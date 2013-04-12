BlackBerry 10 ABD satışlarında, iade oranının çok yüksek olduğu belirtiliyor





Akıllı telefon pazarına büyük umutlarla giren ve 1 milyon satış barajını geçtiğini duyuran BlackBerry 10, kısa süre önce ABD'de de satışa başlamıştı. Ancak gelen haberler durumun hiç iyi gitmediğini gösteriyor.





Analizlere göre, Z10 adlı klavyesiz modeliyle ABD pazarına giriş yapan BlackBerry 10'a olan talep oldukça düşük ve ülkedeki satış oranı stok iade oranının gerisinde kalmış durumda.





BlackBerry 10 platformunun ilk nesli kabul edilen Z10'un operatör mağazalarında talep görmediği ve tanıtım eksiklikleri nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekmekte başarılı olamadığı dile getiriliyor. ABD'li tüketicilerin sadece yüzde 20'sinin cihazın satışa sunulduğuna dair bilgisi olduğu değerlendirmelerine yer veriliyor.





Analiz uzmanları satışların gittikçe daha da düştüğü ve iade oranlarının satış oranlarını geride bırakmasının da şimdiye kadar görülmemiş bir olay olduğunu dile getiriyor. Analiz raporları sonrasında BlackBerry hisselerinde de düşüşler yaşandı.





Ancak BlackBerry analizleri reddederek yanlış hesaplamaların olduğunu ifade ediyor. Firmaya göre hem ABD hem de global olarak iade oranları beklentiler ile aynı çizgide veya biraz daha altında kaldı. Bu oranlar diğer üst seviye cihazların iade oranlarıyla benzer bir doğrultuda ilerliyor.





Z10 ile istediği başarıyı yakalayamadığı değerlendirilen BlackBerry'nin fiziksel klavyeli Q10 modeli ile birlikte BlackBerry fanlarının ilgisini çekebileceği düşünülüyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57579190-94/blackberry-denies-abnormally-high-return-rate-for-z10-phone/