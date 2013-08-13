BlackBerry 7 platformunun son üyesi BlackBerry 9720 resmen tanıtıldı





Ocak ayının sonu itibariyle BlackBerry 10 işletim sistemi ile yola devam etme kararı alan BlackBerry, bununla birlikte BB7 platformunu desteklemeye de devam ediyor.





Firma bugün BlackBerry 9720 adıyla BB7 işletim sistemi üzerinde çalışan yeni bir akıllı telefon daha tanıttı. Model bu platformdaki klasik tasarım olan fiziksel QWERTY klavye ile geliyor.





2.8 inçlik 360x480 piksel çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip olan model 800MHz saat hızında çalışan bir işlemciden gücünü alıyor. 512MB RAM ile sistem desteklenirken, 1450mAh batarya, 7 saat konuşma süresi, 5MP çözünürlükte arka kamera, FM Radyo, 3G desteği, BBM Voice desteği şeklinde diğer özellikler mevcut.





Giriş seviyesi akıllı telefon segmentine hitap edecek olan BlackBerry 9720 ile ilgili bir fiyat ve satış tarihi bilgisi yok ancak fiyat seviyesinin oldukça aşağıda tutulması bekleniyor.

http://uk.blackberry.com/smartphones/blackberry-9720.html