BlackBerry 10'un Twitter, Google Talk ve sesle kontrol uygulamalarına ait ekran görüntüleri sızdı

RIM'ın bu ayın sonunda tanıtımını gerçekleştireceği işletim sistemi BlackBerry 10'un Twitter, Google Talk ve sesle kontrol uygulamalarına ait ekran görüntüleri de sızdı.





Söz konusu ekran görüntülerine baktığımızda Twitter ve Google Talk'ın oldukça sade bir görünüme sahip olduğu görünüyor. Bu iki uygulamada karşımıza çıkan kenar çubukları uygulamaları Android ve iOS uygulamalarından ayıran en büyük özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Google Talk uygulamasındaki BlackBerry Messenger entegrasyonu da gözlerden kaçmıyor.





BlackBerry 10 ile ilgili olarak sızan bir diğer ekran görüntüsü de sistemde rakiplerine benzer bir sesli asistanın yer alacağını gösteriyor. Sızan ekran görüntülerine baktığımızda kullanıcının sesli olarak arama yapma, mesaj gönderme, BlackBerry Messenger üzerinden mesaj gönderme, randevu kaydı ekleme ve internette arama yapma gibi işlevleri gerçekleştirebildiği görülüyor. RIM'in sesli asistanı tasarım anlamında Siri ve Google Now gibi uygulamalarına göre, pek de bir şey vaat etmediği görülüyor





Uygulama konusunda RIM'in atmış olduğu adımlar sayesinde, tatmin edici bir uygulama listesiyle gelecek olan BlackBerry 10'un kullanıcıların beğenisini kazanıp kazanamayacağını ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz.

http://www.berryreview.com/2013/01/14/leaked-blackberry-10-voice-control-screenshot-shows-call-search-appointments/