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BlackBerry 10'un Twitter, Google Talk ve sesle kontrol uygulamalarına ait ekran görüntüleri sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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RIM'ın bu ayın sonunda tanıtımını gerçekleştireceği işletim sistemi BlackBerry 10'un Twitter, Google Talk ve sesle kontrol uygulamalarına ait ekran görüntüleri de sızdı.

Söz konusu ekran görüntülerine baktığımızda Twitter ve Google Talk'ın oldukça sade bir görünüme sahip olduğu görünüyor. Bu iki uygulamada karşımıza çıkan kenar çubukları uygulamaları Android ve iOS uygulamalarından ayıran en büyük özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Google Talk uygulamasındaki BlackBerry Messenger entegrasyonu da gözlerden kaçmıyor.

BlackBerry 10 ile ilgili olarak sızan bir diğer ekran görüntüsü de sistemde rakiplerine benzer bir sesli asistanın yer alacağını gösteriyor. Sızan ekran görüntülerine baktığımızda kullanıcının sesli olarak arama yapma, mesaj gönderme, BlackBerry Messenger üzerinden mesaj gönderme, randevu kaydı ekleme ve internette arama yapma gibi işlevleri gerçekleştirebildiği görülüyor. RIM'in sesli asistanı tasarım anlamında Siri ve Google Now gibi uygulamalarına göre, pek de bir şey vaat etmediği görülüyor

Uygulama konusunda RIM'in atmış olduğu adımlar sayesinde, tatmin edici bir uygulama listesiyle gelecek olan BlackBerry 10'un kullanıcıların beğenisini kazanıp kazanamayacağını ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz. 

http://www.berryreview.com/2013/01/14/leaked-blackberry-10-voice-control-screenshot-shows-call-search-appointments/ Yorum Yaz
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Echo54 6 yıl
artık çıksın ya
800 dolar satış fiyatı ile gelcekmiş. burda daha da arttırmazlar inşallah
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Kodperest 6 yıl
blackberry 10 işletim sistemi sadece yeni modellerde mi çalışacak
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yusufislam 6 yıl
umut_baris
yusufislamtasarım olarak lg optimus 3d ile tamamen aynı ???
Bi bitmediniz...

abi aç yan yana koy resimleri bildiğin aynısı
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onurkillinc 6 yıl
Blackberry Z10 arayüzü burdan görebilirsiniz farklı bir yaklaşım var:


youtube.com/...
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Xagdas 6 yıl
BB'den nefret ederim. Kullanıcılarından dolayı sanırım, bilinçaltımda çok farklı hatıralar var. Ama ben bile İLK DEFA BU MODELİN DIŞ GÖRNÜŞÜNÜ BEĞEDİM, YİNE DE ASLA KULLANMAM AMA TİPİNİ BEĞENDİM İŞTE.
Sanırım beğenmemin asıl sebebi X ve Y eksenlerindeki simetrik görüntüsü. Eski modelleri tuş takımı olduğu için uzunlamasına yönde simektrik değildi. Mesela plaka konumundan dolayı Alfa Romeo hiç sevmem.
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altanbilisim 6 yıl
Blackberry için hep iş amaçlı derler çok doğru ayrıca benim yorumum mail alım ve gönderimi konusunda diğerlerine göre daha performanslı. Ayrıca Çok şık görünüyor
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neo01470 6 yıl
blackberry bana hep tırt gelmişti şimdide öyle geldi
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yusufislam 6 yıl
tasarım olarak lg optimus 3d ile tamamen aynı ???
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umut_baris 6 yıl yusufislam
yusufislam
tasarım olarak lg optimus 3d ile tamamen aynı ???

Bi bitmediniz...
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Salona 6 yıl
Çatlak bardak gibi oldu bunlarda. Tanıtım yapmaya gerek yok direk piyasaya sürebilirler..
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