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Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markasının yeni modeli Black Shark 2 an itibariyle tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga seti, 12 GB RAM ve hassas Super AMOLED ekran ile gelen cihazın detayları haberimizde.
2 ay
3,9b
1
14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Oyuncu odaklı akıllı telefonlar bir süredir popüler. Bu popülerliğin farkında olan Xiaomi, Black Shark ismindeki alt markasıyla kendi oyuncu odaklı akıllı telefonlarını sunmaya başladı. Bugün ise Çin’de düzenlenen etkinlik ile birlikte Black Shark 2 modeli tanıtıldı.

Tasarım ve Ekran

Black Shark 2’ye daha önceki modellerde olduğu gibi firmayla özdeşleşmiş yeşil tema hakim. Ön tarafında baktığımızda sıradan bir akıllı telefon görünümü bulunsa da oyuncu lakabını arka kısmıyla sonuna kadar hak ettiğini gösteriyor. “X” harfi tasarımında olarak tanımlayabileceğimiz arka kapağın tam ortasında firmanın logosu bulunmakta. Bu logo telefonun oyuncu temasını tamamlayacak şekilde arkasında led ışık barındırıyor. Cihazın ölçüleri 163.61 x 75.01 x 8.77 mm ve ağırlığı 205 gram.

Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Black Shark 2’nin ekranı 6.39 inç boyutunda. Bu ekran herhangi bir çentiğe sahip değil. Full HD+ çözünürlüğündeki Super AMOLED panelin Samsung üretimi olduğu söylendi. Ayrıca ekran özelinde yapılan çalışmalar ile cihazın dokunmalara verdiği tepki hızı 43.5 ms seviyesine getirilebilmiş. Bunun dokunmatik bir ekran için oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. 430 nit parlaklık değeri bulunuyor. Ayrıca ekran üzerinden parmak izi sensörü de cihazın kilidini rahatça açmanızı sağlayacak. 

Performans ve Batarya

Oyuncu odaklı akıllı telefonun en çok merak edilen kısmı tabii ki performans oluyor. Android tarafındaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855 ile gelen akıllı telefon, Liquid Cool 3.0 soğutma teknolojisiyle de performansı bir üst noktaya taşıyacak. Firmanın belirttiğine göre Liquid Cool 3.0 sayesinde yonga seti 14 derece daha düşük sıcaklık seviyesine çekilebiliyor. Ayrıca Cooling Case isimli üzerinde fan bulunan bir aksesuar da ısının ekstra 5 derece daha düşürülmesini sağlayacak. Tüm bu soğutma çözümlerinin Snapdragon 855 ile birlikte kullanıcıları oldukça memnun edeceği bir gerçek.

Oyun severler için diğer önemli nokta ise batarya kısmı. 4000 mAh boyutunda batarya ile gelen Black Shark 2, 27W hızlı şarj desteği sayesinde bu bataryayı hızla doldurabilmenize imkan tanıyacak. Ayrıca özel yapay zeka çözümleri cihazın içerisinde her şeyin optimal olarak çalıştığından emin olacak.

Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kamera ve diğer özellikler

Black Shark 2’nin oyuncu odaklı olması kamera konusunda iddialı olmasını engellemiyor. Çift arka kamerası bulunan cihazın ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. 0.8µm boyutunda piksellere sahip Sony IMX586 model numaralı bu sensör f/1.75 diyafram aralığı sunuyor. Yardımcı kamera 2x optik zoom için kullanılmak üzere 12 MP çözünürlüğünde belirlenmiş. Ön tarafa çevirdiğimizde ise 20 MP çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip sensör bizleri karşılıyor.

Performans kısmında da bahsettiğimiz cihazı optimize halde tutan yapay zeka özelliği Ludicrous Mode olarak isimlendirilmiş. Bu mod sayesinde cihaz oyun oynarken FPS düşüşü yaşanmadığından emin olabilecek. Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelen akıllı telefonun oyuna özel bir arayüz sunduğunu da belirtelim.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Black Shark 2 modelinin "Gölge Siyah" ve "Donmuş Gümüş" olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Fiyatlandırması ise şu şekilde;

6 GB RAM + 128 GB depolama = 476 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama = 521 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama = 565 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama = 625 dolar

Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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12 GB RAM’li versiyonun sadece gümüş rengine özel olduğunu belirtelim. Ayrıca cihaz ile birlikte GamePad 3.0 kontrolcüler de duyuruldu. Bunlarla da akıllı telefonunuzu Nintendo Switch konsolu şekline çevirebileceksiniz.

Black Shark 2 özellikleri

  • Ekran: 6.39 inç, 2340x1080 (Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • Boyut ve ağırlık: 163.61 x 75.01 x 8.77 mm, 205 gram
  • RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 12 MP (telefoto)
  • Ön kamera: 20 MP
  • Depolama: 128GB / 256 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie 
  • Diğer:  Parmak izi (ekrandan), Liquid Cooling 3.0, 27W hızlı şarj, 43.5 ms tepkime süreli dokunmatik panel
  • Fiyatlandırma: 476 dolar (6 GB + 128 GB), 521 dolar (8 GB + 128 GB), 565 dolar (8 GB + 256 GB), 625 dolar (12 GB + 256 GB)

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TIME 2 ay en beğenilen
oyun telefonu yapmışsınız da oyun nerde?
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joven 2 ay
Telefonda saatler boyu oyun oynamak veyahut
uğraşmak gözlerde rahatsızlık çıkartır oyuncu telefonu
çok mantıklı değil insan sağlığı için
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1 Avatar
BlueDay_86 2 ay
Suya dayanıklımı abem ben yazın havuzda kullanacam da hahaha
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The.Mafia 2 ay
Adamlar 10 numara oyun telefonu yapmışlar
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wardsg1 2 ay
Telefondan oyun oynamak zevkli degilki yanlarına psp gibi acılan bişey yapsalar yine eyvallah ama zaten oyunda yok pubg mi oynucan
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DH Misafiri 2 ay
bu telefonlara omuz tuşları eklemeden bence oyuncu telefonu denmemeli sağda ve solda ikişer omuz tuşları eklenip bunlara fonksiyonlar eklene bilmeli o zaman oyuncu telefonu denebilir.. gx
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dreamblue35 2 ay
Türkiye de makul fiyata satılırsa efsane olur
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TIME 2 ay en beğenilen
oyun telefonu yapmışsınız da oyun nerde?
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hamza5806 2 ay TIME
Cagimizin sorunu
Donanim vaaar yazilim yok
Nerde o eski oyunlar
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N. Chomsky 2 ay

Oyundan ziyade günlük kullanım için efsane telefon olur. Özellikle 7 inçlik telefonlarda bile 3.500 mah batarya olduğu düşünülünce bu konuda epey fark yaratabilir.
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Askaparta 2 ay
İnsanın alıp oynayası geliyor ama en iyisi hala konsol.
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cengiz4565 2 ay
telefonların belleği bilgisayarımın belleği ile yarışıyor ben geçen 16gb a güncelledim sıkıysa geç
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P2edatoR 2 ay
Bu telefon tutulmadi be
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