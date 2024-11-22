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    Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncelleme takvimi paylaştı

    Xiaomi Türkiye, önümüzdek haftalarda Android 15 alacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. Peki hangi Xiaomi telefonlar Android 15 güncellemesi alacak? İşte Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 takvimi
    Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncelleme takvimi paylaştı! Tam Boyutta Gör
    Google tarafından tanıtılan Android 15, çok yakında ana akım Android telefonlar için hazır olacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken Xiaomi Türkiye, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 güncellemesi alacak cihazların bir listesini ve gerçekleşeceği tarihleri açıkladı. Listede bir çok Xiaomi akıllı telefon bulunuyor.

     Xiaomi Türkiye, HyperOS 2.0 alacak cihazları açıkladı

    Xiaomi Türkiye, resmi X hesabı aracılığıyla Android 15 güncellemesi alacak 15 akıllı telefonun listesini yayınladı. Buna göre yeni güncelleme, Kasım ayından itibaren Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14T/14T Pro, Xiaomi 14/14 Ultra, Xiaomi 13T Pro, Redmi Note 13/Pro/Pro Plus, POCO F6 Pro, POCO X6/X6 Pro, POCO M6 Pro, Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 ve Xiaomi Smart Band 9 Pro modellerine ulaşacak.

    Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncelleme takvimi paylaştı! Tam Boyutta Gör
    İkinci cihaz grubu, yani Aralık 2024'ten sonra güncelleme alacak modeller ise, sırasıyla Xiaomi 13 serisi, 12 serisi, Mi 11/11 Ultra/11 Lite, Redmi Note 12 serisi, Redmi 12/12 5G, Redmi 13 serisi ve POCO F4, F5, F6 serileri olacak. Güncelleme alacak tüm modellere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz....

    Kasım 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar

    • Xiaomi MIX Flip
    • Xiaomi 14T Pro
    • Xiaomi 14T
    • Xiaomi 14 Ultra
    • Xiaomi 14
    • Xiaomi 13T Pro
    • Redmi Note 13 Pro+ 5G
    • Redmi Note 13 Pro 5G
    • Redmi Note 13 5G
    • Redmi Note 13
    • POCO F6 Pro
    • POCO X6 Pro
    • POCO X6
    • POCO M6 Pro
    • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
    • Xiaomi Smart Band 9 Pro

    Aralık 2024'te güncelleme alacaklar Xiaomi cihazlar

    • Xiaomi 13 Ultra
    • Xiaomi 13 Pro
    • Xiaomi 13
    • Xiaomi 13 Lite
    • Xiaomi 12T Pro
    • Xiaomi 12T
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12
    • Mi 11 Ultra
    • Mi 11
    • Xiaomi 11 Lite 5G NE
    • Redmi K50i
    • Redmi Note 12 Pro+ 5G
    • Redmi Note 12 Pro 5G
    • Redmi Note 12 5G
    • Redmi Note 12S
    • Redmi 12 5G
    • Redmi 12
    • POCO C65
    • POCO X5 Pro 5G
    • POCO F5
    • POCO F5 Pro
    • POCO F4 GT
    • Xiaomi Pad 6
    • Redmi Pad Pro 5G
    • Redmi Pad Pro
    • Redmi Pad SE 8.7 4G
    • Redmi Pad SE 8.7
    • Redmi Pad SE
    • POCO Pad
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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