1300MHz seviyesinde çalıştırıyor. TDP değeri ise yine 35W. Bu işlemci de hız aşırtma ile 4.25GHz seviyesine ulaşıyor.

Ryzen G serisi Full HD çözünürlükte standart veya battle royale tarzı oyunları oynamak isteyenlerin beğenisini kazanmıştı. Hem iyi bir işlemci hem de grafik birimini bir arada arayanlara hitap eden G serisinin ikinci nesli de aynı oranda sevilecektir.