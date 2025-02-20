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    33.000 mAh kapasiteli telefon satışa çıkıyor: 6 aya kadar bekleme süresi sunuyor!

    Oukitel, 33.000 mAh batarya kapasitesine ve dahili projektöre sahip WP100 Titan isimli akıllı telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. 6 aya kadar bekleme süresi sunan telefonun özellikleri neler?
    33.000 mAh kapasiteli telefon satışa çıkıyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dayanıklı telefonlarıyla bilinen Oukitel, 33.000 mAh batarya kapasitesine ve dahili projektöre sahip WP100 Titan isimli akıllı telefonunu satışa sunuyor. Kampçılar ve doğa sporlarıyla ilgilenen kişiler için geliştirilen WP100 Titan, telefondan çok powerbank özelliğine sahip çok amaçlı bir cihaz niteliği taşıyor. 

    Oukitel WP100 Titan özellikleri

    Telefon, tahmin edileceği üzere çok kalın ve ağır. 860 gr ağırlığa ve 3,3 cm kalınlığa sahip cihaz, yaklaşık 6 aya kadar bekleme, 289 saate kadar konuşma ve 49 saate kadar video izleme süresiyle uzun süre elektriğe ihtiyaç duyulmadan kullanılabiliyor.

    MediaTek Dimensity 7300 çipsetinden güç alan WP100 Titan, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip. Telefonun ekranı ise 6,8 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor.

    33.000 mAh kapasiteli telefon satışa çıkıyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Telefonun arkasında, 150 saate kadar kullanılabilen 1.200 lümenlik güçlü bir LED kamp ışığı bulunuyor. Üst kısmında ise 100 lümen gücünde dahili bir projektör yer alıyor. Şirket, bu projektörle 6 adet filmin izlenebileceğini söylüyor.

    IP68 su ve toza dayanıklılık derecelendirmesine sahip olan cihazın arkasında 200 MP ana kamera, 20 MP kızılötesi gece görüş kamerası ve 2 MP makro kamera bulunurken, ön tarafta 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

    İlk olarak CES 2025'te duyurulan Oukitel WP100 Titan, Kickstarter kampanyasında 10.000 dolarlık fon hedefini aştı ve Mart ayında üretime geçerek Nisan'da satışa sunulacak. En erken destekçiler telefonu 899 dolarlık perakende fiyatından indirimli olarak 599 dolara ön sipariş edebiliyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/615369/oukitel-wp100-titan-smartphone-battery-life-projector-flashlight-kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/1006830823/oukitel-wp100-titan-33000mah-rugged-phone-with-projector
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