Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oyuncu odaklı akıllı telefonlar bir süredir popüler. Bu popülerliğin farkında olan Xiaomi, Black Shark ismindeki alt markasıyla kendi oyuncu odaklı akıllı telefonlarını sunmaya başladı. Bugün ise Çin’de düzenlenen etkinlik ile birlikte Black Shark 2 modeli tanıtıldı.

Tasarım ve Ekran

Black Shark 2’ye daha önceki modellerde olduğu gibi firmayla özdeşleşmiş yeşil tema hakim. Ön tarafında baktığımızda sıradan bir akıllı telefon görünümü bulunsa da oyuncu lakabını arka kısmıyla sonuna kadar hak ettiğini gösteriyor. “X” harfi tasarımında olarak tanımlayabileceğimiz arka kapağın tam ortasında firmanın logosu bulunmakta. Bu logo telefonun oyuncu temasını tamamlayacak şekilde arkasında led ışık barındırıyor. Cihazın ölçüleri 163.61 x 75.01 x 8.77 mm ve ağırlığı 205 gram.

Black Shark 2’nin ekranı 6.39 inç boyutunda. Bu ekran herhangi bir çentiğe sahip değil. Full HD+ çözünürlüğündeki Super AMOLED panelin Samsung üretimi olduğu söylendi. Ayrıca ekran özelinde yapılan çalışmalar ile cihazın dokunmalara verdiği tepki hızı 43.5 ms seviyesine getirilebilmiş. Bunun dokunmatik bir ekran için oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. 430 nit parlaklık değeri bulunuyor. Ayrıca ekran üzerinden parmak izi sensörü de cihazın kilidini rahatça açmanızı sağlayacak.

Performans ve Batarya

Oyuncu odaklı akıllı telefonun en çok merak edilen kısmı tabii ki performans oluyor. Android tarafındaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855 ile gelen akıllı telefon, Liquid Cool 3.0 soğutma teknolojisiyle de performansı bir üst noktaya taşıyacak. Firmanın belirttiğine göre Liquid Cool 3.0 sayesinde yonga seti 14 derece daha düşük sıcaklık seviyesine çekilebiliyor. Ayrıca Cooling Case isimli üzerinde fan bulunan bir aksesuar da ısının ekstra 5 derece daha düşürülmesini sağlayacak. Tüm bu soğutma çözümlerinin Snapdragon 855 ile birlikte kullanıcıları oldukça memnun edeceği bir gerçek.

Oyun severler için diğer önemli nokta ise batarya kısmı. 4000 mAh boyutunda batarya ile gelen Black Shark 2, 27W hızlı şarj desteği sayesinde bu bataryayı hızla doldurabilmenize imkan tanıyacak. Ayrıca özel yapay zeka çözümleri cihazın içerisinde her şeyin optimal olarak çalıştığından emin olacak.

Kamera ve diğer özellikler

Black Shark 2’nin oyuncu odaklı olması kamera konusunda iddialı olmasını engellemiyor. Çift arka kamerası bulunan cihazın ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. 0.8µm boyutunda piksellere sahip Sony IMX586 model numaralı bu sensör f/1.75 diyafram aralığı sunuyor. Yardımcı kamera 2x optik zoom için kullanılmak üzere 12 MP çözünürlüğünde belirlenmiş. Ön tarafa çevirdiğimizde ise 20 MP çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip sensör bizleri karşılıyor.

Performans kısmında da bahsettiğimiz cihazı optimize halde tutan yapay zeka özelliği Ludicrous Mode olarak isimlendirilmiş. Bu mod sayesinde cihaz oyun oynarken FPS düşüşü yaşanmadığından emin olabilecek. Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelen akıllı telefonun oyuna özel bir arayüz sunduğunu da belirtelim.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Black Shark 2 modelinin "Gölge Siyah" ve "Donmuş Gümüş" olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Fiyatlandırması ise şu şekilde;

6 GB RAM + 128 GB depolama = 476 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama = 521 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama = 565 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama = 625 dolar

12 GB RAM’li versiyonun sadece gümüş rengine özel olduğunu belirtelim. Ayrıca cihaz ile birlikte GamePad 3.0 kontrolcüler de duyuruldu. Bunlarla da akıllı telefonunuzu Nintendo Switch konsolu şekline çevirebileceksiniz.

Black Shark 2 özellikleri

Ekran: 6.39 inç, 2340x1080 (Full HD+) ekran

6.39 inç, 2340x1080 (Full HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Boyut ve ağırlık: 163.61 x 75.01 x 8.77 mm, 205 gram

163.61 x 75.01 x 8.77 mm, 205 gram RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Arka kamera: 48 MP + 12 MP (telefoto)

48 MP + 12 MP (telefoto) Ön kamera: 20 MP

20 MP Depolama: 128GB / 256 GB

128GB / 256 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie

Android 9 Pie Diğer: Parmak izi (ekrandan), Liquid Cooling 3.0, 27W hızlı şarj, 43.5 ms tepkime süreli dokunmatik panel

Parmak izi (ekrandan), Liquid Cooling 3.0, 27W hızlı şarj, 43.5 ms tepkime süreli dokunmatik panel Fiyatlandırma: 476 dolar (6 GB + 128 GB), 521 dolar (8 GB + 128 GB), 565 dolar (8 GB + 256 GB), 625 dolar (12 GB + 256 GB)