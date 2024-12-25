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    Samsung Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi belli oldu

    Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi belli oldu. Peki Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra hangi tarihte raflarda olacak? İşte beklenen tarih...
    Samsung Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung‘un amiral gemisi Galaxy S25 serisi için geri sayım resmen başladı. Daha önce akıllı telefonların üretime girdiği ve Ocak ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı belirtilmişti. Son olarak Kore'den gelen yeni bir söylenti, Galaxy S25 serisinin çıkış tarihine de açıklık getirdi. 

    Samsung Galaxy S25 çıkış tarihi

    Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S23 serisi, 17 Şubat, Galaxy S24 serisi ise, 17 Ocak'ta tanıtımıştı. Kore'den gelen sızıntılar ise, Galaxy S25 serisinin 22 Ocak'ta tanıtılacağı ve 7 Şubat'ta satışa çıkacağını söylüyor. Buna göre ön siparişler ise 24 Ocak'ta başlayacak.

    İlginçtir ki bu raporda Galaxy S25 Slim'in diğer Galaxy S25 modelleri ile aynı anda piyasaya sürüleceği iddiası da yer alıyor. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Galaxy S25 serisi beklenen özellikler

    Son sızıntılara göre Samsung Galaxy S25’in 6.16 inç, Galaxy S25+’ın 6.66 inç ve Galaxy S25 Ultra’nın ise 6.86 inç büyüklüğünde ekranlarla geleceği öne sürülüyor. Ancak Galaxy S25 Ultra, önceki modellerden farklı olarak kavisli köşelere sahip olacak. Kamera bölümünde ise Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 10MP telefoto kamera kombinasyonu ile geliyor.

    Galaxy S25 Ultra modeli ise kamera tarafında daha iddialı bir konumda. Cihazın, 200MP ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, 10MP 3x optik zoom telefoto kamera ve 50MP 5x optik zoom telefoto kamera gibi gelişmiş bir kamera sistemine sahip olacağı söyleniyor. Tüm modellerde ise 12MP ön kamera standart olacak.

    Son olarak Galaxy S25’in 4.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği sunacağı belirtilirken, Galaxy S25+ modelinde batarya kapasitesinin 4.900 mAh'ye, Galaxy S25 Ultra modelinde ise 5.000 mAh'ye çıktığını göreceğiz. Galaxy S25+ ve S25 Ultra modellerinin 45W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

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