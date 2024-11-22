Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncelleme takvimi paylaştı

- Xiaomi Türkiye, HyperOS 2.0 alacak cihazları açıkladı
- Kasım 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
- Aralık 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
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Xiaomi Türkiye, HyperOS 2.0 alacak cihazları açıkladı
Xiaomi Türkiye, resmi X hesabı aracılığıyla Android 15 güncellemesi alacak 15 akıllı telefonun listesini yayınladı. Buna göre yeni güncelleme, Kasım ayından itibaren Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14T/14T Pro, Xiaomi 14/14 Ultra, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 13/Pro/Pro Plus, POCO F6 Pro, POCO X6/X6 Pro, POCO M6 Pro, Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 ve Xiaomi Smart Band 9 Pro modellerine ulaşacak.
Kasım 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO X6
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
Aralık 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi K50i
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- POCO C65
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO F4 GT
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
- POCO Pad
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.