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BlackBerry 10 ABD satışlarında, iade oranının çok yüksek olduğu belirtiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry 10 ABD satışlarında, iade oranının çok yüksek olduğu belirtiliyor

Akıllı telefon pazarına büyük umutlarla giren ve 1 milyon satış barajını geçtiğini duyuran BlackBerry 10, kısa süre önce ABD'de de satışa başlamıştı. Ancak gelen haberler durumun hiç iyi gitmediğini gösteriyor.

Analizlere göre, Z10 adlı klavyesiz modeliyle ABD pazarına giriş yapan BlackBerry 10'a olan talep oldukça düşük ve ülkedeki satış oranı stok iade oranının gerisinde kalmış durumda. 

BlackBerry 10 platformunun ilk nesli kabul edilen Z10'un operatör mağazalarında talep görmediği ve tanıtım eksiklikleri nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekmekte başarılı olamadığı dile getiriliyor. ABD'li tüketicilerin sadece yüzde 20'sinin cihazın satışa sunulduğuna dair bilgisi olduğu değerlendirmelerine yer veriliyor.

Analiz uzmanları satışların gittikçe daha da düştüğü ve iade oranlarının satış oranlarını geride bırakmasının da şimdiye kadar görülmemiş bir olay olduğunu dile getiriyor. Analiz raporları sonrasında BlackBerry hisselerinde de düşüşler yaşandı.

Ancak BlackBerry analizleri reddederek yanlış hesaplamaların olduğunu ifade ediyor. Firmaya göre hem ABD hem de global olarak iade oranları beklentiler ile aynı çizgide veya biraz daha altında kaldı. Bu oranlar diğer üst seviye cihazların iade oranlarıyla benzer bir doğrultuda ilerliyor.

Z10 ile istediği başarıyı yakalayamadığı değerlendirilen BlackBerry'nin fiziksel klavyeli Q10 modeli ile birlikte BlackBerry fanlarının ilgisini çekebileceği düşünülüyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57579190-94/blackberry-denies-abnormally-high-return-rate-for-z10-phone/ Yorum Yaz
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furkant1 6 yıl en beğenilen
Ya reklamla falan alakasi yok kim z10a 1800lira verir ki ? Xperia z ile ayni fiyat.
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
vamp
Microsoft bile bu piyasada şu an kalan kırıntıları toplamaya çalışıyorken siz neden android alt yapılı sağlam bir BB modeli üretmezsiniz? Zaten bütün pazar değişmiş durumda neyin hayalini kuruyorsunuz halen?

Hocam böyle bir şey mümkün olabilirmi ya siz hiç birşey bilmiyorsunuz BLACKBERRY android telefon üretirse BLACKBERRY olmasının ne anlamı kalır
Not: Telefonum HTC EVO 3D sıkı bir androidciyim
vampMicrosoft bile bu piyasada şu an kalan kırıntıları toplamaya çalışıyorken siz neden android alt yapılı sağlam bir BB modeli üretmezsiniz? ...
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xmasx 6 yıl
Bu haberin yalan oldugunu defalarca okudum, hatta blackberr`nin kendi aciklamasi bile var.. Yabanci sitelere biraz goz gezdirin!!

www.techgriff.com/blackberry/blackberryde-isler-iyi-gidiyor-bb10un-satis-rakamlari-artista-11779
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41fb4141 6 yıl
ben veririm kardeşim sanane param var oh kekoyum sana mı dert bak sen kendi işine şurayada çoğul yorumlar yazmayın lütfen ben vermem de çek git.sana zorla ver diyende yok..saygılar
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Darkchild 6 yıl
Herkes böyle bi telefonun olduğunu bilmesin zaten .. elimizde görmeleri daha güzel... bu yüzden galaxy s3 yada iphone kullanmak istemiyıorum çünkü herkes bu iki tele sahip.. ama Blackberry biraz daha sofistike kesinlikle....
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JoeyBane 6 yıl
Tasarımı güzel fakat mekanik klavyesi yok. BB fanlarını bile tereddüte düşürdü..
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cartographer 6 yıl
Bu bilginin yanlış olduğu ve BlackBerry'nin Amerika'da ve Kanada'da soruşturma açılması için başvurduğunu söyleyen bir basın açıklaması okudum. Açıklamada satışların beklenenden iyi olduğu ve iade oranlarının normal seviyede olduğu söylenmiş.
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karasimsek06 6 yıl
Pahalı olmasa aslında guzel telefon
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Gordon Gekko 6 yıl
Blackberry'nin hatası telefonun fiyatına haddinden fazla bir marka değeri koymuş olması.
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FearfulDream 6 yıl
Uygun fiyattan çıkarmadıki milletin ayağı alışsın BB10'a. Blackberry nin pazarda kendisine yer edinme çabası dolayısıyla insanlar yeni işletim sistemini uygun fiyatla kullanabilmeyi bekliyordu peki sonuç ne oldu?İphone 5 ve üst sınıf android telefonlarla aynı fiyattan piyasaya sürüldüğünü düşünürsek bu düşük satış rakamları iyi bile.
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DH Misafiri 6 yıl
Kim napsın o fiyattan Z10u
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ertanas 6 yıl
Haber nerden alıntı bilmiyorum ama iade eden nasıl iade edebiliyor, ben bu telefonu beğenmedim paramı geri verin dediklerinde ürünü alıp geri iade alabiliyormıymış yada bir kusurumu çıkmış cihazın iade etmişler habere anlam veremedim.

Bu piyasa çok kızıştı gerçekten android ios u örnek alarak kendinden birşeyler katarak geliştirdi kendini ilk çıktığı zamanları hatırlıyordum çok ilkeldi :) sonra wp başladı şimdide bb yeniden başladı, bb ve wp ye biraz zaman lazım sadece geleceğini parlak gördüğüm işletim sistemi şuan çok yeni olan blackberry 10 platformu zaman lazım biraz sadece.
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12 Angry Men 6 yıl
Blackberry 3. dünya ülkelerinde hala meşurmuş, özellikle afrikada çok meşur
afrikalı birçok müşterimiz var hepsinde blackberry'nin eski telefonları var.
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acmtncy 6 yıl
blackberry'nin olayı klavyeli iş telefonları üretmesiydi. ama dokunmatik ekran konusunda ios veya android varken neden balckberry alınsın ki? habere tıklayınca yanda ilgili haberler çıktı onların arasında whatsapp bb10'a geliyor haberi var. artık durumu siz düşünün.
nokia ile kıyaslayanlar olmuş. nokia'nın işletim sistemini microsoft gibi bir yazılım devi hazırlıyor ve iki şirket sırt sırta vererek yükseliyorlar. bb'nin ise ne nokia gibi büyük bir kullanıcı kitlesi ne de microsoft gibi yazılım yazacak gücü var.
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