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Bitmarket borsasının kurucusu ölü bulundu

Ayın başlarında ani bir şekilde operasyonlarını durduran ve yatırımcıları 23 milyon dolar zarara uğratan Polonyalı Bitmarket borsasının kurucularından birisi ölü bulundu.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük kripto para ticaretinin milyar dolarlar seviyesine çıktığı borsalar bankalara parmak ısırtıyor. Bununla birlikte bu derece büyük para değişimlerinin olduğu borsaların sahiplerinin hayatlarının ne derece korunduğu soru işareti oluşturuyor. Son olay bu endişeleri arttırdı.

Şüpheli ölüm

Geçtiğimiz aylarda kaçırılan ve sonrasında fidye karşılığı serbest bırakılan borsa sahiplerinin haberini okumuştuk. Şimdi ise Polonyalı bir kripto para borsasının kurucusunun ölü bulunduğu haberi geldi.

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Polonya’nın önemli kripto para borsalarından Bitmarket’in kurucularından Jacob Niemiro geçtiğimiz günlerde Olsztyn yakınlarındaki ormanlık bir alanda ölü bulundu. Niemiro’nun kafasından vurulduğu ifade ediliyor.

2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Bitmarket ay başında aniden operasyonlarına son vermişti. Yatırımcıların 2300 Bitcoin karşılığındaki yaklaşık 23 milyon doları buhar oldu ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis Niemiro’nun intihar etme olasılığı üzerinde duruyor. Borsanın kapandığı dönemlerde Niemiro’nun sosyal medya paylaşımlarında bazı baskılardan ve elinde olmayan nedenlerden bahsettiği, bu nedenle bunalımda olduğunu vurguladığı ifade ediliyor. Yakınları ise cinayet şüphesinin araştırılmasını istiyor.

 

https://tech.wp.pl/bitmarket-nie-zyje-tobiasz-niemiro-wspolwlasciciel-gieldy-kryptowalut-6406506285045377a Yorum Yaz
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Virtual Reality 45 dk.
Kripto para uzmanlarının o kadar uyarısına rağmen insanlar coinlerini hala sanal cüzdanlarda, coin borsalarında, vs. saklıyor. Coinlerinizi en güvenilir saklama şekli flash bellek veya hafıza kartıdır. Gerisi hikaye...

Sanal ortamda sakladığınız sürece her daim risk altında. Sabit diskinizde bile saklamayacaksınız. Sadece ve sadece flash bellek veya hafıza kartı. Bundan daha güvenli saklama şekli yok. Hatta tek güvenli saklama şekli bu. Sırf bu iş için üretilmiş flash bellekler var ama şart değil. Orta kalite bir flash bellek, orta kalite bir hafıza kartı coinleriniz için güvenli saklama ortamı oluşturacaktır. Sonuçta sürekli veri okuma/yazma yapmayacağınız için ömründe kolay kolay kısalma olmayacaktır. Tedirgin olursanız, 3-4 senede bir yenilersiniz bitti, gitti.

Yeter ki kaybetmeyin, sakladığınız yeri unutmayın, sıvıyla temas ettirmeyin, yangından koruyun.
1 Yanıt Yanıtla
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FantomİçinF 11 dk. Virtual Reality
Hocam bu işler nasıl oluyor
Mesela kripto parayı hard diskin içine nasıl atıyoruz nasıl bir uzantısı var bu dosyanın
baya txt gibi atmıyoruz herhalde
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Feyzuli 50 dk.
Tosun bunu beğenmedi.
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interwap 1 sa.
Borsalar hakkında uyarı :
Düşünsenize paralarınız bir borsada soğuk depoda ve depoların anahtarları sadece kurucuda. Kurucu nerede? Rahmetli oldu ve anahtarlara ulaşmak mümkün değil. İşte borsaların bu tür tehlikeli yanları mevcut.
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alemburda34 1 sa.
Sanal paralar gerçek hayatlar.
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