Bitmarket borsasının kurucusu ölü bulundu

Günlük kripto para ticaretinin milyar dolarlar seviyesine çıktığı borsalar bankalara parmak ısırtıyor. Bununla birlikte bu derece büyük para değişimlerinin olduğu borsaların sahiplerinin hayatlarının ne derece korunduğu soru işareti oluşturuyor. Son olay bu endişeleri arttırdı.

Şüpheli ölüm

Geçtiğimiz aylarda kaçırılan ve sonrasında fidye karşılığı serbest bırakılan borsa sahiplerinin haberini okumuştuk. Şimdi ise Polonyalı bir kripto para borsasının kurucusunun ölü bulunduğu haberi geldi.

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Polonya’nın önemli kripto para borsalarından Bitmarket’in kurucularından Jacob Niemiro geçtiğimiz günlerde Olsztyn yakınlarındaki ormanlık bir alanda ölü bulundu. Niemiro’nun kafasından vurulduğu ifade ediliyor.

2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Bitmarket ay başında aniden operasyonlarına son vermişti. Yatırımcıların 2300 Bitcoin karşılığındaki yaklaşık 23 milyon doları buhar oldu ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis Niemiro’nun intihar etme olasılığı üzerinde duruyor. Borsanın kapandığı dönemlerde Niemiro’nun sosyal medya paylaşımlarında bazı baskılardan ve elinde olmayan nedenlerden bahsettiği, bu nedenle bunalımda olduğunu vurguladığı ifade ediliyor. Yakınları ise cinayet şüphesinin araştırılmasını istiyor.