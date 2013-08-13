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BlackBerry 7 platformunun son üyesi BlackBerry 9720 resmen tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry 7 platformunun son üyesi BlackBerry 9720 resmen tanıtıldı

Ocak ayının sonu itibariyle BlackBerry 10 işletim sistemi ile yola devam etme kararı alan BlackBerry, bununla birlikte BB7 platformunu desteklemeye de devam ediyor.

Firma bugün BlackBerry 9720 adıyla BB7 işletim sistemi üzerinde çalışan yeni bir akıllı telefon daha tanıttı. Model bu platformdaki klasik tasarım olan fiziksel QWERTY klavye ile geliyor.

2.8 inçlik 360x480 piksel çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip olan model 800MHz saat hızında çalışan bir işlemciden gücünü alıyor. 512MB RAM ile sistem desteklenirken, 1450mAh batarya, 7 saat konuşma süresi, 5MP çözünürlükte arka kamera, FM Radyo, 3G desteği, BBM Voice desteği şeklinde diğer özellikler mevcut.

Giriş seviyesi akıllı telefon segmentine hitap edecek olan BlackBerry 9720 ile ilgili bir fiyat ve satış tarihi bilgisi yok ancak fiyat seviyesinin oldukça aşağıda tutulması bekleniyor. 

http://uk.blackberry.com/smartphones/blackberry-9720.html Yorum Yaz
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junkiekral 6 yıl en beğenilen
bunuda çıkıp 1500 den satarlarsa blackberry merkezine nükleer bomba atılıp bu iş kökten temizlenmeli
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UltrAslan MCMV 6 yıl
Siz telefon diyince, aklınıza ilk gelen telefonda call of duty oynıyım, telefonda 1080P video izliyim düşünceisnde olduğunuz için, kimse beğenmemiş, fiyat politikasına katılmamakla birlikte ben şahse q10 ve q5 ' den daha iyi kullanılabilirlik olduğunu düşünüyorum, BB9900 mesaj yazma rahatlığı hiç bir telefonda yok, tamam sistemi ağır biraz ama, gereksiz saçma sapan şeyler yüklemedikçe, şarj konusu olsun kullanılabilirlik olsun gayet şık bir telefon, BB' nin en büyük eksisi saçma sapan biss platformu ve fiyat politikasıdır, ve yazılıma verdiği zayıf desteğidir, yoksa bb' kullanan herkes telefonun rahatlığıbı bilir, bu telefonun kitlesi farklıdır, tutup oyun oynamak için bb alan telefonu kötülüyor, sen bir kere kendi kitlene göre telefon seçmeyi öğren sonra gel, bb' yi kötüle, ben BB fanatiği felanda değilim şuan adroid kullanıyorum fakat, bb kullanmış biri olarak o telefonun rahatlığını hiç bir telefonda göremdim.
Siz telefon diyince, aklınıza ilk gelen telefonda call of duty oynıyım, telefonda 1080P video izliyim düşünceisnde olduğunuz için, kimse beğenmemiş, fiyat poli...
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cartographer 6 yıl
Sadece son kullanıcı bazında düşünmeyin. Henüz serverlarını BES10'a yükseltmemiş şirketler için de iyi bir seçenek bence.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bb artık mantıklı bi fiyat politikası belirlemeli
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yoldagezen 6 yıl
9360 ile 9790 arasında sıkışmış bence yanlışım varsa düzeltin.fiyatıda şu saatte 600 tl ye 9790 satıldığına göre buda taş çatlasın 500 üstüne çıkmaz.yoksa gider q5 alınır.
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UltrAslan MCMV 6 yıl
Siz telefon diyince, aklınıza ilk gelen telefonda call of duty oynıyım, telefonda 1080P video izliyim düşünceisnde olduğunuz için, kimse beğenmemiş, fiyat politikasına katılmamakla birlikte ben şahse q10 ve q5 ' den daha iyi kullanılabilirlik olduğunu düşünüyorum, BB9900 mesaj yazma rahatlığı hiç bir telefonda yok, tamam sistemi ağır biraz ama, gereksiz saçma sapan şeyler yüklemedikçe, şarj konusu olsun kullanılabilirlik olsun gayet şık bir telefon, BB' nin en büyük eksisi saçma sapan biss platformu ve fiyat politikasıdır, ve yazılıma verdiği zayıf desteğidir, yoksa bb' kullanan herkes telefonun rahatlığıbı bilir, bu telefonun kitlesi farklıdır, tutup oyun oynamak için bb alan telefonu kötülüyor, sen bir kere kendi kitlene göre telefon seçmeyi öğren sonra gel, bb' yi kötüle, ben BB fanatiği felanda değilim şuan adroid kullanıyorum fakat, bb kullanmış biri olarak o telefonun rahatlığını hiç bir telefonda göremdim.
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Zuko 6 yıl
junkiekral

bunuda çıkıp 1500 den satarlarsa blackberry merkezine nükleer bomba atılıp bu iş kökten temizlenmeli


Giriş seviyesi diyor. Satmazlar herhalde.
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EfsungerHeisen 6 yıl
BİRDE UTANMADAN BUNU İLE GALAXY S3'ü AYNI FİYATA SATACAKLAR
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NaVKinG 6 yıl
Yeni Q5 999 tl olduğuna göre altında olması muhtemel.Ayrıca Navigasyon tuşuda var.
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JohnnyCash 6 yıl
GEREKSİZ
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Dark Shade 6 yıl
şu telefonun aynısından sayısız tane çıkartmıştır blackberry.
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FreeRun 6 yıl
çok güzel be
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CertificatedStaff 6 yıl
Neyi güzel ya bildiğimiz c3 gibi telefon
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j.sahin 6 yıl
İnanılmaz BB fanatiği bir arkadaş benden önce habere girmiş ve yine benden önceki 4 yoruma hırsla -1 basmış.
Kendisini birliği bozmadan -1 yağmuruna tuttuğu için tebrik ederken, BlackBerry'nin BB10'a ragmen hala BB7 telefon çıkarmasının göstere göstere kazığa oturtma çabaları olduğunu yine kendisine hatırlatmak isterim. Benim gibi seninde elinde patlayan BBTorch tarzı bir cihaz olduğuna eminim ama bu kadar hırslanma.
Sonuçta yapacak da birşey Yok ;)
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